Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов, - Уруский
Более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний. Шесть из них войдут в состав будущего холдинга "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы".
Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, информирует Цензор.НЕТ.
"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонные системы Украины", а 3 – в "Аэрокосмические системы", - сказал Уруский в ходе представления и.о.главы госконцерна Игоря Фоменко в четверг в четверг.
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Процесс трансформации должен быть запущен, не дожидаясь соответствующего законопроекта, отметил Уруский.
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал вице-премьер.
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"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества"
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Прочитал про Хуавей.
А денек-то сегодня ничего. Кажется по отношению к США Офис Президента решил применять ту же тактику, что и по отношению к нам.
Просто нужно совершать новый зашквар еще до того как успели отреагировать и ********* от предыдущего. Ты даже возмутиться не успеваешь, просто стоишь с открытым ртом и фалломорфируешь.
упд. Для тех кто не в курсе добавил скрин. Хаувей и 152 связанные с ней компании находятся под санкциями в США. Причина - США считает Huawei органом государственной слежки Коммунистической партии Китая.
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