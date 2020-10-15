КБ "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК, - Коростелев

ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" работает над созданием сверхлегкого ПТРК.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал руководитель прелприятия Олег Коростелев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем над созданием сверхлегкого управляемого противотанкового комплекса. О чем речь, если коротко, представьте, будто держите в руках гранатомет, только с управляемой ракетой - и вы гарантированно попадете в цель. Также работаем над противотанковым комплексом для вертолета, а еще последующей модернизацией ПТРК "Скиф" ("Стугна-П"), делаем его более легким.

Так сказать, по аналогии с современным айфоном: казалось бы уже нечего совершенствовать, но производитель предлагает новую опцию, которая улучшает имеющийся гаджет. Предполагаем, что уже в следующем году мы проведем практические испытания этих перспективных разработок", - пояснил Коростелев.

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