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У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята в Києві відбувається "Марш УПА".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Захід приурочили не лише до Дня захисника, а й до 78-ї річниці створення УПА, і Дня козацтва.

Організовували акцію Нацкорпус, "Свобода" і "Правий сектор". Долучилися і ряд ветеранських та патріотичних організацій.

Також дивіться: День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше". ВIДЕО

Учасники маршу збиралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і мають пройти бульваром Шевченка, Хрещатиком і Майданом Незалежності. Саме тут хвилиною мовчання вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні, полеглих на Донбасі воїнів, а також усіх українців, які віддали життя за Україну. Далі учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де планують озвучити свої вимоги до влади:

1. Ухвалити зaкон "Про захист укрaїнської дeржавності від кoлаборціонізму".
2. Забезпечити дієву реакцію CБУ і Нaціональної пoліції на пpoросійську діяльність громадян Укрaїни, які починаючи з 2014 року були помічені у кoлаборціонізмі.
3. Ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення пpоросійських каналів 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live.
4. Припинити обмеження укрaїнських вiйськовослужбовців щодо ведення вогню у відповідь на обстріли рoсійських вiйськ і найманців на Дoнбасі.

У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 01
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 02
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 03
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 04
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 05
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 06
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 07
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 08
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 09
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 10
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 11
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 12
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 13
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 14
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 15
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 16
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 17
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 18
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 19
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 20
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 21
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 22
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 23
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 24
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 25
У Києві відбувається Марш УПА: учасники збираються оголосити вимоги Зеленському 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19405) марш (334) Свобода (255) УПА (136) Правий сектор (332) День захисників і захисниць України (157) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+62
В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому - Цензор.НЕТ 256
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14.10.2020 15:16
+51
жаба злиняла "на передову" там видно не так страшно як у Києві)
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14.10.2020 15:15
+41
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5561
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14.10.2020 15:25
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Правила форума Рада форумчан
жаба злиняла "на передову" там видно не так страшно як у Києві)
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14.10.2020 15:15 Відповісти
зелену шмарклю и Ко - на кол!
и это не вопрос, а требование...
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14.10.2020 15:22 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7645
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14.10.2020 20:00 Відповісти
ОЧЕНЬ СКОРО, зеленого оманского осла поставят в стойло !!!
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14.10.2020 16:45 Відповісти
так эта акция от карманных "поцреотов" для выпуска пара. Ну выдвинули требования... и шо? Что светит за их невыполнения? Где мотивация сопле?
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14.10.2020 17:08 Відповісти
В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому - Цензор.НЕТ 256
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14.10.2020 15:16 Відповісти
так оно ж уехало!
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14.10.2020 15:18 Відповісти
втікло, натягнувши памперса.
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14.10.2020 15:18 Відповісти
Зеля навіть не привітав українців ані зі святом Покрови, ані з Днем УПА.
Так, чирконув кілька рядків про повагу до військових. І крапка.
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14.10.2020 15:18 Відповісти
А шо сказали би братушкі? А якшо обідяться?
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14.10.2020 15:21 Відповісти
так бо не он основывал это.
ну и .... я как бы не антиараб, но с фигале Зеле поздравлять тех, кого его народ считает скотом то?("гоями")
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14.10.2020 16:04 Відповісти
Он не имеет право обижаться, не на той должности, ему нужно делать выводы. День независимости, день Конституции, день... он тоже не основывал, и что?
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14.10.2020 16:11 Відповісти
Тепер подивимося, як військові за нього проголосують.
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14.10.2020 17:18 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 3723
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14.10.2020 20:02 Відповісти
так может именно поэтому зельц и чухнул подальше от Киева?????
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14.10.2020 15:21 Відповісти
Ближче до своїх...
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14.10.2020 15:24 Відповісти
наверное в ДНЕПРЕ В ЗОЛОТОЙ МИНОРЕ ЗАХОВАЛСЯ
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14.10.2020 17:43 Відповісти
Требования кому? Зеленскому? Так оно из Киева сдрыстнуло. Типа на передовую.
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14.10.2020 15:22 Відповісти
Як би він був у Києві, то й вимог не було б. Псевдонаціоналісти грають з віслюком на одну руку.
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14.10.2020 16:50 Відповісти
Пусть зададут ему 5 вопросов от народа. Самых главных.
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14.10.2020 15:22 Відповісти
Потрібно задати одне запитання потерпілому :,,
сам підеш ? "
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14.10.2020 15:36 Відповісти
Нє, "сам уб"єшся, чи помогти?"
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14.10.2020 17:19 Відповісти
о Свобода и нацкорпус и правый сектор решили попиарится а где вы были когда обьявляли апеляцию Антоненка возле суда 6 октября? ваше присутствие стало бы массовым там,где были нацкорпус и свобода когда Мертвечук летал в москву даже реакции или пикет офиса Мертвечука на В.Васильковской не было даже заявления официально от эти "патриотов" вот на это сейчас они способны ну и конечно в том же парке Шевченко раз в год попиарится и погонять геев на гейпараде
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14.10.2020 15:24 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5561
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14.10.2020 15:25 Відповісти
А где же метуны-зебилы? Которые уверяли, что "мы, если что, йиво смитЬом"
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14.10.2020 15:28 Відповісти
На Порошенко гавкают на форумах с проперженных диванов
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14.10.2020 16:11 Відповісти
гнаТь зеленого чмыря!
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14.10.2020 15:28 Відповісти
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?================================
Вот на эти вопросы пусть и ответит Недоробок. У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9240
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14.10.2020 15:29 Відповісти
"введение внешнего управления?"
и кто же по твоему управляет Украиной?
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14.10.2020 15:35 Відповісти
Иди к нему и он тебе всё подробно расскажет кому нас оптом всех уже продал.
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14.10.2020 15:42 Відповісти
Небось "соросята" и "пиндосы" тебе спать не дают?
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14.10.2020 15:51 Відповісти
Балабол!
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14.10.2020 15:38 Відповісти
Что, уже сдулся? Правда глазки колет?
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14.10.2020 15:43 Відповісти
Допиши "пролетарии всех стран объединяйтесь!!!" и будет логически закончено.
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14.10.2020 15:50 Відповісти
... только правильнее будет: голодранцы з усих краин еднайтеся до купы.
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14.10.2020 17:04 Відповісти
Мрію , що би в кожному місті України була алея пам'яті героїв УПА , нескорених . Но це не можливо , тому що українці така нація , що може шанувати тільки пам'ять окупантів .
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14.10.2020 15:30 Відповісти
неее, во Львове есть 1 памятник уроженцу города.... Мазоху.
вот именно - если почитать оккупанта, то обязательно самого кровавого, а если воевать - то обязательно "на две стороны"(против того даже, кто бьет твоего столетнего врага)
круто. как же у.г.ораздило родиться то....
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14.10.2020 16:02 Відповісти
Слава Україні!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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14.10.2020 15:30 Відповісти
Марш УПА - on-line!
https://www.facebook.com/watchparty/394700571559805/?entry_source=NOTIFICATIONS&ext=1603282915&hash=ASurnNUOiD42h5ms_BvcSpKZwqyLYxbKdE4_x_O7KjJdyzVA&notif_id=1602675237908803&notif_t=watch_party_started_implicit&ref=notif
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14.10.2020 15:32 Відповісти
Запретить стрелять в врага на СВОЕЙ территории! А Конституция,устав,присяга?Пля...
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14.10.2020 15:36 Відповісти
Уважаемые, не забудьте надеть маски, карантин в Киеве никто не отменял! Не подвергайте опасности здоровье окружающих людей! Марши приходят и уходят, а жизнь - остается!
Слава Україні! Героям Слава! Україна понад усе!
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14.10.2020 15:36 Відповісти
2. Обеспечить действенную реакцию CБУ и Нaциональной пoлиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме; Источник: https://censor.net/ru/p3224774

то у голубана нагороду заберуть..?
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 1081
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14.10.2020 15:36 Відповісти
Потешные "националисты" Авакова тут как тут.
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14.10.2020 15:48 Відповісти
Ты готов лично показать каким нужно быть правильным националистом, или ты можешь только кукарекать с дивана на тех кто хоть что-то делает для страны?
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14.10.2020 16:07 Відповісти
Не в этой стране.

Но, если главная задача националистов бегать с флагами и факелами, то в этой стране многие смогут.
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14.10.2020 16:59 Відповісти
Скажем так, если бы "Азов" был тем, чем хочет казаться, могилки Зеленского и компании уже давно травкой поросли бы.
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14.10.2020 17:05 Відповісти
Є над чим замислитись. Знайома ситуація.
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14.10.2020 17:20 Відповісти
ну так в конст-ции закреплено там типо нерушимость и прочее - за это они и выступают. в чем проблема, я не понимаю? если нету поддержки, то мона выступать за то шо есть поддержка и вообще - вы меня запутал (разрывает партбилет, ищет партячейку Мердвечука)
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14.10.2020 15:59 Відповісти
Вообще-то они озвучивают требования которые поддерживает как минимум половина украинцев. Кроме того как показывает практика и история именно активное меньшинство всегда нагибало пассивное большинство.
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14.10.2020 16:09 Відповісти
"Вангую" - на баннере "14/10" превратится в "14/88" в высерах Соловьева и Писелева.

И кстати, гимн у нас.....
Странно шо в нем нет Яхве, наверное Вербицкий был нерабом и дикарем, ибо не верил в летающих чуваков в перьях
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14.10.2020 15:56 Відповісти
А хіба там 14/10 було?
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14.10.2020 16:31 Відповісти
ні, я сліпий опше, та зверху ж було фото
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14.10.2020 18:19 Відповісти
Та я жартую))
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14.10.2020 19:56 Відповісти
А ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ ЖИВА... // "Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані. Ветеран російсько-української війни Микола Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані Незалежності в Києві у ніч із 10 на 11 жовтня, помер. Про це повідомили дочка загиблого Юлія Микитенко у Facebook, а також рух "Відсіч". "Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка", - повідомили у "Відсічі". "Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром", - написала Юлія Микитенко. Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити"" - https://censor.net/ua/news/3224753/pomer_veteran_mykytenko_yakyyi_vchynyv_samospalennya_na_mayidani
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14.10.2020 16:04 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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14.10.2020 16:17 Відповісти
Мрази, все кто это делает и позволяет во время карантина. Кому ***** на других людей.
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14.10.2020 16:08 Відповісти
... так что сидеть сложа руки и ни чего не делать?,демонстранты выдвигают правильные требования которые президент должен выполнять и это его работа.
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14.10.2020 17:08 Відповісти
Марш нужный и требования правильные, но почему в защитных масках единицы??? Кому станет легче от того, что патриоты заболеют короновирусом?
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14.10.2020 16:11 Відповісти
Вот интересно чем марш нужный??? Кроме как маршировать,выдавить чирий на собственном теле можем?
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14.10.2020 16:24 Відповісти
Марш нужен для того, чтобы у зельцмана-дерьмака не было иллюзий насчет того, что можно сдать страну кацапам и никто им не помешает.
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14.10.2020 16:27 Відповісти
Головне щоб під час ходи знову гетьмани не примазались
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14.10.2020 16:17 Відповісти
Гетьманов страшишься, как и *****?
Это хорошо.
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14.10.2020 16:54 Відповісти
Надо Кремлю и Польше ультиматумы выдвигать! А то размениваются на какого-то Зеленского..
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14.10.2020 16:18 Відповісти
Особенно колоритная фото 8 сверху.... Штандарты,штандарты.... Нашли чему кланяться....
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14.10.2020 16:20 Відповісти
Что горит, ватаноид?
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14.10.2020 16:29 Відповісти
Де "ЄС"?
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14.10.2020 16:51 Відповісти
Сколько клоунов...
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14.10.2020 16:52 Відповісти
Ты прав, нынешняя власть, она такая....
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14.10.2020 16:55 Відповісти
о, оказывается что "Свобода" и нацжоны еще существуют...
А то что то после того как они помогли выбрать Зеленского, их фактически не видно и не слышно в Украине.

Официально Не замечают ни авакова, ни медведчука, ни историй с Ермаком ни с "вагнеровцами". Я не видел никаких ни акций ни заявлений я уж не говорю о действиях. Похоже нынешние националисты всем довольны.
А Вот когда на митинг сходить, прапорами помахать -- тут они молодцы...
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14.10.2020 17:01 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7638
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14.10.2020 17:10 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9605
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14.10.2020 17:12 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9163
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14.10.2020 17:12 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7850
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14.10.2020 17:13 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 2516
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14.10.2020 17:15 Відповісти
Слава Українській Нації !!!
смерть рашистській бедорації !!!
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14.10.2020 17:15 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9754
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14.10.2020 17:15 Відповісти
То из ленина икону делали, теперь из Бандеры. Не сотвори себе кумира....(ветхий завет)
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14.10.2020 21:31 Відповісти
нацжоны и др. шо 2 года на митинг копили...со времен сракошвилевых шабашей не было их
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14.10.2020 17:15 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 1623
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14.10.2020 17:20 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5513

https://www.youtube.com/watch?v=C3nYs5FujIQ Тінь Сонця - Моя Україна

Слава Україні ! Героям слава !
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14.10.2020 17:23 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5286
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14.10.2020 17:25 Відповісти
Вышлите Ермака какдырову по почте , если не проймет, то желательно и главзебила. не

А там на очереди пониженная социалка портнова, шариева и прочие рашистодрочеры.
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14.10.2020 17:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"

https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA&t=69s Молитва Українського Націоналіста

==============================================================
Слава Україні ! Героям слава !
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14.10.2020 17:30 Відповісти
Марш подальше от Зеленского.
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14.10.2020 18:15 Відповісти
Патриоты, а вы уже добились отмены закона о разбазаривании украинмкой земли? Или это второстепенно?
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14.10.2020 18:37 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7777
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14.10.2020 19:23 Відповісти
Прежде всего нужно быть честными перед самим собой,,, поверьте там в администрации президента насрать и глубоко плевать на все эти марши и протесты,, не нужно обольщаться и на то то там рассчитывать
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14.10.2020 19:49 Відповісти
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 6335
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14.10.2020 23:49 Відповісти
 
 