КБ "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК, - Коростельов
ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК.
Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми працюємо над створенням надлегкого керованого протитанкового комплексу. Про що мова, якщо коротко, уявіть, ніби тримаєте в руках гранатомет, тільки з керованою ракетою - і ви гарантовано влучите в ціль. Також працюємо над протитанковим комплексом для вертольота, а ще подальшою модернізацією ПТРК "Скіф" ( "Стугна-П"), робимо його більш легким.
Так би мовити, по аналогії з сучасним айфоном: здавалося б вже нічого вдосконалювати, але виробник пропонує нову опцію, яка покращує наявний гаджет. Припускаємо, що вже в наступному році ми проведемо практичні випробування цих перспективних розробок", - пояснив Коростельов.
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"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
Ти в горах, хоч раз, бував?
Луч осуществляет производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов "Вільха" и противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". "Вільха" и "Нептун" выводят Украину в десятку ведущих государств-производителей ракетного оружия.Оказывается, распорядителем бюджета закупок является Министерство обороны Украины. Министерство экономики составляет Гособоронзаказ, СНБО утверждает. Но при этом главный производитель военной техники - концерн "Укроборонпром" и его предприятия, до сих пор не ознакомлены с планом закупок! Так увлеклись дележкой денег, что позабыли ключевых людей - тех, кто производит самые главные виды вооружения. (с)
"- Скільки часу знадобиться підприємству для виконання замовлення від Міноборони на ракетні комплекси «Нептун»?
- Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів та термінів їхнього постачання. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність розпочати серійне виробництво комплексів для ЗСУ. "
Забродський :
"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік.
Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett, і це - далеко не повний перелік!.. Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб'єктами господарюваннями.
Вчетверте, відмова від фінансування стратегічних програм.
Пам'ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки «Богдана» і ********** до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що «Богдани» ЗС України не потрібні..."
А перспективні розробки можуть бути такими дуже довго,аж поки не почнуть вироблятись десь в рф...
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/protitankovi-kompleksi-ta-trenazheri/perenosnij-reaktivnij-granatomet Переносний реактивний гранатомет