Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков
Підписання Мінських угод відбувалося під тиском, і Україна не може виконати їх пункт про проведення виборів на окупованих територіях до отримання контролю над кордоном.
Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Резніков нагадав, що свого часу підписання Мінських угод відбувалося під тиском.
"Я б сказав, що під дулом біля скроні, якщо враховувати ситуацію в Дебальцеве, потенційної втрати життя українських воїнів. Тому зрозуміло, що політичне керівництво країни було в складній ситуації, і треба було піти на такі домовленості", - зазначив він.
Резніков наголосив, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях "неможливе без отримання контролю над кордоном" між Україною і Російською Федерацією – попри те, що в пункті дев'ятому Мінських угод написано дещо інше.
"Там написано, що отримання контролю над кордоном має відбутися на другий день після виборів. Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив Резніков.
У цьому зв'язку представник уряду України заявив: "Мінські угоди точно підлягають модернізації, про що ми публічно говоримо. І про це, до речі, говоримо, не тільки ми, а й пані Меркель".
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Минские соглашения. Трактовки и порядок исполнения (документы)
РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ВСЕГДА ГОВОРИЛА, ЧТО МИНСКИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТСЯ КАК БЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО. То есть все пункты Украина ДОЛЖНА выполнять одновременно, не дожидаясь выполнения всех предыдущих (причем предыдущих как по нумерации, так и по логике). А Россия ничего выполнять не должна, потому что она не сторона, и потому что идите нах*й, вот почему.
Как-то так.
И так было три года, Россия говорила, что мы должны, а мы говорили, что надо по порядку, и Россия сама должна. И никакой капитуляции не происходило, несмотря на то что она в тексте есть, пока не появился Зеленский и не начал трактовать Минские в рамках параллельного выполнения, то есть в рамках трактовок Путина.
І в якому пункті ви знайшли мовне самовизначення, можливість призначати своїх прокурорів і т.п.?
Так что да, такое и близко подписывать было нельзя.
З того, "що не можна було підписувати", Порошенко мав зиск для України. Санкції для мордора, "антипутінську коаліцію", час на озброєння армії, розвиток економіки.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядкеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-kremlin.ru-8 [8] . В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей регионаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-tass.ru-9 [9] . По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-11 [11] .
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса.
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
"Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для "восставших провинций" и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями террористов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", - пишет бывший президент Франции.Источник: https://censor.net/ru/n3083731
лежу на дивані та й "мінські" читаю...
чому же ж зебіл я, чому не літаю?
чому мені Боже мізків ти не дав?
я б зелю покінув, та й думать почав...
Украина была и есть под дулом кацапского ********* - етого тока дурак не понимает..
как из ето всего выбраться с минимальными потерями? не знает нихто,
а тем более криворогатые клованы.....
много не нужно - штук 30 ракет всех охолонит....
предателю кравчуку срок долгий....
азербаджанскими бойцами...
Франсуа Олланд подтвердит.