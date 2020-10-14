С начала реформы армия "попрощалась" с несколькими десятками генералов, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что с начала реформы в армии "попрощались" с несколькими десятками генералов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реформа, которую мы внедряем, не идет гладко, есть случаи, когда система сопротивляется. Не все хотят выходить из "теплой ванны" и менять свой образ жизни. За это время мы попрощались с несколькими десятками генералов", - отметил он.

В то же время Хомчак отрицает, что в украинской армии генералов больше, чем в армиях других стран мира.

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"История о том, что в украинской армии больше генералов, чем в других странах мира, - это сказка. В украинской армии никогда не было генералов больше, чем в иностранных армиях. Сегодня в Вооруженных силах Украины генералов меньше по сравнению с другими странами мира", - заявил Хомчак.

При этом он отметил профессионализм генералов. "Почему у нас так принято, что генерал - это скорее хуже, чем хорошо. Но война показала, что там, где был генерал, где он работал, где он стоял, там воевали. Если там не было генерала, то были разные случаи", - добавил Хомчак.

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Как сообщалось, реформирование ВСУ началось в 2015 года, его цель - достичь стандартов НАТО.