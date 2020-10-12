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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир

Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей Ризе и Энверу Омеровым, а также Айдеру Джеппарова до 15 января 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке общественное объединение "Крымская солидарность".

Прежде чем ходатайствовать о продлении ареста, прокурор Евгений Колпиков перечислил ранее объявленные документы, характеризующие личности подсудимых. Все характеристики были положительными, а документы подтверждающие наличие у фигурантов дела постоянной работы, места жительства и малолетних детей на иждивении. После этого он попросил суд продлить содержание в следственном изоляторе на три месяца, до января 2021, мотивировав это бывшими основаниям - возможностью скрыться от суда и повредить доказательства.

Сторона защиты просила избрать меру, не связанную с лишением свободы. Адвокаты объяснили, что их подзащитные не хотят прятаться от суда, а наоборот планируют довести свою полную невиновность. Кроме того, Энвер Омеров больной, ему необходимо оперативное хирургическое вмешательство, а нахождение в СИЗО только усиливает его состояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое граждан Украины арестованы в Турцци по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат

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Крым (26436) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)


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Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир - Цензор.НЕТ 17
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12.10.2020 19:09 Ответить
просто в какой-то момент крымские татары начнут резать русских в Крыму. и не нужно воплей, вот эта статья это объяснение за что.
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12.10.2020 20:41 Ответить
Надейся и жди...
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13.10.2020 00:21 Ответить
 
 