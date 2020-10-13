Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября
Мэр Львова Андрей Садовый призвал начать каникулы в школах города с 19 октября, а не 15 октября, как предлагает Министерство образования.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области хотя бы с 19 октября, если этого будет требовать ситуация", - написал мэр.
По словам Садового, у родителей были свои планы на период обучения. Он добавил, что не так легко быстро найти, чем занять ребенка, чтобы он был в безопасности
"Это не значит, что я прошу проигнорировать правила карантина. Совместно с городским штабом мы внимательно следим за эпидситуацией, анализируем данные и руководствуемся здравым смыслом", - отметил мэр.
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Андерсен #450397
показать весь комментарий13.10.2020 11:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Patrick Bond #214760
показать весь комментарий13.10.2020 12:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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