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Новини Коронавірус і карантин
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Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня

Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що Україна вступає в найважчий епідеміологічний сезон.

Про це Голубовська заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я вам чесно хочу сказати: нам всім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду - ми входимо в найважчий сезон - одному Богу відомо", - сказала вона.

За словами Голубовської, щоб уникнути перевантаження медичної системи, необхідно скасувати всі розважальні масові заходи.

"У нас багато лікувальних установ вже в колапсі давно, так само, як і медики. А у нас ще все попереду. Які розважальні заходи? Це все теж додає", - сказала інфекціоніст.

Читайте також: "Хворі знімають із себе маску з киснем, щоб померти", - лікар-інфекціоніст Голубовська розповіла про ситуацію в українських лікарнях

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+8
100%. Береженого, Бог береже! Менше бовтаться, користуватися масками, всі гулянки не допускати... Серйозно віднестися!
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15.10.2020 17:06
+4
А Билык, Могилевская и Полякова купили новые комплекты нижнего белья! Им то как без развлекательных мероприятий!
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15.10.2020 17:13
+2
Не до апреля, а до выборов))..
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15.10.2020 16:58
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Не до апреля, а до выборов))..
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15.10.2020 16:58 Відповісти
Потрібно ввести воєнний стан, мобілізувати медиків і розгорнути військові шпиталі на території опорних лікарень! Це програма мінімум.
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15.10.2020 17:03 Відповісти
Главное на ЗЕбильній опрос сходить!
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15.10.2020 21:33 Відповісти
100%. Береженого, Бог береже! Менше бовтаться, користуватися масками, всі гулянки не допускати... Серйозно віднестися!
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15.10.2020 17:06 Відповісти
Голубовская: Мы входим в самый тяжелый эпидсезон, надо дожить до апреля

А нам тогда совсем хана.
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15.10.2020 17:09 Відповісти
Шо то я не встречал знакомого,друга,родственника,коллегу,соседа,шоб хто-то у кого-то умер от короновируса.
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15.10.2020 22:44 Відповісти
От коронавируса никто не умирает! Умирают от болезней (в основном хронических), активирующихся в результате ослабления организма коронавирусом.
У меня шурин, был в Ухани в период эпидемии, но подхватил коронавирус 3 недели назад в Украине. Сейчас уже на работе.
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16.10.2020 10:00 Відповісти
Народ понимает, что наступает жопа, и хочет это както отметить.

Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня - Цензор.НЕТ 3641
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15.10.2020 17:11 Відповісти
А Билык, Могилевская и Полякова купили новые комплекты нижнего белья! Им то как без развлекательных мероприятий!
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Ну, Билык в трусы пускай заглядывает собака злая, а не такой орел как я. (с)
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Еще очередной китайский вирус свинной коронадиареи не достиг Украины, а сраться начали уже по полной программе.
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15.10.2020 17:14 Відповісти
Надо как в Индии дубинками воспитывать. А не так как летом героя в Гидропарк под ручку водили. Надо было его дубинками 150 раз воспитать
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15.10.2020 17:14 Відповісти
И вакцины от обычного гриппа, по цене трех пенсий! Доживём...
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15.10.2020 17:18 Відповісти
ТО что мы в октябре вступим в реально настоящую первую волну, было ясно еще в апреле. Если кому не было ясно ,значит люди просто не умеют правильно находить и анализировать информацию. НО пик будет пару месяцев никто точно не знает когда, но к апрелю это будет в прошлом и уже окончательно все забьют на Ковид.
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Бережіть себе , дорогі Украінці та не піддавайтеся на провокаціі , що нібито ніякого ковіду не існує !!
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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15.10.2020 17:32 Відповісти
Итак, - хвала тебе Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, -
Быть может ... полное Чумы!
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15.10.2020 17:33 Відповісти
Каким образом в полуторамиллиардном Китае по 10(десять) человек, не тысяч всего заражается, а у нас какой то ужас. Я отношусь к так называемым коидиотам. В вирус я верю, как в любую существующую болезнь, но не верю в существующий мировой движ вокруг него. Неспроста он возник и кто выгодополучатель еще не выяснили.
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15.10.2020 17:35 Відповісти
то что, кто-то создал вирус с целью получения выгоды - это конспирология, это сюжет достойный очередной серии "Обитель Зла"
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15.10.2020 17:53 Відповісти
... но доживут немногие, забыла добавить Голубовская?))
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15.10.2020 17:50 Відповісти
Очень "оптимистичный" художественный фильм Доживем до апреля
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Це якась карма всім тим, хто по барах, кафе-шантанах втомлювався від війни
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15.10.2020 20:53 Відповісти
Да хе.р бы с ними кто по барах но они же потом идут в народ.
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15.10.2020 21:18 Відповісти
А шо такоє? 65 млрд.грн. выделенных на подготовку медицины к осеннему вирусному обострению и закатанных "слугами" в асфальт было мало Найвэличнишому? Или времени на подготовку , почти год, было мало?
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15.10.2020 21:39 Відповісти
Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня - Цензор.НЕТ 6815
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15.10.2020 21:42 Відповісти
мерзкая тетка
Напялила костюм наверное 2ой раз в жизни
1ый, когда приходила к порошенко.
2ой - для селфи.
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15.10.2020 22:07 Відповісти
Я думал Супрун это дно,а тут еще круче.
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15.10.2020 22:48 Відповісти
 
 