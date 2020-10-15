УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11378 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 356 38

КБ "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК, - Коростельов

КБ

ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо над створенням надлегкого керованого протитанкового комплексу. Про що мова, якщо коротко, уявіть, ніби тримаєте в руках гранатомет, тільки з керованою ракетою - і ви гарантовано влучите в ціль. Також працюємо над протитанковим комплексом для вертольота, а ще подальшою модернізацією ПТРК "Скіф" ( "Стугна-П"), робимо його більш легким.

Так би мовити, по аналогії з сучасним айфоном: здавалося б вже нічого вдосконалювати, але виробник пропонує нову опцію, яка покращує наявний гаджет. Припускаємо, що вже в наступному році ми проведемо практичні випробування цих перспективних розробок", - пояснив Коростельов.

Читайте також: Для створення корабельного варіанту "Нептуна" необхідно мінімум півтора року, - директор КБ "Луч" Коростельов

Автор: 

військово-промисловий комплекс (281) оборона (4770) ракети (4004) Коростельов Олег (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Ну ось передадуть державне оборонне підприємство "правильному" акціонеру і все "налагодиться". Він буде вирішувати чи виробляти, чи перевезти виробництво, до прикаду, в парашку. Для цього "нарідна влада" і прийшла. Вони ж не "барига" якийсь, який все в державу тягнув. Вони все у власні кишені.
показати весь коментар
16.10.2020 00:19
+10
А вы к сантехнику случайно не ходите зубы лечить? А к слесарю жену не отправляете по женским болезням?)
показати весь коментар
16.10.2020 00:19
+9
Хто стане акціонером цього "збиткового" підприємства?
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
показати весь коментар
15.10.2020 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто стане акціонером цього "збиткового" підприємства?
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
показати весь коментар
15.10.2020 23:55 Відповісти
Потрібні важкі ПТРК, які можуть знищувати не тільки танки, а й катери ворога на відстані до 15-30км, де наведення відбуваєтья від БПЛА підсвітки, але КБ Луч займається непотрібної куйньой бо у керівництва немає бачення розвитку систем озброєння!
показати весь коментар
16.10.2020 00:08 Відповісти
Ну ось передадуть державне оборонне підприємство "правильному" акціонеру і все "налагодиться". Він буде вирішувати чи виробляти, чи перевезти виробництво, до прикаду, в парашку. Для цього "нарідна влада" і прийшла. Вони ж не "барига" якийсь, який все в державу тягнув. Вони все у власні кишені.
показати весь коментар
16.10.2020 00:19 Відповісти
Продукція КБ Луч вже давно застаріла і не має попиту на світовому ринку. Росіяни роблять ПТРК Корнет який знищує танки на відстані 10км, а ми досі на цю відстань ПТРК не робимо! Коростильов займається незрозуміло чим, то прикручує гнучкі рулі до реактивних снарядів Смерча, що закінчилось повним фіаско через абсолютну технічну безграмотність інженерів, які не змогли порахувати що ці рулі ракету Смерча в принципі не можуть відхилити від балістичної траєкторії!!!!! Держава втратила кілька мільярдів гривень і кілька років тільки на проекті Вільха-М і все завдяки Коростильову! Тепер замість того щоб перейти зі Смерчів на Урагани та Гради і нарешті зробити керовані реактивні снаряди які можуть значно відхилятись від балістичної траєкторії щоб вражати різні цілі з одного пакетного пуску, Коростильов переключється на легкі протитанкові ракети і буде далі пилити оборонні гроші! Коростильов просто дурить нам голову і витрачає наші гроші, але результатами його діяльності неможливо скористатись - вони не посилюють обороноздатність України! Ця фальсифікація роботи призводить до втрат фінансів та часу і не дозволяє Україні отримати справжні потрібну зброю, яка дасть перевазу ЗСУ на полі бою!
показати весь коментар
16.10.2020 09:21 Відповісти
То ви не проти того, щоб передати стратегічне державне підприємство приватним власникам? Бо для мене очевидно хто будуть ті "акціонери", при владі зеленськогою І як вони будуть "дбати" про обороноздатність України.
показати весь коментар
16.10.2020 09:32 Відповісти
Я за те щоб замість Укроборонпрому всією оборонкою керувало міністерство оборонної промисловості без жодних прокладок у вигляді концернів та фірмочек влади!
показати весь коментар
16.10.2020 09:39 Відповісти
і взагалі ставити їх на дрони
показати весь коментар
16.10.2020 04:14 Відповісти
"Ігорок", ну що так дріб"язково?...Дайош "галактичні крейсери", "Зірку Смерті" і "Молот зірок"!!!! Нейтринно-протонні гармати з плазмовими рушницями... І міжпланетні "рогатки"...
показати весь коментар
16.10.2020 04:35 Відповісти
Потрібні ПТРК на 10км та більше, як у росіян. Зараз російські ПТРК Корнет знищують азербайджанські танки на відстанях 10км та більше, а ми не маємо такої зброї! Ми не можемо поставити такі ПТРК на катери щоб на відстані 10км атакувати катери ворога! Ми не можемо з катерів на відстані 10км знищувати берегові цілі керованими ракетами! А Коростильов сам собі намічає безглузді цілі і сам до них йде за державний кошт! Гарно влаштувався!
показати весь коментар
16.10.2020 09:24 Відповісти
"Ігорок", тебе знову "обнесли" галоперидолом? Де ти в горах бачив відстані відкритої, рівної місцевості в 10 км, де можуть танки діять? Так, заявлена дальність стрільби "Корнета" - 10 км(а не "більше"), однак "...управление ПТУР осуществляется не по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 проводам , а по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 лазерному лучу. Это позволило выпустить модификацию ПТРК «Корнет-Д», который может поражать скоростные (20 м/с)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:0-5 [5] . Последние версии пусковых устройств ПТРК «Корнет» реализуют концепцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB выстрелил и забыл » за счёт автомата захвата и сопровождения цели, но цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты...".
Ти в горах, хоч раз, бував?
показати весь коментар
16.10.2020 09:37 Відповісти
Як раз в горах Карабаху з гори добре видно всю прилеглу місцевість на 10км та більше і тому є можливість стріляти по танкам на граничних дальностях. Якби ми мали зараз ПТРК на 10км ми б могли їх продавати Туреччині та Азербайджану. Але Коростильов не займається тим що потрібно для армії, а реалізовує свої бредові корупціїні ідеї!
показати весь коментар
16.10.2020 09:41 Відповісти
Біжи до медсестри... Бо весь галоперидол розберуть... Я не знаю, які ти в Карабаху відстані бачиш, однак я більш вірю полковнику азербайджанської армії, що там народився і виріс, а зараз воює...
показати весь коментар
16.10.2020 09:45 Відповісти
Відеофіксація пострілів по азербайджанським танкам показує що там відстані порядка 10км.
показати весь коментар
16.10.2020 09:54 Відповісти
Легкий ПТРК Jadara Terminator ATGW - йорданський комплекс з українським корінням
показати весь коментар
16.10.2020 01:58 Відповісти
Наталія, це наш "Корсар", тільки з іншим станком і адаптованою до пустельних умов системою наведення, розробленими в Україні, ж... Це все одно, що зборка "Мерседеса" в Україні, тільки з фарбуванням кузова у національні кольори...
показати весь коментар
16.10.2020 04:42 Відповісти
И нахрена? Вам денег всё равно не дадут.
показати весь коментар
15.10.2020 23:57 Відповісти
Польше и Турции можно продать за долЯры...
показати весь коментар
16.10.2020 00:00 Відповісти
А как ******** деньги?
показати весь коментар
16.10.2020 01:20 Відповісти
запросто, продавати не напряму, а через офшор
показати весь коментар
16.10.2020 04:15 Відповісти
Или создать фонд разработки, а деньги пустить на "Большое Крадивництво"😁
показати весь коментар
16.10.2020 07:58 Відповісти
хорошая новость,но хорошо бы еще и ударные беспилотники типа "Байрактар"
показати весь коментар
16.10.2020 00:01 Відповісти
А вы к сантехнику случайно не ходите зубы лечить? А к слесарю жену не отправляете по женским болезням?)
показати весь коментар
16.10.2020 00:19 Відповісти
Нам срочно нужно разрабатывать свое ПВО, начиная с ПЗРК, потому что наши западные "друзья" нам их не только не продают, а даже забирают те жалкие остатки что есть (например США выкупили у нас пару лет назад несколько сотен ПЗРК, хотя у нас их и так мало и практических стрельб на учениях нет)
показати весь коментар
16.10.2020 00:19 Відповісти
Капець.
показати весь коментар
16.10.2020 08:14 Відповісти
Это хорошо!
показати весь коментар
16.10.2020 00:20 Відповісти
Хорошо, только Минобороны у них ничего не заказывает.
показати весь коментар
16.10.2020 00:24 Відповісти
Для начала справка. КБ "Луч" - это единственное предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, которое серийно выпускает новое оружие на экспорт. Единственное, которое осуществляет замкнутый цикл производства.
Луч осуществляет производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов "Вільха" и противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". "Вільха" и "Нептун" выводят Украину в десятку ведущих государств-производителей ракетного оружия.Оказывается, распорядителем бюджета закупок является Министерство обороны Украины. Министерство экономики составляет Гособоронзаказ, СНБО утверждает. Но при этом главный производитель военной техники - концерн "Укроборонпром" и его предприятия, до сих пор не ознакомлены с планом закупок! Так увлеклись дележкой денег, что позабыли ключевых людей - тех, кто производит самые главные виды вооружения. (с)
показати весь коментар
16.10.2020 00:27 Відповісти
Расчитывают на экспорт в Верхнюю Вольту. Ну зачем...зачем тратить ресурсы на разработку бесполезных видов вооружения? Все можно купить, если надо...или сами предоставят беслпатно, когда подойдет время.
показати весь коментар
16.10.2020 01:53 Відповісти
Пусть лучше работают над академическими проектами типа извлечения воды из атмосферы или работают над совершенствованием источников энергии.
показати весь коментар
16.10.2020 01:55 Відповісти
Это типа джавелин украинская эдишин?
показати весь коментар
16.10.2020 06:18 Відповісти
"Предполагаем, что уже в следующем году мы проведем практические испытания этих перспективных разработок"- на кацапах и бурятах.
показати весь коментар
16.10.2020 06:38 Відповісти
До речі "Луч" працює з 2014 року на оборонку, там вже є своя школа фахівців, але ці зелені соплі і їх доб'ють як конкуртів Заходу і Сходу.
показати весь коментар
16.10.2020 06:46 Відповісти
Найсуттєвіше :

"- Скільки часу знадобиться підприємству для виконання замовлення від Міноборони на ракетні комплекси «Нептун»?
- Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів та термінів їхнього постачання. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність розпочати серійне виробництво комплексів для ЗСУ. "
Забродський :

"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік.
Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett, і це - далеко не повний перелік!.. Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб'єктами господарюваннями.
Вчетверте, відмова від фінансування стратегічних програм.
Пам'ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки «Богдана» і ********** до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що «Богдани» ЗС України не потрібні..."
А перспективні розробки можуть бути такими дуже довго,аж поки не почнуть вироблятись десь в рф...
показати весь коментар
16.10.2020 06:56 Відповісти
Міноборони ще й досі не замовив,готовий до масового виробництва ракетний комплекс "Нептун".
показати весь коментар
16.10.2020 08:00 Відповісти
НАТО вже припиняє будівництво панцерників. Бо який сенс? Пів сотні тон металу коштують сотню мльонів доларів, а засіб його гарантійного знищення - пів мільона. Потім питання - хто в цей танк залізе, якщо це буде гаратована домовина?
показати весь коментар
16.10.2020 08:09 Відповісти
Цей гранатомет давно у них на сайті, він не має лазерного наведення, практична дальність - 600 м, тому мало чим допоможе, хіба зекономить кошти МО
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/protitankovi-kompleksi-ta-trenazheri/perenosnij-reaktivnij-granatomet Переносний реактивний гранатомет
показати весь коментар
16.10.2020 09:17 Відповісти
 
 