РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4181 посетитель онлайн
Новости
6 937 14

В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова. ФОТО

В Лисичанске (Луганская область) неизвестные изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Упролномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова 01

"В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищенны государственные автомобильные номера и взбитые боковые зеркала", - написала Денисова.

В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова 02

По данным омбудмена, Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе страны, ранее ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Произошедшее она связывает с правозащитной деятельностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске облили краской мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в 2014 году. ФОТО

В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова 03

"Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине. Обращаюсь к правоохранителям, которые занимаются расследованием с просьбой принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления, а высшее руководство МВД Украины осуществлять постоянный контроль за расследованием", - написала Денисова.

Также читайте: Жители Луганщины 150 раз пожаловались Денисовой на действия властей во время пожара

В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова 04

Автор: 

Денисова Людмила (996) Северодонецк (333) правозащитники (678) вандализм (599) Луганская область (6486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Лугандонія як вона є.
показать весь комментарий
13.10.2020 22:38
+1
Дубинский - активист?
показать весь комментарий
13.10.2020 23:02
+1
а чьи именно права она якобы защищала ?
показать весь комментарий
13.10.2020 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2114 жигульме
показать весь комментарий
13.10.2020 22:37 Ответить
Тут видно шо дама действительно на бибику заработала...в отличии от той шо в Биросполе ( постами ниже ) насосала
показать весь комментарий
13.10.2020 23:09 Ответить
Лугандонія як вона є.
показать весь комментарий
13.10.2020 22:38 Ответить
Активист - человек, распространяющий за деньги разную фигню, которую ему подсунул заказчик.
А правозащитник?
показать весь комментарий
13.10.2020 22:48 Ответить
Дубинский - активист?
показать весь комментарий
13.10.2020 23:02 Ответить
Ещё какой.
Но он уже - высшая степень активиста.
Каждый начинающий активист стремиться добиться того же, чего он добился и быть на него похожим.
показать весь комментарий
13.10.2020 23:07 Ответить
Млин, ну ты расшатываешь последнюю опору моей надежды на честность и бескорыстность. Я реалист, к слову.
показать весь комментарий
13.10.2020 23:11 Ответить
Ястрєбова...
Мабуть єврейка, вон всі міняють прізвища на шось звучно-кацапське.
показать весь комментарий
13.10.2020 23:00 Ответить
а чьи именно права она якобы защищала ?
показать весь комментарий
13.10.2020 23:03 Ответить
Горняков из ОРДЛО например, или парня из Луганска которому дали 6 лет, за пост в соцсетях:"Люблю маму, Хардрок и Украину" Гугел в помощь, сам так сделал 5 минут назад, почитав комменты
показать весь комментарий
14.10.2020 00:40 Ответить
Кроме того, директор организации https://www.facebook.com/vera.iastrebova?__tn__=K-R&eid=ARDQiHEHKcJ9YCsdotIDgU3s8ZjYHUFw-6746L_3YuW1psudkOhVjj94NuEstg7uJ7eE0k7wYAUsSlO1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVb4GFodGhO6w6XQSPKeK4xgRnaMKOyjpPiVMxLw62aaUveJwXys-aBLqhFSM4pep6K87h7HkJB5SC74wV5F5NMHc0R6ZvrzNxoZW8Iuy-wqbPkYuIVElmaUiD4eQZ4PyQSui9_FGUvtyCj9CzMhsSoqL6UGG0kdmMRYpFATU24XhEMJMPBi_bTYsxyhzmLwc3rdBv8P7FyOT-IBVD-UJoMnrUNB2QVPFJYWf4gpNTqeDyQf-BBxm9VPDpu1yexN4kqM33rbltXH19RsM23U2i--KuCsvTnOv4HL6_Ngfg16wCEddGiqybcqPqqhxQ3LO_yThv-HDGZmNM64TjCDW6 Вера Ястребова (Vera Iastrebova) , (адвокат Одесский совет адвокатов) Она я так понял переселенка ...
показать весь комментарий
14.10.2020 00:38 Ответить
Не сунь свой нос куда не надо
показать весь комментарий
14.10.2020 06:21 Ответить
Правозащитник продвигала идеи о нормальности гомосексуализма?
показать весь комментарий
14.10.2020 06:45 Ответить
 
 