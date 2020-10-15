Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський

Понад 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" у процесі трансформації можуть бути реорганізовані в дев'ять холдингових компаній. Шість із них увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи".

Про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, інформує Цензор.НЕТ.

"Частину підприємств, які втратили зв’язок з оборонною промисловістю, потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта підприємств складуть основу 9 холдингових компаній за напрямами – 6 з них увійдуть до складу майбутнього холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України", а 3 – до "Аерокосмічні системи", - сказав Уруський під час представлення в.о. голови держконцерну Ігоря Фоменка в четвер у четвер.

Процес трансформації має бути запущено, не чекаючи відповідного законопроєкту, зазначив Уруський.

"За рік-півтора ми маємо побачити нове обличчя оборонної промисловості України. У цьому контексті багато часу забере процес трансформації державних підприємств в акціонерні товариства", – сказав віцепрем’єр.

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