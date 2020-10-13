Садовий закликав розпочати осінні канікули в школах Львова з 19 жовтня
Мер Львова Андрій Садовий закликав почати канікули в школах міста з 19 жовтня, а не 15 жовтня, як пропонує Міністерство освіти.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я закликаю розпочати осінні канікули в школах Львова та області хоча б з 19 жовтня, якщо цього вимагатиме ситуація", - написав мер.
За словами Садового, у батьків були свої плани на період навчання. Він додав, що не так легко швидко знайти, чим зайняти дитину, щоб вона була у безпеці
"Це не означає, що я прошу проігнорувати правила карантину. Спільно з міським штабом ми уважно стежимо за епідситуацією, аналізуємо дані і керуємося здоровим глуздом", - зазначив мер.
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Андерсен #450397
показати весь коментар13.10.2020 11:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Patrick Bond #214760
показати весь коментар13.10.2020 12:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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