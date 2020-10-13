Расследование по Титушко завершено и передано в суд, - Тракало
Полиция завершила расследование относительно Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.
"Досудебное расследование по двум уголовным производствам, открытых по ч. 3 ст. 187 и по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - завершено. После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой", - сказал он.
Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истекла 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварской городской суд Киевской области.
В то же время по состоянию на 13 октября судебное заседание еще не назначено.
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности, за совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.
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Он еще и типа боролся со своим товарным знаком)) И такое бывает))
Блин, если бы это у меня в мае 2013 хватило мозгов (вернее, не хватало межушного ганглия) нападать на журналистов и получить такую мировую известность - уже стопудово был бы как минимум президентом Украины ))
Какой шанс был развернуть негатив в позитив.
Ну вот если бы?
Вадим Титушко - защитник Донецкого аэропорта, ветеран АТО, президент федерации восточных ногодрыганий, заслуженный хрен чего то там... депутат всех рад - от белоцерковской до верховной..
Ну? Чем плохо?
Нет, *****.
Разбой и небо в клеточку.