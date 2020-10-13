Повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом відносин ЄС-Росія, - Боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію повністю виконати Мінські угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Віцепрезидент, високий представник ЄС також поінформував міністра Лаврова щодо домовленості міністрів закордонних справ країн-членів ЄС продовжувати нинішній підхід до відносин ЄС-Росія, на основі якого повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом. Він закликав Лаврова повноцінно виконати Мінські угоди", - йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Також Боррель підтвердив, що Євросоюз бажає зберігати відкритими канали комунікації з Росією та посилити співпрацю щодо питань, які становлять спільний інтерес.

"Європейський Союз продовжить захищати свої інтереси і цінності, в тому числі повагу до міжнародного права і фундаментальних свобод", - сказано у заяві.

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