Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський
Понад 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" у процесі трансформації можуть бути реорганізовані в дев'ять холдингових компаній. Шість із них увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи".
Про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, інформує Цензор.НЕТ.
"Частину підприємств, які втратили зв’язок з оборонною промисловістю, потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта підприємств складуть основу 9 холдингових компаній за напрямами – 6 з них увійдуть до складу майбутнього холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України", а 3 – до "Аерокосмічні системи", - сказав Уруський під час представлення в.о. голови держконцерну Ігоря Фоменка в четвер у четвер.
Процес трансформації має бути запущено, не чекаючи відповідного законопроєкту, зазначив Уруський.
"За рік-півтора ми маємо побачити нове обличчя оборонної промисловості України. У цьому контексті багато часу забере процес трансформації державних підприємств в акціонерні товариства", – сказав віцепрем’єр.
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"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1188970394808597?__cft__[0]=AZVlHnXeUUXAn_jQrDI658LPkALOvYz5OUWiCllqyZ8Vr6wvxcyhw2i5UZYz8B44OUI92HRXU5JuWTKmVyVkfwsYUkR2pl0c085S7Zcc9pOl3FnOYzHXREsPvLOcQtlnRbI&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·
Прочитал про Хуавей.
А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.
Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.
упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.
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