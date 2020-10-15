Рекордні 8 099 випадків COVID-19 за добу виявлено в Польщі

У Польщі за минулу добу зафіксовано 8 099 нових випадків інфікування коронавірусом, і це найвищий добовий показник в країні з початку пандемії.

Про це в твітері повідомляє МОЗ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових інфікованих виявлено в Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) - 1 306 - і Малопольському (Краків) - 1 303 - воєводствах.

За останню добу в Польщі помер 91 пацієнт, в тому числі семеро - безпосередньо від коронавірусу, а 84 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі проведено понад 64 тис. тестів, що є рекордним для країни показником. Всього з початку пандемії в країні проведено понад 3,8 млн тестів.

Також читайте: Сесія Європарламенту через коронавірус наступного тижня відбудеться віддалено

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить майже 150 тис. осіб, понад 3,3 тис. померли. Вилікувалися більш як 85 тис. осіб.

У польських лікарнях перебуває понад 6,5 тис. інфікованих, підключені до апаратів ШВЛ 508 пацієнтів.

Попередній добовий антирекорд за кількістю інфікованих і смертей від коронавірусу в Польщі зафіксовано 14 жовтня: 6 526 і 116 відповідно.