12 797 29
Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що Україна вступає в найважчий епідеміологічний сезон.
Про це Голубовська заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я вам чесно хочу сказати: нам всім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду - ми входимо в найважчий сезон - одному Богу відомо", - сказала вона.
За словами Голубовської, щоб уникнути перевантаження медичної системи, необхідно скасувати всі розважальні масові заходи.
"У нас багато лікувальних установ вже в колапсі давно, так само, як і медики. А у нас ще все попереду. Які розважальні заходи? Це все теж додає", - сказала інфекціоніст.
Топ коментарі
+8 Василь Новоселецький #452010
показати весь коментар15.10.2020 17:06
+4 Александр Иовица #470862
показати весь коментар15.10.2020 17:13
+2 Nikos KGB
показати весь коментар15.10.2020 16:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нам тогда совсем хана.
У меня шурин, был в Ухани в период эпидемии, но подхватил коронавирус 3 недели назад в Украине. Сейчас уже на работе.
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, -
Быть может ... полное Чумы!
Напялила костюм наверное 2ой раз в жизни
1ый, когда приходила к порошенко.
2ой - для селфи.