ЦИК утвердил порядок подсчета голосов на местных выборах

ЦИК утвердил порядок подсчета голосов избирателей на участке и составление протокола УИК о подсчете голосов избирателей на участке по соответствующим местным выборам, порядок повторного подсчета голосов избирателей на участке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии.

"В документе, в частности, подробно изложены особенности подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городской, сельский, поселковый совет (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более). А также - и на выборах депутатов городского, сельского, поселкового совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000), сельского, поселкового, городского головы. Кроме того - особенности составления протокола в случае признания голосования на избирательном участке недействительным", - говорится в сообщении.

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Порядок четко регламентирует пошаговые действия членов УИК в той или иной ситуации в течение всего процесса подсчета голосов избирателей, что, по мнению комиссии, практически минимизирует вероятность потенциальных ошибок во время этого важного этапа избирательного процесса.

ЦИК также утвердил порядок информационного обеспечения выборов для лиц с нарушением здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья, возрасту). Он был разработан с целью реализации и защиты конституционных избирательных прав таких избирателей, в том числе лиц с нарушением зрения и слуха. А также с целью обеспечения их доступа к разносторонней, объективной и непредвзятой информации, необходимой для осуществления ими осознанного, информированного, свободного выбора.

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