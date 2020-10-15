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Новини Коронавірус і карантин
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Рекордні 8 099 випадків COVID-19 за добу виявлено в Польщі

Рекордні 8 099 випадків COVID-19 за добу виявлено в Польщі

У Польщі за минулу добу зафіксовано 8 099 нових випадків інфікування коронавірусом, і це найвищий добовий показник в країні з початку пандемії.

Про це в твітері повідомляє МОЗ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових інфікованих виявлено в Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) - 1 306 - і Малопольському (Краків) - 1 303 - воєводствах.

За останню добу в Польщі помер 91 пацієнт, в тому числі семеро - безпосередньо від коронавірусу, а 84 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі проведено понад 64 тис. тестів, що є рекордним для країни показником. Всього з початку пандемії в країні проведено понад 3,8 млн тестів.

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Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить майже 150 тис. осіб, понад 3,3 тис. померли. Вилікувалися більш як 85 тис. осіб.

У польських лікарнях перебуває понад 6,5 тис. інфікованих, підключені до апаратів ШВЛ 508 пацієнтів.

Попередній добовий антирекорд за кількістю інфікованих і смертей від коронавірусу в Польщі зафіксовано 14 жовтня: 6 526 і 116 відповідно.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8478) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Только интересно - че польские медики не ломятся сюда "опыт перенимать"? у нас же статистика явно лучше) а так же че не переманивают наших докторов на зарплату 4-5к. евро.
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15.10.2020 13:47 Відповісти
Лахті...А чому не зарпрошуєш у північну Корею
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15.10.2020 14:00 Відповісти
там комми, ты им веришь? ну, про ноль заболевших.
Какие лапти? так сними, чего тут ныть то?
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15.10.2020 14:08 Відповісти
А вот с поляков тоже как на Украине деру в тридорога за тесты и нарол стоит в очередях что бы сдать тест ??? или это происходит в этой долбанной Ураине с её воровской преступной властью ???
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15.10.2020 13:53 Відповісти
В Польше тесты делают только если врач видит симптомы указывающие на тяжелый случай. Если просто кашляешь-температуришь, то тесты можешь делать за свои.
Также, если болеет вся семья, то тест делают 1 человеку, если у него подтвержден Ковид - то больными считаются остальные, им тест не делается.
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15.10.2020 15:21 Відповісти
Оно и понятно.
В этих воеводствах основная часть офисных работников Польши.
Это - основной контингент заболевания вирусом.
Помещения не проветриваются, ганяют воздух кондиционерами, бо тете-бухгалтеру холодно-жарко-дует.
Этих бездельниц увольнять не пробовали?
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15.10.2020 13:59 Відповісти
У Польщі проблема..
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,apel-lekarzy-rodzinnych--jesli-macie-objawy-infekcji--zostancie-w-domach--pacjenci-nie-przyznaja-sie--ze-moga-miec-koronawirusa,artykul,29546980.html хворі з симптомами НЕ ПРИЗНАЮТЬСЯ сімейним лікарям...
- Ostatnio lekarz z mojej przychodni przyjął zakażonego pacjenta, który je zataił. Skończyło się to dla niego kwarantanną - mówi Adamiec, który tłumaczy, że wydłuża to kolejki i utrudnia dostęp do lekarzy dla wszystkich pacjentówNie wolno bagatelizować: wysokiej gorączki, bólu mięśni, suchego kaszlu, bólu gardła, kataru, i pieczenia w nosie - apelują lekarze POZ, zwracając uwagę, że te objawy są wspólne dla grypy i koronawirusa

432/5000

- Нещодавно лікар з моєї клініки прийняв інфікованого пацієнта, який їх приховував. Це закінчилося карантином для нього, - каже Адамець, який пояснює, що це розширює черги та ускладнює доступ до лікарів для всіх пацієнтів

Не варто недооцінювати
: висока температура
, біль у м'язах, сухий кашель,
біль у горлі,
нежить
та печіння в носі - лікарі терапевти звертаються із закликом, що ці симптоми є загальними для грипу та коронавірусу
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15.10.2020 14:06 Відповісти
и чего?
если отрубить голову - то болит, если ушибить колено - тоже болит, дело в нюансах
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15.10.2020 14:11 Відповісти
 
 