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Новости Агрессия России против Украины
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Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом отношений ЕС-Россия, - Боррель

Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом отношений ЕС-Россия, - Боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию полностью выполнить Минские соглашения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вице-президент, высокий представитель ЕС также проинформировал министра Лаврова о договоренности министров иностранных дел стран-членов ЕС продолжать нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, на основе которого полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом. Он призвал Россию полноценно выполнить Минские соглашения", - говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Также Боррель подтвердил, что Евросоюз желает сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией и усилить сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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"Европейский Союз продолжит защищать свои интересы и ценности, в том числе уважение к международному праву и фундаментальным свободам", - говорится в заявлении.

Автор: 

Лавров (2288) минские соглашения (3229) Боррель (784)


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там уже конь рускомидовский заявил о прекращении отношений с ес, а борель тут шо-то пыжится ))
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13.10.2020 20:13 Ответить
Бла, бла, бла, бла..., дуракам минские соглашения. А как же защита целостности суверенного государства, это не про Украину?
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13.10.2020 20:17 Ответить
иппануцца... аппасрацца.... борель - дебилоид перекупленный...
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13.10.2020 20:17 Ответить
шо то там пан банкомат размовляет такое, отчего ярмак хочет опять ларьки с пывом крышевать
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13.10.2020 20:18 Ответить
Полное выполнение Минских соглашений -- это полное гасилово Минских протестантов...*)
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13.10.2020 20:21 Ответить
Пусть забудет про Минские соглашения и в основу кладет говорить РФ, что Россия должна не Минск выполнить, а вывести войска с территории Украины - Крыма и Донбасса и передаст контроль полный Украине за своей землей!
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13.10.2020 20:28 Ответить
Они в госдуре уже давно закон приняли не признавать международных прав и свобод, а вы в Европе все в "глубоко обеспокоенных" либералов играете.. ********** Лошадь вам на угол стола насрет, а вы будете за ней убирать и насупя брови пальчиком грозить, а потом ещё и овса мимо санкций насыпете.
Политическая импотенция вещь успокаивающая, жопа в тепле, ноги у камина, под вашими окнами не стреляют, ну и кое-когда ***** обнуленное деньжат подкинет, усыпит озабоченность так сказать..
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13.10.2020 20:32 Ответить
Он никогда их не читал. Он думает, что согласно минских соглашений Москва выводит свои войска из Крыма и Донбасса.
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13.10.2020 20:33 Ответить
Надо Западу не далдонить Мацкве выполняй - а заставить касапов в виду противоречивости толкования последовательности выполнения пунктов минских ( кстати эти соглашения не гласят о выполнении их в последовательности по номерам каждого пункта) сесть за стол переговоров и обновить с уточнением порядка выполнений тех самых пунктов.
уХйло достаточно много заслужило чтобы его принудить с времени подписания МИНСКИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. НО ПРИНУДИТЬ ЗАПАД о способен только МОНАРХ ПОРОХ а не КЛОВАН НЕЛОХ
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13.10.2020 21:21 Ответить
 
 