Расследование по Титушко завершено и передано в суд, - Тракало

Полиция завершила расследование относительно Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

"Досудебное расследование по двум уголовным производствам, открытых по ч. 3 ст. 187 и по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - завершено. После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой", - сказал он.

Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истекла 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварской городской суд Киевской области.

В то же время по состоянию на 13 октября судебное заседание еще не назначено.

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Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности, за совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.