В Лисичанске изуродовали автомобиль правозащитницы Ястребовой, - Денисова. ФОТО
В Лисичанске (Луганская область) неизвестные изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Упролномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищенны государственные автомобильные номера и взбитые боковые зеркала", - написала Денисова.
По данным омбудмена, Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе страны, ранее ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Произошедшее она связывает с правозащитной деятельностью.
"Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине. Обращаюсь к правоохранителям, которые занимаются расследованием с просьбой принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления, а высшее руководство МВД Украины осуществлять постоянный контроль за расследованием", - написала Денисова.
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А правозащитник?
Но он уже - высшая степень активиста.
Каждый начинающий активист стремиться добиться того же, чего он добился и быть на него похожим.
Мабуть єврейка, вон всі міняють прізвища на шось звучно-кацапське.