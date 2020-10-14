У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята в Києві відбувається "Марш УПА".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Захід приурочили не лише до Дня захисника, а й до 78-ї річниці створення УПА, і Дня козацтва.
Організовували акцію Нацкорпус, "Свобода" і "Правий сектор". Долучилися і ряд ветеранських та патріотичних організацій.
Учасники маршу збиралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і мають пройти бульваром Шевченка, Хрещатиком і Майданом Незалежності. Саме тут хвилиною мовчання вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні, полеглих на Донбасі воїнів, а також усіх українців, які віддали життя за Україну. Далі учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де планують озвучити свої вимоги до влади:
1. Ухвалити зaкон "Про захист укрaїнської дeржавності від кoлаборціонізму".
2. Забезпечити дієву реакцію CБУ і Нaціональної пoліції на пpoросійську діяльність громадян Укрaїни, які починаючи з 2014 року були помічені у кoлаборціонізмі.
3. Ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення пpоросійських каналів 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live.
4. Припинити обмеження укрaїнських вiйськовослужбовців щодо ведення вогню у відповідь на обстріли рoсійських вiйськ і найманців на Дoнбасі.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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и это не вопрос, а требование...
Так, чирконув кілька рядків про повагу до військових. І крапка.
ну и .... я как бы не антиараб, но с фигале Зеле поздравлять тех, кого его народ считает скотом то?("гоями")
сам підеш ? "
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?================================
Вот на эти вопросы пусть и ответит Недоробок.
и кто же по твоему управляет Украиной?
вот именно - если почитать оккупанта, то обязательно самого кровавого, а если воевать - то обязательно "на две стороны"(против того даже, кто бьет твоего столетнего врага)
круто. как же у.г.ораздило родиться то....
Слава нації!
Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/watchparty/394700571559805/?entry_source=NOTIFICATIONS&ext=1603282915&hash=ASurnNUOiD42h5ms_BvcSpKZwqyLYxbKdE4_x_O7KjJdyzVA¬if_id=1602675237908803¬if_t=watch_party_started_implicit&ref=notif
Слава Україні! Героям Слава! Україна понад усе!
то у голубана нагороду заберуть..?
Но, если главная задача националистов бегать с флагами и факелами, то в этой стране многие смогут.
И кстати, гимн у нас.....
Странно шо в нем нет Яхве, наверное Вербицкий был нерабом и дикарем, ибо не верил в летающих чуваков в перьях
Это хорошо.
А то что то после того как они помогли выбрать Зеленского, их фактически не видно и не слышно в Украине.
Официально Не замечают ни авакова, ни медведчука, ни историй с Ермаком ни с "вагнеровцами". Я не видел никаких ни акций ни заявлений я уж не говорю о действиях. Похоже нынешние националисты всем довольны.
А Вот когда на митинг сходить, прапорами помахать -- тут они молодцы...
смерть рашистській бедорації !!!
https://www.youtube.com/watch?v=C3nYs5FujIQ Тінь Сонця - Моя Україна
Слава Україні ! Героям слава !
А там на очереди пониженная социалка портнова, шариева и прочие рашистодрочеры.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA&t=69s Молитва Українського Націоналіста
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Слава Україні ! Героям слава !