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Київ потрапив у трійку лідерів серед міст світу з найбруднішим повітрям

Київ потрапив у трійку лідерів серед міст світу з найбруднішим повітрям

Київ знову опинився в трійці лідерів у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це станом на 14:36 ​​понеділка, 12 жовтня, свідчать дані ресурсу IQAir.

Перше місце посідає місто Делі (Індія) з індексом 172. А на другому місці опинилося місто Дакка (Бангладеш) з індексом 151. На третьому місці - Київ (Україна) з індексом 127.

На четвертому і п'ятому місцях в рейтингу розташовані місто Ханой (В'єтнам) і місто Лахор (Пакистан).

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Київ потрапив у трійку лідерів серед міст світу з найбруднішим повітрям 01

Автор: 

повітря (167) забруднення (245) Київ (19794)


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Топ коментарі
+7
Давай первое место!!!Хоть в чем то...
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12.10.2020 15:12 Відповісти
+4
"Киев почти такой же красивый как Ханой"

знакомый вьетнамский студент из 80-х
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12.10.2020 15:19 Відповісти
+4
Киев... -- срань кругом и в воздухе, внатуре... -- но дым Отечества нам сладок и приятен! *)
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
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12.10.2020 15:25 Відповісти
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а чем киев хуже дели? такой же срачь кругом, антисанитария и люди один на одном)))
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12.10.2020 15:09 Відповісти
"Киев почти такой же красивый как Ханой"

знакомый вьетнамский студент из 80-х
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12.10.2020 15:19 Відповісти
киев в 80е был жемчужиной совка. сколько было зелени, какая была архитектура, сам дух летнего вечернего киева не забываемый и сейчас)))
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12.10.2020 15:49 Відповісти
Ханой - довольно зелёный город. Конечно он не большой и метро нет. Но вполне как экзотика побывать.
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12.10.2020 18:19 Відповісти
В Кривом Рогу или Марике воздух чище?...
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12.10.2020 15:11 Відповісти
И ещё у Днепроджырджынске.
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12.10.2020 15:33 Відповісти
а Запорожье? Фигня-короче!
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12.10.2020 20:46 Відповісти
Давай первое место!!!Хоть в чем то...
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12.10.2020 15:12 Відповісти
Киев занял первое место среди красноречивых мэров
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12.10.2020 16:31 Відповісти
Они адаптировались к грязи а нам это по всей видимости предстоит сделать что бы победить вирус.
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12.10.2020 15:12 Відповісти
Зелёнки так набздели, что аж окна запотели.
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12.10.2020 15:13 Відповісти
Все фуры с ************ дизелями прут через киевские пробки. Когда уже построят Большую окружную с шлюхами и блекджеком?
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12.10.2020 15:19 Відповісти
Ну хоть в чём-то надо быть впереди планеты всей ...
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12.10.2020 15:23 Відповісти
Та він там регулярно "в топє"...
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12.10.2020 15:25 Відповісти
Киев... -- срань кругом и в воздухе, внатуре... -- но дым Отечества нам сладок и приятен! *)
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
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12.10.2020 15:25 Відповісти
- Ты - лошара. Если бы проходил международный конкурс лохов, то ты бы занял там второе место.
- А почему - не первое?
Да потому, что ты - лошара!
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12.10.2020 15:41 Відповісти
это свыня с рыжим страхуют зеленую генерацию трипольской тес
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12.10.2020 15:50 Відповісти
Заслуженное соседство!
Большинству нас-рать на всех окружающих.
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12.10.2020 15:59 Відповісти
Это уже сказывается ограничение скорости 50 км -это третья передача выхлоп в 3 раза выше чем на пятой.
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12.10.2020 16:11 Відповісти
Этот рейтинг, просто филькина грамота.
Есть десятки городов, рядом с которыми расположены предприятия-гиганты, относящиеся к химической промышленности или металлургии.
И неужели тот же Хьюстон где сосредоточенны десятки предприятий химической промышленности, чище Киева?
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12.10.2020 16:11 Відповісти
Они все вредное производство давно вывезли в китай
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12.10.2020 16:21 Відповісти
Ага и штаны в придачу.
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12.10.2020 16:26 Відповісти
азіопа...
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12.10.2020 16:11 Відповісти
То ви ще про воду в Дніпрі не в курсі. Майже така, як в Індії.
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12.10.2020 16:19 Відповісти
Когда в стране 73% тупорылых кугутов, как-то не удивительно, что 2 раза в год вокруг Киева горят подожженые ими сухостои и торфянники.
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12.10.2020 19:39 Відповісти
Бред.
В пятерке городов Украины (не мира) воздух грязнее, чем в Киеве.
Промолчим за Пекин и т.п.
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12.10.2020 22:33 Відповісти
 
 