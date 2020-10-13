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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября

Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября

Мэр Львова Андрей Садовый призвал начать каникулы в школах города с 19 октября, а не 15 октября, как предлагает Министерство образования.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области хотя бы с 19 октября, если этого будет требовать ситуация", - написал мэр.

По словам Садового, у родителей были свои планы на период обучения. Он добавил, что не так легко быстро найти, чем занять ребенка, чтобы он был в безопасности

"Это не значит, что я прошу проигнорировать правила карантина. Совместно с городским штабом мы внимательно следим за эпидситуацией, анализируем данные и руководствуемся здравым смыслом", - отметил мэр.

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Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Львов (4604) Садовый Андрей (651) школа (3023) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У нас уже чисто даже не федерация.., а конфедерация. Власть призывает объявить каникулы с 15, мэр Львова с 19, мэр Киева с 21, по графику с 26, остальные либо всех посылают.. либо сами не знают что в такой ситуации делать.. Смех и грех.. Какой тут " особый статус для ОРДЛо" у нас уже скоро вся страна разбежится по "статусам" ( оно б имело смысл если бы мы были как США, ФРГ или Швейцарией, но нам до этого как до созвездия Центавра на лыжах)
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13.10.2020 11:45 Ответить
Так в тех странах объединяли разные земли, а у нас разваливают целое
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13.10.2020 12:59 Ответить
 
 