Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков

Підписання Мінських угод відбувалося під тиском, і Україна не може виконати їх пункт про проведення виборів на окупованих територіях до отримання контролю над кордоном.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Резніков нагадав, що свого часу підписання Мінських угод відбувалося під тиском.

"Я б сказав, що під дулом біля скроні, якщо враховувати ситуацію в Дебальцеве, потенційної втрати життя українських воїнів. Тому зрозуміло, що політичне керівництво країни було в складній ситуації, і треба було піти на такі домовленості", - зазначив він.

Резніков наголосив, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях "неможливе без отримання контролю над кордоном" між Україною і Російською Федерацією – попри те, що в пункті дев'ятому Мінських угод написано дещо інше.

"Там написано, що отримання контролю над кордоном має відбутися на другий день після виборів. Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив Резніков.

У цьому зв'язку представник уряду України заявив: "Мінські угоди точно підлягають модернізації, про що ми публічно говоримо. І про це, до речі, говоримо, не тільки ми, а й пані Меркель".

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