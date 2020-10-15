Рекордные 8 099 случаев COVID-19 за сутки выявлены в Польше

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 8 099 новых случаев инфицирования коронавируса, и это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.

Об этом в твиттере сообщает Минздрав Польши, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Мазовецком (административный центр Варшава) - 1 306 - и Малопольском (Краков) - 1 303 - воеводствах.

За последние сутки в Польше умер 91 пациент, в том числе семеро - непосредственно от коронавируса, а 84 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

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За минувшие сутки в Польше проведено более 64 тыс. тестов, что является рекордным для страны показателем. Всего с начала пандемии в стране проведено более 3,8 млн тестов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет почти 150 тыс. человек, более 3,3 тыс. умерли. Вылечились более 85 тыс. человек.

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В польских больницах находится более 6,5 тыс. инфицированных, подключены к аппаратам ИВЛ 508 пациентов.

Предыдущий суточный антирекорд по количеству инфицированных и смертей от коронавируса в Польше зафиксирован 14 октября: 6 526 и 116 соответственно.