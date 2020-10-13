Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября

Мэр Львова Андрей Садовый призвал начать каникулы в школах города с 19 октября, а не 15 октября, как предлагает Министерство образования.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области хотя бы с 19 октября, если этого будет требовать ситуация", - написал мэр.

По словам Садового, у родителей были свои планы на период обучения. Он добавил, что не так легко быстро найти, чем занять ребенка, чтобы он был в безопасности

"Это не значит, что я прошу проигнорировать правила карантина. Совместно с городским штабом мы внимательно следим за эпидситуацией, анализируем данные и руководствуемся здравым смыслом", - отметил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах рекомендуют ввести с 15 октября, чтобы прервать цепь передачи коронавируса, - Степанов