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Новини Агресія Росії проти України
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Повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом відносин ЄС-Росія, - Боррель

Повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом відносин ЄС-Росія, - Боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію повністю виконати Мінські угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Віцепрезидент, високий представник ЄС також поінформував міністра Лаврова щодо домовленості міністрів закордонних справ країн-членів ЄС продовжувати нинішній підхід до відносин ЄС-Росія, на основі якого повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом. Він закликав Лаврова повноцінно виконати Мінські угоди", - йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Також Боррель підтвердив, що Євросоюз бажає зберігати відкритими канали комунікації з Росією та посилити співпрацю щодо питань, які становлять спільний інтерес.

"Європейський Союз продовжить захищати свої інтереси і цінності, в тому числі повагу до міжнародного права і фундаментальних свобод", - сказано у заяві.

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Лавров (1576) мінські угоди (2231) Боррель (1074)


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там уже конь рускомидовский заявил о прекращении отношений с ес, а борель тут шо-то пыжится ))
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13.10.2020 20:13 Відповісти
Бла, бла, бла, бла..., дуракам минские соглашения. А как же защита целостности суверенного государства, это не про Украину?
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13.10.2020 20:17 Відповісти
иппануцца... аппасрацца.... борель - дебилоид перекупленный...
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13.10.2020 20:17 Відповісти
шо то там пан банкомат размовляет такое, отчего ярмак хочет опять ларьки с пывом крышевать
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13.10.2020 20:18 Відповісти
Полное выполнение Минских соглашений -- это полное гасилово Минских протестантов...*)
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13.10.2020 20:21 Відповісти
Пусть забудет про Минские соглашения и в основу кладет говорить РФ, что Россия должна не Минск выполнить, а вывести войска с территории Украины - Крыма и Донбасса и передаст контроль полный Украине за своей землей!
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13.10.2020 20:28 Відповісти
Они в госдуре уже давно закон приняли не признавать международных прав и свобод, а вы в Европе все в "глубоко обеспокоенных" либералов играете.. ********** Лошадь вам на угол стола насрет, а вы будете за ней убирать и насупя брови пальчиком грозить, а потом ещё и овса мимо санкций насыпете.
Политическая импотенция вещь успокаивающая, жопа в тепле, ноги у камина, под вашими окнами не стреляют, ну и кое-когда ***** обнуленное деньжат подкинет, усыпит озабоченность так сказать..
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13.10.2020 20:32 Відповісти
Он никогда их не читал. Он думает, что согласно минских соглашений Москва выводит свои войска из Крыма и Донбасса.
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13.10.2020 20:33 Відповісти
Надо Западу не далдонить Мацкве выполняй - а заставить касапов в виду противоречивости толкования последовательности выполнения пунктов минских ( кстати эти соглашения не гласят о выполнении их в последовательности по номерам каждого пункта) сесть за стол переговоров и обновить с уточнением порядка выполнений тех самых пунктов.
уХйло достаточно много заслужило чтобы его принудить с времени подписания МИНСКИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. НО ПРИНУДИТЬ ЗАПАД о способен только МОНАРХ ПОРОХ а не КЛОВАН НЕЛОХ
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13.10.2020 21:21 Відповісти
 
 