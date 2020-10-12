Київ потрапив у трійку лідерів серед міст світу з найбруднішим повітрям

Київ знову опинився в трійці лідерів у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це станом на 14:36 ​​понеділка, 12 жовтня, свідчать дані ресурсу IQAir.

Перше місце посідає місто Делі (Індія) з індексом 172. А на другому місці опинилося місто Дакка (Бангладеш) з індексом 151. На третьому місці - Київ (Україна) з індексом 127.

На четвертому і п'ятому місцях в рейтингу розташовані місто Ханой (В'єтнам) і місто Лахор (Пакистан).

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