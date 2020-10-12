Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей Ризе и Энверу Омеровым, а также Айдеру Джеппарова до 15 января 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке общественное объединение "Крымская солидарность".

Прежде чем ходатайствовать о продлении ареста, прокурор Евгений Колпиков перечислил ранее объявленные документы, характеризующие личности подсудимых. Все характеристики были положительными, а документы подтверждающие наличие у фигурантов дела постоянной работы, места жительства и малолетних детей на иждивении. После этого он попросил суд продлить содержание в следственном изоляторе на три месяца, до января 2021, мотивировав это бывшими основаниям - возможностью скрыться от суда и повредить доказательства.

Сторона защиты просила избрать меру, не связанную с лишением свободы. Адвокаты объяснили, что их подзащитные не хотят прятаться от суда, а наоборот планируют довести свою полную невиновность. Кроме того, Энвер Омеров больной, ему необходимо оперативное хирургическое вмешательство, а нахождение в СИЗО только усиливает его состояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое граждан Украины арестованы в Турцци по делу "Хизб ут-Тахрир", - адвокат