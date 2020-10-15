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Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський

Підприємства

Понад 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" у процесі трансформації можуть бути реорганізовані в дев'ять холдингових компаній. Шість із них увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи".

Про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, інформує Цензор.НЕТ.

"Частину підприємств, які втратили зв’язок з оборонною промисловістю, потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта підприємств складуть основу 9 холдингових компаній за напрямами – 6 з них увійдуть до складу майбутнього холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України", а 3 – до "Аерокосмічні системи", - сказав Уруський під час представлення в.о. голови держконцерну Ігоря Фоменка в четвер у четвер.

Процес трансформації має бути запущено, не чекаючи відповідного законопроєкту, зазначив Уруський.

"За рік-півтора ми маємо побачити нове обличчя оборонної промисловості України. У цьому контексті багато часу забере процес трансформації державних підприємств в акціонерні товариства", – сказав віцепрем’єр.

Читайте також: З "Укроборонпрому" виділять два холдинги - військовий і космічний, кожен з яких працюватиме окремо

Автор: 

реформи (3206) Укроборонпром (1732) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+4
Роздерибанять.
"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
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15.10.2020 21:02
+3
Не можуть бути стратегічні підприємства, особливо військові, у якійсь акціонерній власності. Тільки повна державна монополія і фінансування.
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15.10.2020 21:03
+3
В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.
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15.10.2020 21:04
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Хотели как лучше, а получится как всегда.
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15.10.2020 21:02 Відповісти
абрамявичус не давав, бо не було б де боротись з свинарчуками
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15.10.2020 21:19 Відповісти
Роздерибанять.
"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
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15.10.2020 21:02 Відповісти
В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.
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15.10.2020 21:04 Відповісти
И самое главное ,"без принятия соответствующего закона". И это при том что зебараны радовские в турборежиме принимают все что им подсунут.***** торопит?
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15.10.2020 21:08 Відповісти
Не можуть бути стратегічні підприємства, особливо військові, у якійсь акціонерній власності. Тільки повна державна монополія і фінансування.
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15.10.2020 21:03 Відповісти
От перемены мест сил приложения шпрот и пуштунов вектор притяжения падает на полшестого
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15.10.2020 21:10 Відповісти
Слили оборонку, малатцы
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15.10.2020 21:29 Відповісти
Следы заметают,вражины-почему "Нептун" не заказан для обороны страны! Где 3500 единиц техники в армию как при Порохе,кто тут "барыга" и на войне растолстел?!
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15.10.2020 21:37 Відповісти
Зебильные оккупанты всерьез взялись за дерибан и уничтожение остатков нашей оборонной промышленности через создание АО (пример продажи ватником богуслаевым Мотор Сичи ктиайцам тут очень показателен) или прямую прихватизацию.
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15.10.2020 22:22 Відповісти
снежнянский филиал мотора, где производили лопатки для ракетных движков, в 2014 -м отжали кацапы и вывезли для производства у себя и установки на свои беспилотники а что сепар- херой Украины? он даже не вякнул им вслед ...
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15.10.2020 22:41 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVlHnXeUUXAn_jQrDI658LPkALOvYz5OUWiCllqyZ8Vr6wvxcyhw2i5UZYz8B44OUI92HRXU5JuWTKmVyVkfwsYUkR2pl0c085S7Zcc9pOl3FnOYzHXREsPvLOcQtlnRbI&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1188970394808597?__cft__[0]=AZVlHnXeUUXAn_jQrDI658LPkALOvYz5OUWiCllqyZ8Vr6wvxcyhw2i5UZYz8B44OUI92HRXU5JuWTKmVyVkfwsYUkR2pl0c085S7Zcc9pOl3FnOYzHXREsPvLOcQtlnRbI&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·

Прочитал про Хуавей.

А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.

Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.

упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.

Госспецсвязь это наши правительственные коммуникации.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) - є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.
Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський - Цензор.НЕТ 1479
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15.10.2020 22:30 Відповісти
Розвалити оборонку щоб ворог міг окупувати всю Україну і вільно пройти до кордону з ЄС? Ви там у владі з глузду остаточно зійшли.
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16.10.2020 06:56 Відповісти
 
 