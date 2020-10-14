З початку реформи армія "попрощалася" з кількома десятками генералів, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що від початку реформи в армії "попрощалися" із кількома десятками генералів.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Реформа, яку ми впроваджуємо, не йде гладко, є випадки, коли система опирається. Не всі хочуть виходити з "теплої ванни" і змінювати свій спосіб життя. За цей час ми попрощалися з кількома десятками генералів", - зазначив Хомчак.

Водночас він заперечує, що в українській армії генералів більше, ніж в арміях інших країн світу.

"Історія про те, що в українській армії найбільше генералів, ніж в інших країнах світу, – це казка. В українському війську ніколи не було генералів більше, ніж в іноземних арміях. Сьогодні у Збройних силах України генералів найменше порівняно з іншими країнами світу", - заявив він.

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При цьому він відзначив професіоналізм генералів. "Чомусь у нас так прийнято, що генерал – це швидше гірше, ніж добре. Але війна показала, що там, де був генерал, де він працював, де він стояв, там воювали. Якщо там не було генерала, то були різні випадки", - додав Хомчак.

Як повідомлялося, реформування ЗСУ розпочалося у 2015 році, метою якого є досягти стандартів НАТО.