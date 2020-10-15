Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов, - Уруский

Более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний. Шесть из них войдут в состав будущего холдинга "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы".

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонные системы Украины", а 3 – в "Аэрокосмические системы", - сказал Уруский в ходе представления и.о.главы госконцерна Игоря Фоменко в четверг в четверг.

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Процесс трансформации должен быть запущен, не дожидаясь соответствующего законопроекта, отметил Уруский.

"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.

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