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Новости Агрессия России против Украины
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С начала реформы армия "попрощалась" с несколькими десятками генералов, - Хомчак

С начала реформы армия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что с начала реформы в армии "попрощались" с несколькими десятками генералов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реформа, которую мы внедряем, не идет гладко, есть случаи, когда система сопротивляется. Не все хотят выходить из "теплой ванны" и менять свой образ жизни. За это время мы попрощались с несколькими десятками генералов", - отметил он.

В то же время Хомчак отрицает, что в украинской армии генералов больше, чем в армиях других стран мира.

Читайте на Цензор.НЕТ: Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак

"История о том, что в украинской армии больше генералов, чем в других странах мира, - это сказка. В украинской армии никогда не было генералов больше, чем в иностранных армиях. Сегодня в Вооруженных силах Украины генералов меньше по сравнению с другими странами мира", - заявил Хомчак.

При этом он отметил профессионализм генералов. "Почему у нас так принято, что генерал - это скорее хуже, чем хорошо. Но война показала, что там, где был генерал, где он работал, где он стоял, там воевали. Если там не было генерала, то были разные случаи", - добавил Хомчак.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы живем старыми представлениями об обороне и поэтому не можем провести модернизацию армии. Что-то финансируем по привычке, что-то из-за того, что боимся потерять", - Бутусов. ВИДЕО

Как сообщалось, реформирование ВСУ началось в 2015 года, его цель - достичь стандартов НАТО.

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армия (8490) реформы (3951) ВСУ (6543) Хомчак (250)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4751515274888731?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (исполняет обязанности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий, то есть числится в слежке, а занимается наружкой), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.

О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления! Стаж службы в СБУ - один год, и уже получил генерала! Вот это турборежим.

Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.

Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-]K-R Igor Tynnyi
в интересах партнеров Баканова.

Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.

Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.
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14.10.2020 22:31
+11
Его первого нужно было турнуть, и не просто турнуть, а завести на него дело за дезертирство под Иловайском
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14.10.2020 22:37
+8
А єнералами командує літінант Баканов. Цирк на дроті.
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14.10.2020 22:39
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4751515274888731?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (исполняет обязанности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий, то есть числится в слежке, а занимается наружкой), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.

О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления! Стаж службы в СБУ - один год, и уже получил генерала! Вот это турборежим.

Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.

Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-]K-R Igor Tynnyi
в интересах партнеров Баканова.

Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.

Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.
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14.10.2020 22:31 Ответить
С начала реформы армия "попрощалась" с несколькими десятками генералов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3839'это какой то позор....
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14.10.2020 22:38 Ответить
А єнералами командує літінант Баканов. Цирк на дроті.
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14.10.2020 22:39 Ответить
Он исполняет роль свадебного генерала.
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15.10.2020 07:28 Ответить
а где же клеймящий позором и ненавидящий СБУ Хмара?
Помалкивает и спрятался, а вот про Порошенко- пожалуйста, сразу свой черный рот открывает вместе с Дроздовым (уже продавшимся).
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14.10.2020 22:42 Ответить
Примитивные люди генетически запрограммированы совершать примитивные действия. Да и в сбу полным полно "масковских разветчиков". Впрочем как и везде.
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14.10.2020 22:47 Ответить
Так "завхозы" сейчас и вершат всеми делами в стране.
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15.10.2020 07:24 Ответить
Интересный документ вылез от 8 мая 1940 г. №680 о приеме Наркомата обороны тов.Тимошенко от тов.Ворошилова.
Не поленился прочитал все до корки.Теперь понятно почему СССр проиграл войну Гитлеру...
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14.10.2020 22:34 Ответить
№690 .....Sorry
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14.10.2020 22:35 Ответить
Его первого нужно было турнуть, и не просто турнуть, а завести на него дело за дезертирство под Иловайском
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14.10.2020 22:37 Ответить
Бойових офіцерів замінили на слухняних чинуш.
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14.10.2020 22:39 Ответить
Половину,как минимум,гнать в шею.
Штаны падлы только протирают.
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14.10.2020 22:40 Ответить
А вот подарочек для наших казнокрадов. Твитер конечно заблокирует, вот только комиссия сената начала расследование. Беру попкорн и жду прыжков в окошки наших "эффективных менеджеров".
https://parler.com/post/d8e42c396e3942a88f8a354dfdf07160 Twitter has followed Facebook's example by censoring a New York Post article about Joe Biden's foreign lobbying scandal in Ukraine with Burizma after users were prevented from tweeting links to the story, leading one NY Post editor to describe the move as an act of "digital civil war."
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14.10.2020 22:42 Ответить
Сегодня в Вооруженных силах генералов меньше по сравнению с другими странами мира", маланский ответ, конкретно скажи количество а люди сами сравнят с другими странами.
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14.10.2020 22:42 Ответить
В 2019 було приблизно так:
З початку реформи армія "попрощалася" з кількома десятками генералів, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9220
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14.10.2020 23:02 Ответить
До кількості генералів в ЗСУ які питання ?
Інше-кількість генерал-дармоїдів в МВС,МНС,СБУ,податкових....
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14.10.2020 23:04 Ответить
Никакой проблемы с количеством генералов в Украине нет. Единственное, до войны был совершенно неадекватный потолок в этих званиях в ВМС и ВВС, совершенно не соответствующий их потенциалу и количеству боеспособных кораблей и самолётов. А вот в других конторах генералов овердох..я и это требует коренного пересмотра, да и потолки можно снизить. Чего только стоит сладкое подзабытое чудо с маникюром "генерал армии" Хорошковский...
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14.10.2020 23:09 Ответить
Просто потрібно демілітаризувати інші контори. Скажімо в Ізраїлі Моссад це, цивільна структура де велика частина складається з прикомандированих військовослужбовців. І якщо там і є, генерал чи полковник то, він є генералом чи полковником у конкретній військовій частині, а в Моссаді він виконує відповідні функції пов'язані з його основною службою.
Так само комічно виглядають генерали МВД чи прокуратури.
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15.10.2020 09:58 Ответить
Виходячі з вашої картинки в Україні ЗСУ має мати 1250 генералів? Чи це, не смішно?
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15.10.2020 09:53 Ответить
Брехло! "Реформа" Хомчак полягає у "совєтизації" армії. Всі реформи, започатковані попередньою владою згортаються. З армії були витіснені і витіснаюяються не лише такі генерали, як Полторак, який фору дасть своєму наступнику Тарану і в професіоналізм, і у прогресивно у мисленні, але й такі бойові генерали, як Гордійчук та інші, які починали війну майора и, стпюали комбригами а потім і генералами. Їх до совковості повернути просто не можливо, як і змусити побрататися з кацапами. Бо саме вони на своїх плечах винесли найважчі бої російсько-уараїнської війни. Зокрема одним з таких офіцерів є генерал Забродський, якого Хомчак теж вважає таким, що "лежав у теплій ванні".
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14.10.2020 22:44 Ответить
У хомчака нужно в подробных деталях узнать, куда он на 3 дня делся (себ.лся) из под Иловайска и почему оказался на связи через те же три дня, может его НЛО похитило и сделало теперь министром ЗСУ?
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14.10.2020 23:02 Ответить
И это рассказывает "херой", мужественно драпавший из-под Иловайска посадками и соняшниками, пока его солдат расстреливали в упор.
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14.10.2020 22:44 Ответить
Городами там багато людей драпало.
винний - Порох. Муженко поки служив то мовчав.
А як вийшов у відставку то дав кілька інтревью.
Хомчак як на мене все зробив правильно. До речі у інтревью Муженка є відповідь чому розстріляли колонну. А от хто саме домовлявся нема.
Мабуть Хомчак, якого надурили.
Якщо домовленість та дійсно була, то якраз найнебезпечнійше місце було ззаду колони, де і був Х. І він не три доби пропадав а добу чи дві..
І цивільних та пораненого кинув правильно, бо тягнути їх за собою на віхід - ще більший для них ризик!
і я не бот, я просто цікавився тими подіями ще тоді, від М. я почув план дій такий якби діяв я на його місці.
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02.01.2021 20:15 Ответить
Просто так "попрощаться" мало. Вопрос в том, что кого и за что уволили и кого на их место поставили? А то у нас всё обезличенно. Народ жалуется, что МО в своём мире живёт, "в домике". На должностях командиров целого ряда бригад непонятные личности, не пользующиеся авторитетом у сослуживцев. Принципы должностной лестницы остались старыми : свой-не свой и занёс-не занёс. Сколько у нас офицеров и генералов на высших должностях, учившихся в странах НАТО? И почему уходят те же инструкторы в ССО? Проблем куча, в ответ одни лозунги
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14.10.2020 22:44 Ответить
Попрощались, и отправили на пенсию 25000 грн.
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14.10.2020 22:47 Ответить
Логика подсказывает наращивать количество военнослужащих и генералов во время агрессии но когда та сторона дает деньги на сьемки зеленых фильмов для дураков тут и Родину можно продать.
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14.10.2020 22:52 Ответить
Нехай назве ім'я генерала, під командуванням якого не просто воювали, а перемагали російського ворога. Я таких не знаю, крім полковника Кульчицького і полковника Гордійчука, які потім стали генералами .
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14.10.2020 22:52 Ответить
в украинской армии генералов больше нежели в НАТО
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14.10.2020 22:55 Ответить
А чому Хомчак і йому подібні й досі в українському війську? Це - велика ганьба Україні!!!
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14.10.2020 23:21 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2020/10/14/ 14 октября , 20:03
Британское предложение по модернизации ВМСУ встретило неожиданное сопротивление: в оппозиции - главком и комфлота

Британское https://dumskaya.net/news/ukraina-prinyala-britanskoe-predlozhenie-po-stro/ предложение по модернизации Военно-морских сил Украины , предусматривающее, кроме прочего, строительство ударных единиц - восьми ракетных катеров, встретило неожиданное сопротивление со стороны командования ВМСУ.
Об этом «Думской» сообщили источники в национальном флоте.
По нашим данным, после того, как президент подписал в Лондоне знаменитый меморандум, командующий ВМСУ Алексей Неижпапа провел совещание в Николаеве с руководителями и менеджерами судоремонтных предприятий региона, где весьма нелестно отозвался о характеристиках предложенных британцами катеров, назвав их «классными яхтами».
Основные тезисы контр-адмирала были таковы: «Английский вариант ракетного катера нас не устраивает, это - классная яхта, не более. Задачу этот ракетный катер не выполняет, поэтому, если взять его за основу, то надо доработать».
Заявление Неижпапы вызвало бурю эмоций в среде военных и корабелов. Большинство опрошенных нами экспертов считает, что командующий неправ, ведь, во-первых, окончательный вариант катера еще не согласован, а во-вторых, ничего подобного отечественная судостроительная промышленность давно уже не производила - в основном все ограничивается красивыми картинками на презентациях. При этом адмирал пытается сформировать мнение, преподнося его как единственно правильное.
Источники говорят, что Алексей Неижпапа всего лишь ретранслирует позицию своего непосредственного руководителя, главнокомандующего генерала Руслана Хомчака, который накануне встречи в Николаеве проводил селекторное совещание с командующими видов и родов Вооруженных сил и тоже выразил сомнение в характеристиках британских катеров.
Есть версия, что командование Вооруженных сил лоббирует интересы Николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения (ДПЦК) - единственной на сегодня государственной организации, занимающейся разработкой проектов военных кораблей.
Однако надо понимать, что реальных успехов у этого предприятия немного. Единственный за тридцать лет проект, доведенный до воплощения в металле, - речной, по сути, катер проекта 58155 «Гюрза-М», построенный в количестве восьми экземпляров, но имеющий кучу недостатков, включая завышенную цену.
Десантно-штурмовые «Кентавры», созданные на его основе, уже почти два года проходят заводские испытания и до сих пор не приняты в состав ВМСУ, так что говорить об их реальных боевых качествах пока рано. Ничего больше ДПЦК пока предложить не может. Все остальные проекты, повторимся, остаются на бумаге, и их реализация в ближайшее время выглядит сомнительной.
Ранее мы сообщали, что николаевское КБ, поддержанное рядом высокопоставленных военных руководителей, настаивает на строительстве вместо британских «яхт» катеров типа «Гроза». Это детище 1990-х годов - слегка модернизированный вариант советского проекта 1241 «Молния». К последнему относился катер ВМСУ «Приднепровье», который захватили россияне в Крыму.
Многие специалисты считают, что «Молния» давно исчерпала свой потенциал и смысла в ее модернизации нет. У ДПЦК и командовании Военно-морских сил, судя по всему, иное мнение.
Как бы то ни было, в нынешних условиях строительство такого катера с нуля - это весьма нетривиальная задача, справиться с которой без внешней поддержки Украина вряд ли сможет. Однако британцы не хотят помогать нам строить «Грозу», у них свое предложение, от которого почему-то отмахиваются генералы и адмиралы.
Еще один важный момент - вооружение. Руководство Генштаба и ВМСУ продолжают настаивать на том, чтобы катера были оснащены отечественными противокорабельными ракетами «Нептун». Однако морского варианта этой ПКР нет и не появится в ближайшие годы: мало того, что сама разработка требует времени, так еще и денег на нее не выделяли и пока не собираются.
«На корабль надо устанавливать уже готовую ракету, где решены все вопросы с ее обслуживанием, а главное - с целеуказанием, - рассказывает наш собеседник. - Система наведения ракет морского базирования отличается от наземных комплексов, поэтому для принятия морского варианта потребуются многочисленные испытания и доводки. Никто не говорит, что мы не сделаем этого, но нам нужно время, и не один год, возможно, больше пяти лет. В общем, для успешного завершения проекта ракетного катера нужна готовая ракета и готовый катер, но ни того, ни другого у нас нет».
Между тем подданные королевы Елизаветы II готовы поставить Украине первые катера уже через год после подписания контракта, причем с готовой ракетой, которую мы сами выберем. Шесть из восьми кораблей должны строиться в нашей стране.
Сейчас есть несколько вариантов ракет иностранного производства, которые можно поставить на британские катера.
Ну и last but not least. Выбрав Великобританию в качестве главного партнера ВМСУ, Украина получает мощнейшего союзника, ведущего самостоятельную политику и готового оказывать нам всестороннюю помощь, не только военную. Отказываться от этого - безумие. Впрочем, не исключено, что у людей, стоящих во главе государства и флота, совсем другие мотивы.
Автор - Сергей Смоленцев
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14.10.2020 23:41 Ответить
та ні, там інша проблема.
Справді, британці дають нам яхти (броньовані), тобто - корпуса з двигунами, але без озброєння. Озброєння на британські катери (ті ж самі яхти) - з інших країн НАТО. От тільки натівці відмовляються надати нам озброєння, допоки в коридарах влади України, і в ЗСУ, зокрема, лазитимуть касапські щурі. Про що ЗЕ доступно попередили керівники МІ6.
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15.10.2020 01:21 Ответить
"причем с готовой ракетой, которую мы сами выберем."
ага, которая будет стартовать только тогда когда разрешат ее хозяева.
Или "Миражи" у Хусейна ничему не научили?
Судячи з цього текста - Хомчак правий.
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02.01.2021 20:20 Ответить
какой ********** говнокомандующий такие у него и хенералы долбоебы. этих паркетных чмошников как говна в лесу. только толку от них ноль. зато бабла дай и обеспечение дай.

а хомчака надо гнать сцаной тряпкой , хреновй из него воин. драпал впереди всего войска,бросив солдат погибать.хотя о чем это я, если говнокомандующий трижды уклонист, не нюхавший запаха портянок , о порохе я молчу . кроме развала армии от **********а ожидать нечего.
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14.10.2020 23:57 Ответить
Короче вы занимаетесь тем, что рассовываете кругом своих людей, унничтожая старые кадры не оглядываясь на компетенцию. Так это не новость, этим зкоманда занята с первого дня как дорвалась до власти. Только зачем называть это реформой?
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15.10.2020 00:23 Ответить
Хомчак должен был первым уйти под арест за дезертирство под Иловайском, тварь, дал дёру и скрылся, оставив своих солдат. А зелень сопливая, ещё дал ему такую должность, ни хрена не соображает, и на хрен нам такой президент???
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15.10.2020 00:40 Ответить
..без генерала не воевали...= пздц какой-то....(((- он уже выжил не только из армии...(((
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15.10.2020 02:29 Ответить
Помница как шоколадный их наплодил и никого не увольнял и этот придурок начинает плодить дармоедов в пагонах
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15.10.2020 05:18 Ответить
Прощання слав'янки з програмами оборонпрому, з генералами, з територіями, з кадрами в ЗСУ..., а далі -" здравствуй Путін ботоксный аист мы тебя на царство приглашаем"... і відхід за Дніпровські кручі?
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15.10.2020 06:30 Ответить
Верю, несколько десятков енералов отправили на пенсию, На их место стали в очередь полковники.
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15.10.2020 07:26 Ответить
Настоящих боевых генералов выгнали, зато оставили исполнительных тупоголовых дрыщей, типа этого самого рУСЛАНЧИКА.
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15.10.2020 08:41 Ответить
Ніхто не повинен применшувати роль і цінність високопрофесійних вищих офіцерів у війську. Організація служби чисельних підрозділів та виконання ними складних бойових завдань це, свого роду мистецтво. Неможливо за потреби взяти завхоза і очікувати від нього висококласних дій професійного генерала чи математика. Скажімо, Ейнштейн працював половину життя вчителем, але чи багато ейнштейнів серед вчителів? Хоча говорити про те що, серед чисельних носіїв широких лампасів в Україні переважна більшість справжні генерали теж не доводиться.
Звичайно в армії США один генерал на 10 000 чисельного складу, в високотехнологічних військах чисельність вищих офіцерів звичайно вища. Скажімо, якщо в авіації літають навіть полковники то, і кількість генералів там може бути більша. Також на штабних посадах має бути деяка кількість генералів. Це нормально.
Чисельність ЗСУ офіційно складає 250 000 з яких тільки 204 000 військовослужбовці. Авіація та високотехнологічні війська у нас не настільки чисельні, як в розвинених країнах. Тому, говорити про те що, у нас має бути 0,5 відсотків від загальної чисельності генералів це, десь 1250 трохи занадто.
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15.10.2020 09:52 Ответить
Розкажи про свої "подвиги" вояка сраний - особливо мене інтересує, як ти, криса, лишив солдата в "сірій зоні" три доби вмирати.
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15.10.2020 09:56 Ответить
По версии Хромчака вся армия только на генералах и держится. Нет генерала - нет и армии.
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15.10.2020 10:47 Ответить
Армія це, не партизанський загін чи добровольчий батальйон. Якщо говорити про армію то, вона таки дійсно будується навколо вищого офіцерського складу. Армія без вищого офіцерського складу це, як великий виробничий комбінат без керівництва і інжинерів. Навіть на виробництві люди можуть постраждати без нормального керівництва, а що вже говорити про армію.
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15.10.2020 10:56 Ответить
 
 