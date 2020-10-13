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Новини Коронавірус і карантин
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Садовий закликав розпочати осінні канікули в школах Львова з 19 жовтня

Садовий закликав розпочати осінні канікули в школах Львова з 19 жовтня

Мер Львова Андрій Садовий закликав почати канікули в школах міста з 19 жовтня, а не 15 жовтня, як пропонує Міністерство освіти.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю розпочати осінні канікули в школах Львова та області хоча б з 19 жовтня, якщо цього вимагатиме ситуація", - написав мер.

За словами Садового, у батьків були свої плани на період навчання. Він додав, що не так легко швидко знайти, чим зайняти дитину, щоб вона була у безпеці

"Це не означає, що я прошу проігнорувати правила карантину. Спільно з міським штабом ми уважно стежимо за епідситуацією, аналізуємо дані і керуємося здоровим глуздом", - зазначив мер.

Також читайте: Канікули в школах рекомендують розпочати з 15 жовтня, щоб перервати ланцюг передачі коронавірусу, - Степанов

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Львів (3103) Садовий Андрій (536) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У нас уже чисто даже не федерация.., а конфедерация. Власть призывает объявить каникулы с 15, мэр Львова с 19, мэр Киева с 21, по графику с 26, остальные либо всех посылают.. либо сами не знают что в такой ситуации делать.. Смех и грех.. Какой тут " особый статус для ОРДЛо" у нас уже скоро вся страна разбежится по "статусам" ( оно б имело смысл если бы мы были как США, ФРГ или Швейцарией, но нам до этого как до созвездия Центавра на лыжах)
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13.10.2020 11:45 Відповісти
Так в тех странах объединяли разные земли, а у нас разваливают целое
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13.10.2020 12:59 Відповісти
 
 