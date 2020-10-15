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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів на місцевих виборах

ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів на місцевих виборах

ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів виборців на дільниці і складання протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на дільниці з відповідних місцевих виборів, порядок повторного підрахунку голосів виборців на дільниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату комісії.

"У документі, зокрема, детально викладено особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласного, районного, районного у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 000 і більше). А також - і на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000), сільського, селищного, міського голови. Крім того - особливості складання протоколу в разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним", - сказано в повідомленні.

Порядок чітко регламентує покрокові дії членів ДВК у тій чи іншій ситуації впродовж усього процесу підрахунку голосів виборців, що, на думку комісії, практично мінімізує ймовірність потенційних помилок під час цього важливого етапу виборчого процесу.

ЦВК також затвердила порядок інформаційного забезпечення виборів для осіб із порушенням здоров'я (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком). Він був розроблений з метою реалізації та захисту конституційних виборчих прав таких виборців, зокрема осіб з порушенням зору і слуху. А також з метою забезпечення їх доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, необхідної для здійснення ними усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

Читайте також: ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії

Автор: 

голосування (484) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+2
этот мне, это опять мне, это тоже мне, ну хорошо на бери один тебе
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15.10.2020 21:32
+2
Гречка не канає. Дайош кожному по смартфону! Страна ж в смартфоні як не як.
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15.10.2020 22:07
+1
Сергей Даншин

Вспомиаю Майдан... блать!!! куда это все делось?!! Нас как баранов ведут в рашу и мы блать КАК БАРАНЫ идем! Нас лишили выбора и мы делаем вид что это нормально! Что дальше? Хороводы как в Хабаровске? Эти выборы фикция! Сценарий российский - результат определен.
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15.10.2020 23:41
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этот мне, это опять мне, это тоже мне, ну хорошо на бери один тебе
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15.10.2020 21:32 Відповісти
а шо там считать, кило гречки - один голос, а дальше по законам матстатистики
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15.10.2020 21:52 Відповісти
Гречка не канає. Дайош кожному по смартфону! Страна ж в смартфоні як не як.
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15.10.2020 22:07 Відповісти
а мозги никто из кандидатов не раздает? - совсем не лишнее было бы...
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16.10.2020 00:18 Відповісти
В 2019 нічого не давали, лише кіно придуркувате показали.
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16.10.2020 00:11 Відповісти
Підрахуя підключіть...))
Мона і орденоноСця Охєндовського..
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15.10.2020 22:02 Відповісти
пригласите считать белорусских подрахуев

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident

«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
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15.10.2020 22:09 Відповісти
Кожному ЗЕлоху по роялю!
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15.10.2020 22:33 Відповісти
Сергей Даншин

Вспомиаю Майдан... блать!!! куда это все делось?!! Нас как баранов ведут в рашу и мы блать КАК БАРАНЫ идем! Нас лишили выбора и мы делаем вид что это нормально! Что дальше? Хороводы как в Хабаровске? Эти выборы фикция! Сценарий российский - результат определен.
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15.10.2020 23:41 Відповісти
Один из кремлевских имперских векторов - народ должен разувериться в демократии. Для этого во власть пихаются фрики, неуравновешенные, горлопаны, недолюстрированные, тихари-коррупционеры, просто вата. Ожидается, что на этом фоне оккупационный блок будет выглядеть интеллектуалами и господарниками. Плюс будут дожимать подкупами избирательных комиссий. Отсюда очевидные решения - должна быть максимальная явка и контроль за избирательными комиссиями. Всем изнеможденным политикой необходимо собрать остатки сил и проголосовать. На это следует направить агитацию в оставшиеся перед голосованием дни.
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16.10.2020 06:19 Відповісти
 
 