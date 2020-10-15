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КБ "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК, - Коростелев

КБ

ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель прелприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем над созданием сверхлегкого управляемого противотанкового комплекса. О чем речь, если коротко, представьте, будто держите в руках гранатомет, только с управляемой ракетой - и вы гарантированно попадете в цель. Также работаем над противотанковым комплексом для вертолета, а еще последующей модернизацией ПТРК "Скиф" ("Стугна-П"), делаем его более легким.

Так сказать, по аналогии с современным айфоном: казалось бы уже нечего совершенствовать, но производитель предлагает новую опцию, которая улучшает имеющийся гаджет. Предполагаем, что уже в следующем году мы проведем практические испытания этих перспективных разработок", - пояснил Коростелев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) оборона (5198) ракеты (3555) Коростелев Олег (19)


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Топ комментарии
+10
Ну ось передадуть державне оборонне підприємство "правильному" акціонеру і все "налагодиться". Він буде вирішувати чи виробляти, чи перевезти виробництво, до прикаду, в парашку. Для цього "нарідна влада" і прийшла. Вони ж не "барига" якийсь, який все в державу тягнув. Вони все у власні кишені.
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16.10.2020 00:19
+10
А вы к сантехнику случайно не ходите зубы лечить? А к слесарю жену не отправляете по женским болезням?)
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16.10.2020 00:19
+9
Хто стане акціонером цього "збиткового" підприємства?
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
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15.10.2020 23:55
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Хто стане акціонером цього "збиткового" підприємства?
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
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15.10.2020 23:55 Ответить
Потрібні важкі ПТРК, які можуть знищувати не тільки танки, а й катери ворога на відстані до 15-30км, де наведення відбуваєтья від БПЛА підсвітки, але КБ Луч займається непотрібної куйньой бо у керівництва немає бачення розвитку систем озброєння!
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16.10.2020 00:08 Ответить
Ну ось передадуть державне оборонне підприємство "правильному" акціонеру і все "налагодиться". Він буде вирішувати чи виробляти, чи перевезти виробництво, до прикаду, в парашку. Для цього "нарідна влада" і прийшла. Вони ж не "барига" якийсь, який все в державу тягнув. Вони все у власні кишені.
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16.10.2020 00:19 Ответить
Продукція КБ Луч вже давно застаріла і не має попиту на світовому ринку. Росіяни роблять ПТРК Корнет який знищує танки на відстані 10км, а ми досі на цю відстань ПТРК не робимо! Коростильов займається незрозуміло чим, то прикручує гнучкі рулі до реактивних снарядів Смерча, що закінчилось повним фіаско через абсолютну технічну безграмотність інженерів, які не змогли порахувати що ці рулі ракету Смерча в принципі не можуть відхилити від балістичної траєкторії!!!!! Держава втратила кілька мільярдів гривень і кілька років тільки на проекті Вільха-М і все завдяки Коростильову! Тепер замість того щоб перейти зі Смерчів на Урагани та Гради і нарешті зробити керовані реактивні снаряди які можуть значно відхилятись від балістичної траєкторії щоб вражати різні цілі з одного пакетного пуску, Коростильов переключється на легкі протитанкові ракети і буде далі пилити оборонні гроші! Коростильов просто дурить нам голову і витрачає наші гроші, але результатами його діяльності неможливо скористатись - вони не посилюють обороноздатність України! Ця фальсифікація роботи призводить до втрат фінансів та часу і не дозволяє Україні отримати справжні потрібну зброю, яка дасть перевазу ЗСУ на полі бою!
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16.10.2020 09:21 Ответить
То ви не проти того, щоб передати стратегічне державне підприємство приватним власникам? Бо для мене очевидно хто будуть ті "акціонери", при владі зеленськогою І як вони будуть "дбати" про обороноздатність України.
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16.10.2020 09:32 Ответить
Я за те щоб замість Укроборонпрому всією оборонкою керувало міністерство оборонної промисловості без жодних прокладок у вигляді концернів та фірмочек влади!
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16.10.2020 09:39 Ответить
і взагалі ставити їх на дрони
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16.10.2020 04:14 Ответить
"Ігорок", ну що так дріб"язково?...Дайош "галактичні крейсери", "Зірку Смерті" і "Молот зірок"!!!! Нейтринно-протонні гармати з плазмовими рушницями... І міжпланетні "рогатки"...
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16.10.2020 04:35 Ответить
Потрібні ПТРК на 10км та більше, як у росіян. Зараз російські ПТРК Корнет знищують азербайджанські танки на відстанях 10км та більше, а ми не маємо такої зброї! Ми не можемо поставити такі ПТРК на катери щоб на відстані 10км атакувати катери ворога! Ми не можемо з катерів на відстані 10км знищувати берегові цілі керованими ракетами! А Коростильов сам собі намічає безглузді цілі і сам до них йде за державний кошт! Гарно влаштувався!
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16.10.2020 09:24 Ответить
"Ігорок", тебе знову "обнесли" галоперидолом? Де ти в горах бачив відстані відкритої, рівної місцевості в 10 км, де можуть танки діять? Так, заявлена дальність стрільби "Корнета" - 10 км(а не "більше"), однак "...управление ПТУР осуществляется не по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 проводам , а по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 лазерному лучу. Это позволило выпустить модификацию ПТРК «Корнет-Д», который может поражать скоростные (20 м/с)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:0-5 [5] . Последние версии пусковых устройств ПТРК «Корнет» реализуют концепцию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB выстрелил и забыл » за счёт автомата захвата и сопровождения цели, но цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты...".
Ти в горах, хоч раз, бував?
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16.10.2020 09:37 Ответить
Як раз в горах Карабаху з гори добре видно всю прилеглу місцевість на 10км та більше і тому є можливість стріляти по танкам на граничних дальностях. Якби ми мали зараз ПТРК на 10км ми б могли їх продавати Туреччині та Азербайджану. Але Коростильов не займається тим що потрібно для армії, а реалізовує свої бредові корупціїні ідеї!
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16.10.2020 09:41 Ответить
Біжи до медсестри... Бо весь галоперидол розберуть... Я не знаю, які ти в Карабаху відстані бачиш, однак я більш вірю полковнику азербайджанської армії, що там народився і виріс, а зараз воює...
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16.10.2020 09:45 Ответить
Відеофіксація пострілів по азербайджанським танкам показує що там відстані порядка 10км.
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16.10.2020 09:54 Ответить
Легкий ПТРК Jadara Terminator ATGW - йорданський комплекс з українським корінням
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16.10.2020 01:58 Ответить
Наталія, це наш "Корсар", тільки з іншим станком і адаптованою до пустельних умов системою наведення, розробленими в Україні, ж... Це все одно, що зборка "Мерседеса" в Україні, тільки з фарбуванням кузова у національні кольори...
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16.10.2020 04:42 Ответить
И нахрена? Вам денег всё равно не дадут.
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15.10.2020 23:57 Ответить
Польше и Турции можно продать за долЯры...
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16.10.2020 00:00 Ответить
А как ******** деньги?
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16.10.2020 01:20 Ответить
запросто, продавати не напряму, а через офшор
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16.10.2020 04:15 Ответить
Или создать фонд разработки, а деньги пустить на "Большое Крадивництво"😁
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16.10.2020 07:58 Ответить
хорошая новость,но хорошо бы еще и ударные беспилотники типа "Байрактар"
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16.10.2020 00:01 Ответить
А вы к сантехнику случайно не ходите зубы лечить? А к слесарю жену не отправляете по женским болезням?)
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16.10.2020 00:19 Ответить
Нам срочно нужно разрабатывать свое ПВО, начиная с ПЗРК, потому что наши западные "друзья" нам их не только не продают, а даже забирают те жалкие остатки что есть (например США выкупили у нас пару лет назад несколько сотен ПЗРК, хотя у нас их и так мало и практических стрельб на учениях нет)
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16.10.2020 00:19 Ответить
Капець.
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16.10.2020 08:14 Ответить
Это хорошо!
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16.10.2020 00:20 Ответить
Хорошо, только Минобороны у них ничего не заказывает.
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16.10.2020 00:24 Ответить
Для начала справка. КБ "Луч" - это единственное предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, которое серийно выпускает новое оружие на экспорт. Единственное, которое осуществляет замкнутый цикл производства.
Луч осуществляет производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов "Вільха" и противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". "Вільха" и "Нептун" выводят Украину в десятку ведущих государств-производителей ракетного оружия.Оказывается, распорядителем бюджета закупок является Министерство обороны Украины. Министерство экономики составляет Гособоронзаказ, СНБО утверждает. Но при этом главный производитель военной техники - концерн "Укроборонпром" и его предприятия, до сих пор не ознакомлены с планом закупок! Так увлеклись дележкой денег, что позабыли ключевых людей - тех, кто производит самые главные виды вооружения. (с)
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16.10.2020 00:27 Ответить
Расчитывают на экспорт в Верхнюю Вольту. Ну зачем...зачем тратить ресурсы на разработку бесполезных видов вооружения? Все можно купить, если надо...или сами предоставят беслпатно, когда подойдет время.
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16.10.2020 01:53 Ответить
Пусть лучше работают над академическими проектами типа извлечения воды из атмосферы или работают над совершенствованием источников энергии.
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16.10.2020 01:55 Ответить
Это типа джавелин украинская эдишин?
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16.10.2020 06:18 Ответить
"Предполагаем, что уже в следующем году мы проведем практические испытания этих перспективных разработок"- на кацапах и бурятах.
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16.10.2020 06:38 Ответить
До речі "Луч" працює з 2014 року на оборонку, там вже є своя школа фахівців, але ці зелені соплі і їх доб'ють як конкуртів Заходу і Сходу.
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16.10.2020 06:46 Ответить
Найсуттєвіше :

"- Скільки часу знадобиться підприємству для виконання замовлення від Міноборони на ракетні комплекси «Нептун»?
- Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів та термінів їхнього постачання. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність розпочати серійне виробництво комплексів для ЗСУ. "
Забродський :

"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік.
Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett, і це - далеко не повний перелік!.. Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб'єктами господарюваннями.
Вчетверте, відмова від фінансування стратегічних програм.
Пам'ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки «Богдана» і ********** до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що «Богдани» ЗС України не потрібні..."
А перспективні розробки можуть бути такими дуже довго,аж поки не почнуть вироблятись десь в рф...
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16.10.2020 06:56 Ответить
Міноборони ще й досі не замовив,готовий до масового виробництва ракетний комплекс "Нептун".
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16.10.2020 08:00 Ответить
НАТО вже припиняє будівництво панцерників. Бо який сенс? Пів сотні тон металу коштують сотню мльонів доларів, а засіб його гарантійного знищення - пів мільона. Потім питання - хто в цей танк залізе, якщо це буде гаратована домовина?
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16.10.2020 08:09 Ответить
Цей гранатомет давно у них на сайті, він не має лазерного наведення, практична дальність - 600 м, тому мало чим допоможе, хіба зекономить кошти МО
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/protitankovi-kompleksi-ta-trenazheri/perenosnij-reaktivnij-granatomet Переносний реактивний гранатомет
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16.10.2020 09:17 Ответить
 
 