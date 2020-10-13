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Расследование по Титушко завершено и передано в суд, - Тракало

Расследование по Титушко завершено и передано в суд, - Тракало

Полиция завершила расследование относительно Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

"Досудебное расследование по двум уголовным производствам, открытых по ч. 3 ст. 187 и по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - завершено. После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой", - сказал он.

Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истекла 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварской городской суд Киевской области.

В то же время по состоянию на 13 октября судебное заседание еще не назначено.

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Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности, за совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.

суд (25072) Титушко (22) Тракало (44)


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Топ комментарии
+11
Оперативно работают, и 20 лет еще не прошло.
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13.10.2020 16:10
+11
А Вадик хоть зарегистрировал товарный знак?
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13.10.2020 16:18
+7
Фамилия войдет в книги по истории Украины!
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13.10.2020 16:09
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Волонтёр опроса 25 октября ?
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13.10.2020 16:08 Ответить
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 3161
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13.10.2020 16:19 Ответить
в точку!
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13.10.2020 16:22 Ответить
Фамилия войдет в книги по истории Украины!
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13.10.2020 16:09 Ответить
та он ваще должен запатентовать "титушку" и бабки скачивать за повтор слова в негативном свете ))))
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13.10.2020 16:31 Ответить
Он как то выступал с обращением по этому поводу, давненько правда.
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13.10.2020 16:38 Ответить
Оперативно работают, и 20 лет еще не прошло.
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13.10.2020 16:10 Ответить
не прошло и пол годика.. пипец... такими темпами нам никогда не побороть преступность НИКОГДА!
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13.10.2020 16:10 Ответить
оперативно ,до его пенсии успели , на хера мы вас дармоедов держим ?
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13.10.2020 16:12 Ответить
тракало титушко трахало
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13.10.2020 16:12 Ответить
Лучше дождаться, пока фигуранты уголовных дел помрут собственной смертью от старости в своей постели, а потом начинать усиленное расследования и разбирательство. Извините конечно, но с такими сроками - это не правосудие, а гавно
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13.10.2020 16:12 Ответить
з якими такими строками? що не так?
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13.10.2020 16:58 Ответить
И жил Титушко долго и счастливо, а когда мимо суда проходил, в пояс кланялся и крестным знамением осенял...
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13.10.2020 16:14 Ответить
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 7860
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13.10.2020 16:18 Ответить
А Вадик хоть зарегистрировал товарный знак?
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13.10.2020 16:18 Ответить
Мабуть дуже скромний хлопець. Достатньо всесвітньої слави. Оксфордський словник міг би добряче заплатити, а вже за кожне згадування? Жив би десь на Азорських островах. Чи купив би собі острів. Але скромний.
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13.10.2020 16:24 Ответить
https://censor.net/news/271917/v_beloyi_tserkvi_titushko_stoit_na_blokpostu_kotoryyi_ne_propuskaet_titushek_v_kiev

Он еще и типа боролся со своим товарным знаком)) И такое бывает))
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13.10.2020 16:37 Ответить
а мог бы слугой урода стать. узнаваемость 100%
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13.10.2020 16:41 Ответить
да вы заТракало своим Титушкой.. посадите его уже!!!
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13.10.2020 16:18 Ответить
А він ще не мільйонер? Якби зареєстрував "Тітушко" (tm), то за кожне згадування його ймення, навіть якби брав по one cent, то вже мав би $1000000, якщо не десять.
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13.10.2020 16:22 Ответить
Розслідування щодо Тітушка завершено і передано до суду, - Тракало - Цензор.НЕТ 9355
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13.10.2020 16:23 Ответить
Отпустят за сроком давности
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13.10.2020 16:23 Ответить
Это его за новое преступление) В 2018-м)
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13.10.2020 16:32 Ответить
передано в суд/Правосудие по Коломойскому. Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО под залог/.Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи.
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13.10.2020 16:24 Ответить
То таке, зате ворогам України Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь мотають нерви у справі Шеремета на висосаних з аваківського пальця доказах.
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13.10.2020 18:41 Ответить
"Пацан к успеху шёл" (с)
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13.10.2020 16:35 Ответить
не фартонуло (с)
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13.10.2020 16:41 Ответить
ёпта... (с)
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13.10.2020 16:43 Ответить
кто ж его посадит, он же памятник
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13.10.2020 16:40 Ответить
Так все просрать....
Блин, если бы это у меня в мае 2013 хватило мозгов (вернее, не хватало межушного ганглия) нападать на журналистов и получить такую мировую известность - уже стопудово был бы как минимум президентом Украины ))
Какой шанс был развернуть негатив в позитив.
Ну вот если бы?
Вадим Титушко - защитник Донецкого аэропорта, ветеран АТО, президент федерации восточных ногодрыганий, заслуженный хрен чего то там... депутат всех рад - от белоцерковской до верховной..
Ну? Чем плохо?
Нет, *****.
Разбой и небо в клеточку.
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13.10.2020 16:42 Ответить
імідж треба підтримувати або охопити нові ринки для (тм)
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13.10.2020 17:01 Ответить
он социопат, или психопат. такие редко адаптируются в обществе.
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14.10.2020 04:35 Ответить
Ця потвора вже лишніх років 10 землю топче...Воно ніколи не піде працювати,а буде шукати можливість отримати "легкі гроші"...Грохнути когось,віджати,рекет,рейдерство,вийти кулаками розігнати мітинг,тощо....аби були гроші...Це звичайний голник,якого ніщо неперевиховає...
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13.10.2020 20:05 Ответить
Тітушко ще не сидить,тепер соплі буде жувати наш, так сказати суд.
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13.10.2020 20:16 Ответить
 
 