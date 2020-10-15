ЦИК утвердил порядок подсчета голосов на местных выборах
ЦИК утвердил порядок подсчета голосов избирателей на участке и составление протокола УИК о подсчете голосов избирателей на участке по соответствующим местным выборам, порядок повторного подсчета голосов избирателей на участке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии.
"В документе, в частности, подробно изложены особенности подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городской, сельский, поселковый совет (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более). А также - и на выборах депутатов городского, сельского, поселкового совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000), сельского, поселкового, городского головы. Кроме того - особенности составления протокола в случае признания голосования на избирательном участке недействительным", - говорится в сообщении.
Порядок четко регламентирует пошаговые действия членов УИК в той или иной ситуации в течение всего процесса подсчета голосов избирателей, что, по мнению комиссии, практически минимизирует вероятность потенциальных ошибок во время этого важного этапа избирательного процесса.
ЦИК также утвердил порядок информационного обеспечения выборов для лиц с нарушением здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья, возрасту). Он был разработан с целью реализации и защиты конституционных избирательных прав таких избирателей, в том числе лиц с нарушением зрения и слуха. А также с целью обеспечения их доступа к разносторонней, объективной и непредвзятой информации, необходимой для осуществления ими осознанного, информированного, свободного выбора.
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Мона і орденоноСця Охєндовського..
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
Вспомиаю Майдан... блать!!! куда это все делось?!! Нас как баранов ведут в рашу и мы блать КАК БАРАНЫ идем! Нас лишили выбора и мы делаем вид что это нормально! Что дальше? Хороводы как в Хабаровске? Эти выборы фикция! Сценарий российский - результат определен.