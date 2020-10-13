У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова. ФОТО
У Лисичанську (Луганська область) невідомі понівечили автомобіль правозахисниці і директора "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"В автомобілі розбито лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадено державні автомобільні номери і збито бічні дзеркала", - написала Денісова.
За даними омбудмена, Ястребова зараз перебуває на лікуванні в іншому регіоні країни, раніше їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів і погрожували. Те, що відбулося вона пов'язує з правозахисною діяльністю.
"Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині. Звертаюся до правоохоронців, які займаються розслідуванням з проханням вжити всіх необхідних заходів для розкриття цього злочину, а вище керівництво МВС України здійснювати постійний контроль за розслідуванням", - написала Денісова.
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А правозащитник?
Но он уже - высшая степень активиста.
Каждый начинающий активист стремиться добиться того же, чего он добился и быть на него похожим.
Мабуть єврейка, вон всі міняють прізвища на шось звучно-кацапське.