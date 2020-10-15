ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів на місцевих виборах

ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів виборців на дільниці і складання протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на дільниці з відповідних місцевих виборів, порядок повторного підрахунку голосів виборців на дільниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату комісії.

"У документі, зокрема, детально викладено особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласного, районного, районного у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 000 і більше). А також - і на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000), сільського, селищного, міського голови. Крім того - особливості складання протоколу в разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним", - сказано в повідомленні.

Порядок чітко регламентує покрокові дії членів ДВК у тій чи іншій ситуації впродовж усього процесу підрахунку голосів виборців, що, на думку комісії, практично мінімізує ймовірність потенційних помилок під час цього важливого етапу виборчого процесу.

ЦВК також затвердила порядок інформаційного забезпечення виборів для осіб із порушенням здоров'я (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком). Він був розроблений з метою реалізації та захисту конституційних виборчих прав таких виборців, зокрема осіб з порушенням зору і слуху. А також з метою забезпечення їх доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, необхідної для здійснення ними усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

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