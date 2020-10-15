Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що Україна вступає в найважчий епідеміологічний сезон.

Про це Голубовська заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я вам чесно хочу сказати: нам всім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду - ми входимо в найважчий сезон - одному Богу відомо", - сказала вона.

За словами Голубовської, щоб уникнути перевантаження медичної системи, необхідно скасувати всі розважальні масові заходи.

"У нас багато лікувальних установ вже в колапсі давно, так само, як і медики. А у нас ще все попереду. Які розважальні заходи? Це все теж додає", - сказала інфекціоніст.

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