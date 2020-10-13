В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова. ФОТО

В Лисичанске (Луганская область) неизвестные изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Упролномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищенны государственные автомобильные номера и взбитые боковые зеркала", - написала Денисова.

По данным омбудмена, Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе страны, ранее ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Произошедшее она связывает с правозащитной деятельностью.

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"Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине. Обращаюсь к правоохранителям, которые занимаются расследованием с просьбой принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления, а высшее руководство МВД Украины осуществлять постоянный контроль за расследованием", - написала Денисова.

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