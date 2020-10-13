Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом отношений ЕС-Россия, - Боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию полностью выполнить Минские соглашения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вице-президент, высокий представитель ЕС также проинформировал министра Лаврова о договоренности министров иностранных дел стран-членов ЕС продолжать нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, на основе которого полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом. Он призвал Россию полноценно выполнить Минские соглашения", - говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Также Боррель подтвердил, что Евросоюз желает сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией и усилить сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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"Европейский Союз продолжит защищать свои интересы и ценности, в том числе уважение к международному праву и фундаментальным свободам", - говорится в заявлении.