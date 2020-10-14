С начала реформы армия "попрощалась" с несколькими десятками генералов, - Хомчак
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что с начала реформы в армии "попрощались" с несколькими десятками генералов.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Реформа, которую мы внедряем, не идет гладко, есть случаи, когда система сопротивляется. Не все хотят выходить из "теплой ванны" и менять свой образ жизни. За это время мы попрощались с несколькими десятками генералов", - отметил он.
В то же время Хомчак отрицает, что в украинской армии генералов больше, чем в армиях других стран мира.
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"История о том, что в украинской армии больше генералов, чем в других странах мира, - это сказка. В украинской армии никогда не было генералов больше, чем в иностранных армиях. Сегодня в Вооруженных силах Украины генералов меньше по сравнению с другими странами мира", - заявил Хомчак.
При этом он отметил профессионализм генералов. "Почему у нас так принято, что генерал - это скорее хуже, чем хорошо. Но война показала, что там, где был генерал, где он работал, где он стоял, там воевали. Если там не было генерала, то были разные случаи", - добавил Хомчак.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы живем старыми представлениями об обороне и поэтому не можем провести модернизацию армии. Что-то финансируем по привычке, что-то из-за того, что боимся потерять", - Бутусов. ВИДЕО
Как сообщалось, реформирование ВСУ началось в 2015 года, его цель - достичь стандартов НАТО.
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"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (исполняет обязанности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий, то есть числится в слежке, а занимается наружкой), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.
О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления! Стаж службы в СБУ - один год, и уже получил генерала! Вот это турборежим.
Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.
Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZVTIsNh4h0uUpE8p2psTC4yZaoPJUu9JibTluyRSs5jCaLhz1us4lV3mN6cleDkVwUI8DQp2ZpgZe1qYYqz9n4hg9ssCOKp1oO58SENZ2zKjl1JJp1lq6BxZ5jKAmKHkEE&__tn__=-]K-R
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в интересах партнеров Баканова.
Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.
Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.
Помалкивает и спрятался, а вот про Порошенко- пожалуйста, сразу свой черный рот открывает вместе с Дроздовым (уже продавшимся).
Не поленился прочитал все до корки.Теперь понятно почему СССр проиграл войну Гитлеру...
Штаны падлы только протирают.
https://parler.com/post/d8e42c396e3942a88f8a354dfdf07160 Twitter has followed Facebook's example by censoring a New York Post article about Joe Biden's foreign lobbying scandal in Ukraine with Burizma after users were prevented from tweeting links to the story, leading one NY Post editor to describe the move as an act of "digital civil war."
Інше-кількість генерал-дармоїдів в МВС,МНС,СБУ,податкових....
Так само комічно виглядають генерали МВД чи прокуратури.
винний - Порох. Муженко поки служив то мовчав.
А як вийшов у відставку то дав кілька інтревью.
Хомчак як на мене все зробив правильно. До речі у інтревью Муженка є відповідь чому розстріляли колонну. А от хто саме домовлявся нема.
Мабуть Хомчак, якого надурили.
Якщо домовленість та дійсно була, то якраз найнебезпечнійше місце було ззаду колони, де і був Х. І він не три доби пропадав а добу чи дві..
І цивільних та пораненого кинув правильно, бо тягнути їх за собою на віхід - ще більший для них ризик!
і я не бот, я просто цікавився тими подіями ще тоді, від М. я почув план дій такий якби діяв я на його місці.
Британское предложение по модернизации ВМСУ встретило неожиданное сопротивление: в оппозиции - главком и комфлота
Британское https://dumskaya.net/news/ukraina-prinyala-britanskoe-predlozhenie-po-stro/ предложение по модернизации Военно-морских сил Украины , предусматривающее, кроме прочего, строительство ударных единиц - восьми ракетных катеров, встретило неожиданное сопротивление со стороны командования ВМСУ.
Об этом «Думской» сообщили источники в национальном флоте.
По нашим данным, после того, как президент подписал в Лондоне знаменитый меморандум, командующий ВМСУ Алексей Неижпапа провел совещание в Николаеве с руководителями и менеджерами судоремонтных предприятий региона, где весьма нелестно отозвался о характеристиках предложенных британцами катеров, назвав их «классными яхтами».
Основные тезисы контр-адмирала были таковы: «Английский вариант ракетного катера нас не устраивает, это - классная яхта, не более. Задачу этот ракетный катер не выполняет, поэтому, если взять его за основу, то надо доработать».
Заявление Неижпапы вызвало бурю эмоций в среде военных и корабелов. Большинство опрошенных нами экспертов считает, что командующий неправ, ведь, во-первых, окончательный вариант катера еще не согласован, а во-вторых, ничего подобного отечественная судостроительная промышленность давно уже не производила - в основном все ограничивается красивыми картинками на презентациях. При этом адмирал пытается сформировать мнение, преподнося его как единственно правильное.
Источники говорят, что Алексей Неижпапа всего лишь ретранслирует позицию своего непосредственного руководителя, главнокомандующего генерала Руслана Хомчака, который накануне встречи в Николаеве проводил селекторное совещание с командующими видов и родов Вооруженных сил и тоже выразил сомнение в характеристиках британских катеров.
Есть версия, что командование Вооруженных сил лоббирует интересы Николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения (ДПЦК) - единственной на сегодня государственной организации, занимающейся разработкой проектов военных кораблей.
Однако надо понимать, что реальных успехов у этого предприятия немного. Единственный за тридцать лет проект, доведенный до воплощения в металле, - речной, по сути, катер проекта 58155 «Гюрза-М», построенный в количестве восьми экземпляров, но имеющий кучу недостатков, включая завышенную цену.
Десантно-штурмовые «Кентавры», созданные на его основе, уже почти два года проходят заводские испытания и до сих пор не приняты в состав ВМСУ, так что говорить об их реальных боевых качествах пока рано. Ничего больше ДПЦК пока предложить не может. Все остальные проекты, повторимся, остаются на бумаге, и их реализация в ближайшее время выглядит сомнительной.
Ранее мы сообщали, что николаевское КБ, поддержанное рядом высокопоставленных военных руководителей, настаивает на строительстве вместо британских «яхт» катеров типа «Гроза». Это детище 1990-х годов - слегка модернизированный вариант советского проекта 1241 «Молния». К последнему относился катер ВМСУ «Приднепровье», который захватили россияне в Крыму.
Многие специалисты считают, что «Молния» давно исчерпала свой потенциал и смысла в ее модернизации нет. У ДПЦК и командовании Военно-морских сил, судя по всему, иное мнение.
Как бы то ни было, в нынешних условиях строительство такого катера с нуля - это весьма нетривиальная задача, справиться с которой без внешней поддержки Украина вряд ли сможет. Однако британцы не хотят помогать нам строить «Грозу», у них свое предложение, от которого почему-то отмахиваются генералы и адмиралы.
Еще один важный момент - вооружение. Руководство Генштаба и ВМСУ продолжают настаивать на том, чтобы катера были оснащены отечественными противокорабельными ракетами «Нептун». Однако морского варианта этой ПКР нет и не появится в ближайшие годы: мало того, что сама разработка требует времени, так еще и денег на нее не выделяли и пока не собираются.
«На корабль надо устанавливать уже готовую ракету, где решены все вопросы с ее обслуживанием, а главное - с целеуказанием, - рассказывает наш собеседник. - Система наведения ракет морского базирования отличается от наземных комплексов, поэтому для принятия морского варианта потребуются многочисленные испытания и доводки. Никто не говорит, что мы не сделаем этого, но нам нужно время, и не один год, возможно, больше пяти лет. В общем, для успешного завершения проекта ракетного катера нужна готовая ракета и готовый катер, но ни того, ни другого у нас нет».
Между тем подданные королевы Елизаветы II готовы поставить Украине первые катера уже через год после подписания контракта, причем с готовой ракетой, которую мы сами выберем. Шесть из восьми кораблей должны строиться в нашей стране.
Сейчас есть несколько вариантов ракет иностранного производства, которые можно поставить на британские катера.
Ну и last but not least. Выбрав Великобританию в качестве главного партнера ВМСУ, Украина получает мощнейшего союзника, ведущего самостоятельную политику и готового оказывать нам всестороннюю помощь, не только военную. Отказываться от этого - безумие. Впрочем, не исключено, что у людей, стоящих во главе государства и флота, совсем другие мотивы.
Автор - Сергей Смоленцев
Справді, британці дають нам яхти (броньовані), тобто - корпуса з двигунами, але без озброєння. Озброєння на британські катери (ті ж самі яхти) - з інших країн НАТО. От тільки натівці відмовляються надати нам озброєння, допоки в коридарах влади України, і в ЗСУ, зокрема, лазитимуть касапські щурі. Про що ЗЕ доступно попередили керівники МІ6.
ага, которая будет стартовать только тогда когда разрешат ее хозяева.
Или "Миражи" у Хусейна ничему не научили?
Судячи з цього текста - Хомчак правий.
а хомчака надо гнать сцаной тряпкой , хреновй из него воин. драпал впереди всего войска,бросив солдат погибать.хотя о чем это я, если говнокомандующий трижды уклонист, не нюхавший запаха портянок , о порохе я молчу . кроме развала армии от **********а ожидать нечего.
Звичайно в армії США один генерал на 10 000 чисельного складу, в високотехнологічних військах чисельність вищих офіцерів звичайно вища. Скажімо, якщо в авіації літають навіть полковники то, і кількість генералів там може бути більша. Також на штабних посадах має бути деяка кількість генералів. Це нормально.
Чисельність ЗСУ офіційно складає 250 000 з яких тільки 204 000 військовослужбовці. Авіація та високотехнологічні війська у нас не настільки чисельні, як в розвинених країнах. Тому, говорити про те що, у нас має бути 0,5 відсотків від загальної чисельності генералів це, десь 1250 трохи занадто.