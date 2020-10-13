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Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало

Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало

Поліція завершила розслідування щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

"Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 3 ст. 187 та за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – завершено. Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два провадження були об’єднані в одне і ще минулого місяця надіслані до суду. Тобто поліція свою роботу завершила, тепер слово за Фемідою", - сказав він.

Зазначається, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тітушка минув 3 вересня. Справу передано для розгляду по суті до Броварського міського суду Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє інформацію про підготовку нападу на Лероса, - Тракало

У той же час станом на 13 жовтня судове засідання ще не призначено.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що Вадима Тітушка оголосили в розшук за вчинення тяжких злочинів на Київщині, зокрема за вчинення розбійних нападів у складі ОЗГ із метою пограбування.

Автор: 

суд (11646) Тітушко (13) Трикало (42)


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Топ коментарі
+11
Оперативно работают, и 20 лет еще не прошло.
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13.10.2020 16:10
+11
А Вадик хоть зарегистрировал товарный знак?
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13.10.2020 16:18
+7
Фамилия войдет в книги по истории Украины!
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13.10.2020 16:09
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Волонтёр опроса 25 октября ?
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13.10.2020 16:08 Відповісти
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 3161
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13.10.2020 16:19 Відповісти
в точку!
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13.10.2020 16:22 Відповісти
Фамилия войдет в книги по истории Украины!
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13.10.2020 16:09 Відповісти
та он ваще должен запатентовать "титушку" и бабки скачивать за повтор слова в негативном свете ))))
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13.10.2020 16:31 Відповісти
Он как то выступал с обращением по этому поводу, давненько правда.
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13.10.2020 16:38 Відповісти
Оперативно работают, и 20 лет еще не прошло.
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13.10.2020 16:10 Відповісти
не прошло и пол годика.. пипец... такими темпами нам никогда не побороть преступность НИКОГДА!
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13.10.2020 16:10 Відповісти
оперативно ,до его пенсии успели , на хера мы вас дармоедов держим ?
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13.10.2020 16:12 Відповісти
тракало титушко трахало
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13.10.2020 16:12 Відповісти
Лучше дождаться, пока фигуранты уголовных дел помрут собственной смертью от старости в своей постели, а потом начинать усиленное расследования и разбирательство. Извините конечно, но с такими сроками - это не правосудие, а гавно
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13.10.2020 16:12 Відповісти
з якими такими строками? що не так?
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13.10.2020 16:58 Відповісти
И жил Титушко долго и счастливо, а когда мимо суда проходил, в пояс кланялся и крестным знамением осенял...
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13.10.2020 16:14 Відповісти
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 7860
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13.10.2020 16:18 Відповісти
А Вадик хоть зарегистрировал товарный знак?
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13.10.2020 16:18 Відповісти
Мабуть дуже скромний хлопець. Достатньо всесвітньої слави. Оксфордський словник міг би добряче заплатити, а вже за кожне згадування? Жив би десь на Азорських островах. Чи купив би собі острів. Але скромний.
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13.10.2020 16:24 Відповісти
https://censor.net/news/271917/v_beloyi_tserkvi_titushko_stoit_na_blokpostu_kotoryyi_ne_propuskaet_titushek_v_kiev

Он еще и типа боролся со своим товарным знаком)) И такое бывает))
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13.10.2020 16:37 Відповісти
а мог бы слугой урода стать. узнаваемость 100%
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13.10.2020 16:41 Відповісти
да вы заТракало своим Титушкой.. посадите его уже!!!
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13.10.2020 16:18 Відповісти
А він ще не мільйонер? Якби зареєстрував "Тітушко" (tm), то за кожне згадування його ймення, навіть якби брав по one cent, то вже мав би $1000000, якщо не десять.
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13.10.2020 16:22 Відповісти
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 9355
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13.10.2020 16:23 Відповісти
Отпустят за сроком давности
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13.10.2020 16:23 Відповісти
Это его за новое преступление) В 2018-м)
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13.10.2020 16:32 Відповісти
передано в суд/Правосудие по Коломойскому. Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО под залог/.Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи.
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13.10.2020 16:24 Відповісти
То таке, зате ворогам України Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь мотають нерви у справі Шеремета на висосаних з аваківського пальця доказах.
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13.10.2020 18:41 Відповісти
"Пацан к успеху шёл" (с)
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13.10.2020 16:35 Відповісти
не фартонуло (с)
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13.10.2020 16:41 Відповісти
ёпта... (с)
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13.10.2020 16:43 Відповісти
кто ж его посадит, он же памятник
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13.10.2020 16:40 Відповісти
Так все просрать....
Блин, если бы это у меня в мае 2013 хватило мозгов (вернее, не хватало межушного ганглия) нападать на журналистов и получить такую мировую известность - уже стопудово был бы как минимум президентом Украины ))
Какой шанс был развернуть негатив в позитив.
Ну вот если бы?
Вадим Титушко - защитник Донецкого аэропорта, ветеран АТО, президент федерации восточных ногодрыганий, заслуженный хрен чего то там... депутат всех рад - от белоцерковской до верховной..
Ну? Чем плохо?
Нет, *****.
Разбой и небо в клеточку.
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13.10.2020 16:42 Відповісти
імідж треба підтримувати або охопити нові ринки для (тм)
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13.10.2020 17:01 Відповісти
он социопат, или психопат. такие редко адаптируются в обществе.
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14.10.2020 04:35 Відповісти
Ця потвора вже лишніх років 10 землю топче...Воно ніколи не піде працювати,а буде шукати можливість отримати "легкі гроші"...Грохнути когось,віджати,рекет,рейдерство,вийти кулаками розігнати мітинг,тощо....аби були гроші...Це звичайний голник,якого ніщо неперевиховає...
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13.10.2020 20:05 Відповісти
Тітушко ще не сидить,тепер соплі буде жувати наш, так сказати суд.
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13.10.2020 20:16 Відповісти
 
 