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Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов, - Уруский

Предприятия

Более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний. Шесть из них войдут в состав будущего холдинга "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы".

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонные системы Украины", а 3 – в "Аэрокосмические системы", - сказал Уруский в ходе представления и.о.главы госконцерна Игоря Фоменко в четверг в четверг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из "Укроборонпрома" выделят два холдинга - военный и космический, каждый из которых будет работать отдельно

Процесс трансформации должен быть запущен, не дожидаясь соответствующего законопроекта, отметил Уруский.

"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.

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Автор: 

реформы (3951) Укроборонпром (1238) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+4
Роздерибанять.
"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
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15.10.2020 21:02
+3
Не можуть бути стратегічні підприємства, особливо військові, у якійсь акціонерній власності. Тільки повна державна монополія і фінансування.
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15.10.2020 21:03
+3
В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.
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15.10.2020 21:04
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Хотели как лучше, а получится как всегда.
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15.10.2020 21:02 Ответить
абрамявичус не давав, бо не було б де боротись з свинарчуками
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15.10.2020 21:19 Ответить
Роздерибанять.
"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
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15.10.2020 21:02 Ответить
В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.
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15.10.2020 21:04 Ответить
И самое главное ,"без принятия соответствующего закона". И это при том что зебараны радовские в турборежиме принимают все что им подсунут.***** торопит?
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15.10.2020 21:08 Ответить
Не можуть бути стратегічні підприємства, особливо військові, у якійсь акціонерній власності. Тільки повна державна монополія і фінансування.
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15.10.2020 21:03 Ответить
От перемены мест сил приложения шпрот и пуштунов вектор притяжения падает на полшестого
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15.10.2020 21:10 Ответить
Слили оборонку, малатцы
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15.10.2020 21:29 Ответить
Следы заметают,вражины-почему "Нептун" не заказан для обороны страны! Где 3500 единиц техники в армию как при Порохе,кто тут "барыга" и на войне растолстел?!
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15.10.2020 21:37 Ответить
Зебильные оккупанты всерьез взялись за дерибан и уничтожение остатков нашей оборонной промышленности через создание АО (пример продажи ватником богуслаевым Мотор Сичи ктиайцам тут очень показателен) или прямую прихватизацию.
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15.10.2020 22:22 Ответить
снежнянский филиал мотора, где производили лопатки для ракетных движков, в 2014 -м отжали кацапы и вывезли для производства у себя и установки на свои беспилотники а что сепар- херой Украины? он даже не вякнул им вслед ...
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15.10.2020 22:41 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVlHnXeUUXAn_jQrDI658LPkALOvYz5OUWiCllqyZ8Vr6wvxcyhw2i5UZYz8B44OUI92HRXU5JuWTKmVyVkfwsYUkR2pl0c085S7Zcc9pOl3FnOYzHXREsPvLOcQtlnRbI&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1188970394808597?__cft__[0]=AZVlHnXeUUXAn_jQrDI658LPkALOvYz5OUWiCllqyZ8Vr6wvxcyhw2i5UZYz8B44OUI92HRXU5JuWTKmVyVkfwsYUkR2pl0c085S7Zcc9pOl3FnOYzHXREsPvLOcQtlnRbI&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·

Прочитал про Хуавей.

А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.

Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.

упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.

Госспецсвязь это наши правительственные коммуникации.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) - є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.
Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують у 9 галузевих холдингів, - Уруський - Цензор.НЕТ 1479
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15.10.2020 22:30 Ответить
Розвалити оборонку щоб ворог міг окупувати всю Україну і вільно пройти до кордону з ЄС? Ви там у владі з глузду остаточно зійшли.
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16.10.2020 06:56 Ответить
 
 