КБ "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК, - Коростельов

ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо над створенням надлегкого керованого протитанкового комплексу. Про що мова, якщо коротко, уявіть, ніби тримаєте в руках гранатомет, тільки з керованою ракетою - і ви гарантовано влучите в ціль. Також працюємо над протитанковим комплексом для вертольота, а ще подальшою модернізацією ПТРК "Скіф" ( "Стугна-П"), робимо його більш легким.

Так би мовити, по аналогії з сучасним айфоном: здавалося б вже нічого вдосконалювати, але виробник пропонує нову опцію, яка покращує наявний гаджет. Припускаємо, що вже в наступному році ми проведемо практичні випробування цих перспективних розробок", - пояснив Коростельов.

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