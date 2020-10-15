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Новости Коронавирус и карантин
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Рекордные 8 099 случаев COVID-19 за сутки выявлены в Польше

Рекордные 8 099 случаев COVID-19 за сутки выявлены в Польше

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 8 099 новых случаев инфицирования коронавируса, и это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.

Об этом в твиттере сообщает Минздрав Польши, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Мазовецком (административный центр Варшава) - 1 306 - и Малопольском (Краков) - 1 303 - воеводствах.

За последние сутки в Польше умер 91 пациент, в том числе семеро - непосредственно от коронавируса, а 84 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

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За минувшие сутки в Польше проведено более 64 тыс. тестов, что является рекордным для страны показателем. Всего с начала пандемии в стране проведено более 3,8 млн тестов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет почти 150 тыс. человек, более 3,3 тыс. умерли. Вылечились более 85 тыс. человек.

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В польских больницах находится более 6,5 тыс. инфицированных, подключены к аппаратам ИВЛ 508 пациентов.

Предыдущий суточный антирекорд по количеству инфицированных и смертей от коронавируса в Польше зафиксирован 14 октября: 6 526 и 116 соответственно.

карантин (16729) Польша (8398) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Только интересно - че польские медики не ломятся сюда "опыт перенимать"? у нас же статистика явно лучше) а так же че не переманивают наших докторов на зарплату 4-5к. евро.
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15.10.2020 13:47 Ответить
Лахті...А чому не зарпрошуєш у північну Корею
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15.10.2020 14:00 Ответить
там комми, ты им веришь? ну, про ноль заболевших.
Какие лапти? так сними, чего тут ныть то?
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15.10.2020 14:08 Ответить
А вот с поляков тоже как на Украине деру в тридорога за тесты и нарол стоит в очередях что бы сдать тест ??? или это происходит в этой долбанной Ураине с её воровской преступной властью ???
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15.10.2020 13:53 Ответить
В Польше тесты делают только если врач видит симптомы указывающие на тяжелый случай. Если просто кашляешь-температуришь, то тесты можешь делать за свои.
Также, если болеет вся семья, то тест делают 1 человеку, если у него подтвержден Ковид - то больными считаются остальные, им тест не делается.
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15.10.2020 15:21 Ответить
Оно и понятно.
В этих воеводствах основная часть офисных работников Польши.
Это - основной контингент заболевания вирусом.
Помещения не проветриваются, ганяют воздух кондиционерами, бо тете-бухгалтеру холодно-жарко-дует.
Этих бездельниц увольнять не пробовали?
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15.10.2020 13:59 Ответить
У Польщі проблема..
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,apel-lekarzy-rodzinnych--jesli-macie-objawy-infekcji--zostancie-w-domach--pacjenci-nie-przyznaja-sie--ze-moga-miec-koronawirusa,artykul,29546980.html хворі з симптомами НЕ ПРИЗНАЮТЬСЯ сімейним лікарям...
- Ostatnio lekarz z mojej przychodni przyjął zakażonego pacjenta, który je zataił. Skończyło się to dla niego kwarantanną - mówi Adamiec, który tłumaczy, że wydłuża to kolejki i utrudnia dostęp do lekarzy dla wszystkich pacjentówNie wolno bagatelizować: wysokiej gorączki, bólu mięśni, suchego kaszlu, bólu gardła, kataru, i pieczenia w nosie - apelują lekarze POZ, zwracając uwagę, że te objawy są wspólne dla grypy i koronawirusa

432/5000

- Нещодавно лікар з моєї клініки прийняв інфікованого пацієнта, який їх приховував. Це закінчилося карантином для нього, - каже Адамець, який пояснює, що це розширює черги та ускладнює доступ до лікарів для всіх пацієнтів

Не варто недооцінювати
: висока температура
, біль у м'язах, сухий кашель,
біль у горлі,
нежить
та печіння в носі - лікарі терапевти звертаються із закликом, що ці симптоми є загальними для грипу та коронавірусу
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15.10.2020 14:06 Ответить
и чего?
если отрубить голову - то болит, если ушибить колено - тоже болит, дело в нюансах
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15.10.2020 14:11 Ответить
 
 