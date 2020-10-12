Київ потрапив у трійку лідерів серед міст світу з найбруднішим повітрям
Київ знову опинився в трійці лідерів у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це станом на 14:36 понеділка, 12 жовтня, свідчать дані ресурсу IQAir.
Перше місце посідає місто Делі (Індія) з індексом 172. А на другому місці опинилося місто Дакка (Бангладеш) з індексом 151. На третьому місці - Київ (Україна) з індексом 127.
На четвертому і п'ятому місцях в рейтингу розташовані місто Ханой (В'єтнам) і місто Лахор (Пакистан).
Топ коментарі
+7 CheburatoR
показати весь коментар12.10.2020 15:12 Відповісти Посилання
+4 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар12.10.2020 15:19 Відповісти Посилання
+4 Bandera Rosa
показати весь коментар12.10.2020 15:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знакомый вьетнамский студент из 80-х
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
- А почему - не первое?
Да потому, что ты - лошара!
Большинству нас-рать на всех окружающих.
Есть десятки городов, рядом с которыми расположены предприятия-гиганты, относящиеся к химической промышленности или металлургии.
И неужели тот же Хьюстон где сосредоточенны десятки предприятий химической промышленности, чище Киева?
В пятерке городов Украины (не мира) воздух грязнее, чем в Киеве.
Промолчим за Пекин и т.п.