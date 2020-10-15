КБ "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК, - Коростелев
ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель прелприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы работаем над созданием сверхлегкого управляемого противотанкового комплекса. О чем речь, если коротко, представьте, будто держите в руках гранатомет, только с управляемой ракетой - и вы гарантированно попадете в цель. Также работаем над противотанковым комплексом для вертолета, а еще последующей модернизацией ПТРК "Скиф" ("Стугна-П"), делаем его более легким.
Так сказать, по аналогии с современным айфоном: казалось бы уже нечего совершенствовать, но производитель предлагает новую опцию, которая улучшает имеющийся гаджет. Предполагаем, что уже в следующем году мы проведем практические испытания этих перспективных разработок", - пояснил Коростелев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - сказал уруский.
Ти в горах, хоч раз, бував?
Луч осуществляет производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов "Вільха" и противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". "Вільха" и "Нептун" выводят Украину в десятку ведущих государств-производителей ракетного оружия.Оказывается, распорядителем бюджета закупок является Министерство обороны Украины. Министерство экономики составляет Гособоронзаказ, СНБО утверждает. Но при этом главный производитель военной техники - концерн "Укроборонпром" и его предприятия, до сих пор не ознакомлены с планом закупок! Так увлеклись дележкой денег, что позабыли ключевых людей - тех, кто производит самые главные виды вооружения. (с)
"- Скільки часу знадобиться підприємству для виконання замовлення від Міноборони на ракетні комплекси «Нептун»?
- Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів та термінів їхнього постачання. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність розпочати серійне виробництво комплексів для ЗСУ. "
Забродський :
"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік.
Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett, і це - далеко не повний перелік!.. Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб'єктами господарюваннями.
Вчетверте, відмова від фінансування стратегічних програм.
Пам'ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки «Богдана» і ********** до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що «Богдани» ЗС України не потрібні..."
А перспективні розробки можуть бути такими дуже довго,аж поки не почнуть вироблятись десь в рф...
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/protitankovi-kompleksi-ta-trenazheri/perenosnij-reaktivnij-granatomet Переносний реактивний гранатомет