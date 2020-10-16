Суд в Польше продолжил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку
Окружной суд Варшавы продлил на 3 месяца арест бывшему председателю "Укравтодора" Славомиру Новаку, которого подозревают в коррупции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польский сайт RMF24.
"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока предварительного заключения моего клиента. Защита обжалует это решение. Мой клиент не признает предъявленные ему обвинения", - сказал адвокат Антони Каня-Сенявский, представляющий интересы Новака.
Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Яцека П., которого считают сообщником Новака. Впрочем он пробудет под стражей два, а не на три месяца, как этого просил прокурор.
Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.
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