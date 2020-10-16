Суд у Польщі продовжив арешт ексглаві "Укравтодору" Новаку

Окружной суд Варшави продовжив на 3 місяці арешт колишнього голови "Укравтодору" Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє польський сайт RMF24.

"Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну попереднього ув'язнення мого клієнта. Захист оскаржить це рішення. Мій клієнт не визнає пред'явлені йому звинувачення", - сказав адвокат Антоні Каня-Сенявський, який представляє інтереси Новака.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою Яцека П., якого вважають спільником Новака. Втім він пробуде під вартою два, а не три місяці, як цього просив прокурор.

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Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили обвинувачення в керівництві ОЗУ.