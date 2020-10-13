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У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова. ФОТО

У Лисичанську (Луганська область) невідомі понівечили автомобіль правозахисниці і директора "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова 01

"В автомобілі розбито лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадено державні автомобільні номери і збито бічні дзеркала", - написала Денісова.

У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова 02

За даними омбудмена, Ястребова зараз перебуває на лікуванні в іншому регіоні країни, раніше їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів і погрожували. Те, що відбулося вона пов'язує з правозахисною діяльністю.

У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова 03

"Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині. Звертаюся до правоохоронців, які займаються розслідуванням з проханням вжити всіх необхідних заходів для розкриття цього злочину, а вище керівництво МВС України здійснювати постійний контроль за розслідуванням", - написала Денісова.

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У Лисичанську понівечили автомобіль правозахисниці Ястребової, - Денісова 04

Автор: 

Денісова Людмила (883) Лисичанськ (315) правозахисники (377) вандалізм (425) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+2
Лугандонія як вона є.
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13.10.2020 22:38
+1
Дубинский - активист?
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13.10.2020 23:02
+1
а чьи именно права она якобы защищала ?
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13.10.2020 23:03
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2114 жигульме
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13.10.2020 22:37 Відповісти
Тут видно шо дама действительно на бибику заработала...в отличии от той шо в Биросполе ( постами ниже ) насосала
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13.10.2020 23:09 Відповісти
Лугандонія як вона є.
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13.10.2020 22:38 Відповісти
Активист - человек, распространяющий за деньги разную фигню, которую ему подсунул заказчик.
А правозащитник?
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13.10.2020 22:48 Відповісти
Дубинский - активист?
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13.10.2020 23:02 Відповісти
Ещё какой.
Но он уже - высшая степень активиста.
Каждый начинающий активист стремиться добиться того же, чего он добился и быть на него похожим.
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13.10.2020 23:07 Відповісти
Млин, ну ты расшатываешь последнюю опору моей надежды на честность и бескорыстность. Я реалист, к слову.
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13.10.2020 23:11 Відповісти
Ястрєбова...
Мабуть єврейка, вон всі міняють прізвища на шось звучно-кацапське.
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13.10.2020 23:00 Відповісти
а чьи именно права она якобы защищала ?
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13.10.2020 23:03 Відповісти
Горняков из ОРДЛО например, или парня из Луганска которому дали 6 лет, за пост в соцсетях:"Люблю маму, Хардрок и Украину" Гугел в помощь, сам так сделал 5 минут назад, почитав комменты
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14.10.2020 00:40 Відповісти
Кроме того, директор организации https://www.facebook.com/vera.iastrebova?__tn__=K-R&eid=ARDQiHEHKcJ9YCsdotIDgU3s8ZjYHUFw-6746L_3YuW1psudkOhVjj94NuEstg7uJ7eE0k7wYAUsSlO1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVb4GFodGhO6w6XQSPKeK4xgRnaMKOyjpPiVMxLw62aaUveJwXys-aBLqhFSM4pep6K87h7HkJB5SC74wV5F5NMHc0R6ZvrzNxoZW8Iuy-wqbPkYuIVElmaUiD4eQZ4PyQSui9_FGUvtyCj9CzMhsSoqL6UGG0kdmMRYpFATU24XhEMJMPBi_bTYsxyhzmLwc3rdBv8P7FyOT-IBVD-UJoMnrUNB2QVPFJYWf4gpNTqeDyQf-BBxm9VPDpu1yexN4kqM33rbltXH19RsM23U2i--KuCsvTnOv4HL6_Ngfg16wCEddGiqybcqPqqhxQ3LO_yThv-HDGZmNM64TjCDW6 Вера Ястребова (Vera Iastrebova) , (адвокат Одесский совет адвокатов) Она я так понял переселенка ...
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14.10.2020 00:38 Відповісти
Не сунь свой нос куда не надо
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14.10.2020 06:21 Відповісти
Правозащитник продвигала идеи о нормальности гомосексуализма?
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14.10.2020 06:45 Відповісти
 
 