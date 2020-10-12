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Новини Репресії в окупованому Криму
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Окупанти продовжили арешт трьом кримським політв'язням у справі Хізб ут-Тахрір

Окупанти продовжили арешт трьом кримським політв'язням у справі Хізб ут-Тахрір

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою Різу й Енверу Омеровим, а також Айдеру Джеппарову до 15 січня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Перш ніж подати клопотання про продовження арешту, прокурор Євген Колпіков перерахував раніше оголошені документи, що характеризують особи підсудних. Всі характеристики були позитивними, а документи підтверджують наявність у фігурантів справи постійної роботи, місця проживання і малолітніх дітей на утриманні. Після цього він попросив суд продовжити утримання в слідчому ізоляторі на три місяці, до січня 2021, мотивувавши це колишніми підставами - можливістю утекти від суду і пошкодити докази.

Сторона захисту просила обрати запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Адвокати пояснили, що їхні підзахисні не хочуть ховатися від суду, а навпаки планують довести свою повну невинність. Крім того, Енвер Омеров хворий, йому необхідне оперативне хірургічне втручання, а перебування в СІЗО тільки погіршує його стан.

Читайте також: Акція на підтримку обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14201) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)


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Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир - Цензор.НЕТ 17
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12.10.2020 19:09 Відповісти
просто в какой-то момент крымские татары начнут резать русских в Крыму. и не нужно воплей, вот эта статья это объяснение за что.
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12.10.2020 20:41 Відповісти
Надейся и жди...
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13.10.2020 00:21 Відповісти
 
 