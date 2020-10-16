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Минские соглашения подписывали "под дулом", - Резников

Минские соглашения подписывали

Подписание Минских соглашений происходило под давлением, и Украина не может выполнить их пункт о проведении выборов на оккупированных территориях до получения контроля над границей.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Резников напомнил, что в свое время подписание Минских соглашений происходило под давлением.

"Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию в Дебальцево, потенциальной потери жизни украинских воинов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем, - Кравчук о минских соглашениях

Резников подчеркнул, что проведение местных выборов на временно оккупированных территориях "невозможно без получения контроля над границей" между Украиной и Российской Федерацией - несмотря на то, что в пункте девятом Минских соглашений написано иное.

"Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на следующий день после выборов. Но сегодня все экспертные выводы любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторение вооруженной эскалации на этих территориях", - заметил Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен, - главарь террористов Пушилин

В связи с этим представитель правительства Украины заявил: "Минские соглашения точно подлежат модернизации, о чем мы публично говорим. И об этом, кстати, говорим, не только мы, но и госпожа Меркель".

Автор: 

Донецьк (6321) местные выборы (2752) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+20
Коли на Резнікова не тиснуть, у нього думки і промови правильні.
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16.10.2020 19:54
+19
Дуло кацапи тримали біля голів нашої роззброїної, голої, босої, голодної армії та добровольців.
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16.10.2020 20:07
+16
Навіть боюсь уявити які були б угоди при нинішніх. (
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16.10.2020 20:03
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Правила форума Совет форумчан
Коли на Резнікова не тиснуть, у нього думки і промови правильні.
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16.10.2020 19:54 Ответить
Нее, не так. Начнем с фундаментального, что такое эти соглашения? И можно ли их ставить рядом с международными принципами существования наций, межгосударственными договорами, или другими документами подписанными главами Государств и ратифицированные парламентами? Всем начхать на признанные границы, договора о мире и добрососедстве, и даже на тот Будапештский меморандум , хотя и он подписан Президентами четырех стран. Но вот Минские соглашения подписанные Захарченко, Кучмой и Плотницким , это да, это наше все!!! Давайте их выполнять!!! Люди, Вы совсем с катушек сьехали?
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16.10.2020 20:41 Ответить
Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков - Цензор.НЕТ 2005
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16.10.2020 20:43 Ответить
Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков - Цензор.НЕТ 8234
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16.10.2020 21:04 Ответить
А Парашенка говорит что Минску альтернативы нет, иначе с рашки снимут санкции. Так что надо выполнять, Парашенке виднее.
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16.10.2020 21:10 Ответить
Дядя проснись, Порошенко не сегодня завтра посадят, Венедиктова так и сказала, ...не прощу ему этот томос..., у нас давно другой Президент, Ермак.
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16.10.2020 21:51 Ответить
Не простишь Томос.. ну это твое дело. А я не прощу "Минск", сдачу Дебальцево, 4 года одностороннего перемирия, 5 сгоревших складов и полное копирование путина во внутренней политике.
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16.10.2020 22:25 Ответить
А Парашенка ... Парашенке - коверкает колбасный мигрант фамилию Порошенко.Он уверен что тем унижает украинского президента.
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16.10.2020 21:52 Ответить
Ну точно порохобот.
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16.10.2020 19:55 Ответить
Тільки телепень може дурне мовити...
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16.10.2020 20:09 Ответить
БРАВО РЕЗНИКОВ! А то Ваши Слуги Нелоха уже на всяких телешоу Пороху дело за измену шьют из- за минских...
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16.10.2020 19:55 Ответить
Попередники знали що підсунути на підпис ворогу.
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16.10.2020 19:58 Ответить
Навіть боюсь уявити які були б угоди при нинішніх. (
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16.10.2020 20:03 Ответить
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16.10.2020 20:16 Ответить
І хто тримав дуло біля голови Пороха?
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16.10.2020 20:02 Ответить
Дуло кацапи тримали біля голів нашої роззброїної, голої, босої, голодної армії та добровольців.
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16.10.2020 20:07 Ответить
Самое интересное что ещё мы имеем более тысячи километров легко проходимой для российский войск своей границы,а нынешняя власть непонятно чем занимается в годы войны. Все понимают что России нужна вся Украина и в это время думают ,а вдруг пронесёт, так вот не пронесёт я например уже вижу кто с цветами будет встречать московские войска,а кто будет драпать вместе с семьями в страны ЕС или дальше,кто то примкнёт к "власовцам",а большая часть украинцев будет воевать и повторять подвиг финов в битве с войсками Красной армии(1939г)
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16.10.2020 20:47 Ответить
Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков - Цензор.НЕТ 6130
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16.10.2020 21:22 Ответить
Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков - Цензор.НЕТ 1678 https://censor.net/ru/user/326221 - та ладно, там ведь великая и неприступная стена имени Кролика Сени!
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17.10.2020 08:40 Ответить
В мене одне запитання щодо мінських домовленостей - як досвідчений дипломат Порошенко міг підписати документ, в якому вибори йдуть перед отриманням контролю над кордоном? Адже московити вимагають виконувати домовленості саме за такою чергою.
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16.10.2020 20:03 Ответить
Хоча,вибачаюсь. Там же підпис не Порошенка, а Кучми. Так то є що таким - підстава з боку Порошенка чи його необачність?
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16.10.2020 20:06 Ответить
https://tverezo.info/post/108270

Минские соглашения. Трактовки и порядок исполнения (документы)

РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ВСЕГДА ГОВОРИЛА, ЧТО МИНСКИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТСЯ КАК БЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО. То есть все пункты Украина ДОЛЖНА выполнять одновременно, не дожидаясь выполнения всех предыдущих (причем предыдущих как по нумерации, так и по логике). А Россия ничего выполнять не должна, потому что она не сторона, и потому что идите нах*й, вот почему.
Как-то так.
И так было три года, Россия говорила, что мы должны, а мы говорили, что надо по порядку, и Россия сама должна. И никакой капитуляции не происходило, несмотря на то что она в тексте есть, пока не появился Зеленский и не начал трактовать Минские в рамках параллельного выполнения, то есть в рамках трактовок Путина.
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16.10.2020 20:16 Ответить
Вот именно, что Московия настаивает на последовательности выполнения соглашений. А в этих соглашениях сначала идет дача ОРДЛО особого статуса (с амнистией, языковым самоопределением, возможностью назначать своих прокуроров и т.п.), а уж потом контроль над границей и вывод иностранных вооруженных войск. Думаю Порошенко после того, как подписали, хватался за голову, но близок локоть, да не укусишь.
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16.10.2020 20:29 Ответить
Та ну Резніков же щойно пояснив , чому ,, у Порошенка тоді не було вибору . !! Мало того що кацапи наступали , так ще й Европа тиснула з усіх сил ,, аби лиш загасити , все більш наростаюче полум'я повномасштабної війни .
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16.10.2020 20:54 Ответить
Ви читали ці домовленності? Той пунк, про який ви пишете "сначала" пронумерований цифрою 9. До нього, відповідно, є ще 8.
І в якому пункті ви знайшли мовне самовизначення, можливість призначати своїх прокурорів і т.п.?
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16.10.2020 20:55 Ответить
А вы смотрите не только на нумерацию пунктов, но и на их содержание. В частности, насчёт границы там прямо написано "процесс передачи контроля над государственной границей начинается на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Так что да, такое и близко подписывать было нельзя.
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16.10.2020 21:25 Ответить
Ага, кацапи так і кажуть. Не дивіться на нумерацію, почніть виконання з пункту 9. І зеленський їх підтримує в цьому. Чому б це? Мабуть про Україну "дбає".
З того, "що не можна було підписувати", Порошенко мав зиск для України. Санкції для мордора, "антипутінську коаліцію", час на озброєння армії, розвиток економіки.

С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядкеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-kremlin.ru-8 [8] . В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей регионаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-tass.ru-9 [9] . По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-11 [11] .
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса.
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16.10.2020 23:11 Ответить
Читайте пункт 3 и пояснения к нему, что такое особенный статус. И, кстати, читайте версию 2014 года, а не февраля 2015. Документ 2015-го это не протокол, а комплекс мер по его выполнению, который ошибочно считают минскими соглашениями.
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17.10.2020 07:01 Ответить
А Россия ничего выполнять не должна, потому что она не сторона,....можно тоже под дурочку Расию конать,говорить,что мы думали что вас в 2014 году у нас не был, .а потом мы обнаружили ,что Расия основной участник конфликта и является обычным оккупантом и пусть все договорённости всунет в жопу кремлёвскому Фюреру.
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16.10.2020 20:51 Ответить
Вся справа у тому , що Мінська Угода не передбачає ніяких уточнень про послідовність виконання її пунктів ... Тому кацапи й отримали від Єрмака гарантії на штанмайєрські доуточнення .
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16.10.2020 20:22 Ответить
Там прописаны выборы по украинскому законодательству. По нашим законам - выборы на оккупированной территории провести невозможно. Кремлёвцы требуют абсурдные вещи. Весь цвилизованый мир видит что РФ хочет не мира, и за это - санкции.
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16.10.2020 20:11 Ответить
Подписанные под дулом, а санкции на РФ за невыполнение МС-2 накладывают.
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16.10.2020 20:05 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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16.10.2020 20:06 Ответить
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
"Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для "восставших провинций" и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями террористов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", - пишет бывший президент Франции.Источник: https://censor.net/ru/n3083731
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16.10.2020 22:53 Ответить
Для начала надо было загнать туда войска в эту кишку. А потом чесать репу как оттуда вылезти. Надо было отступить своевременно и выровнять линию фронта. Мудачье!
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16.10.2020 20:08 Ответить
Так вот откуда у барыги на лбу отпечаток от дула пистолета.
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16.10.2020 20:09 Ответить
бородато все твое компромато
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16.10.2020 20:16 Ответить
... компромато-фейкомато
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16.10.2020 20:17 Ответить
це типу:

лежу на дивані та й "мінські" читаю...
чому же ж зебіл я, чому не літаю?
чому мені Боже мізків ти не дав?
я б зелю покінув, та й думать почав...
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16.10.2020 20:14 Ответить
Ну слава Богу, знайшовся таки один, хто "на пальцях" розтолкував зєльоним 3.14дорам-дегенератам, що стоїть за мінськими домовленностями, для чого їх підписували і чому НЕ ЗБИРАЛИСЯ ВИКОНУВАТИ. Але щось мені підказує, що вони НЕ ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ, А ЯКЩО Й ЗРОЗУМІЛИ, ТО НЕ ТАК. БО ДЕБІЛИ.
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16.10.2020 20:21 Ответить
-мигрантовед/ Очередной колбасный мигрант из тех, которые пророчествуют, блажат, предсказывают, вещуют. Пугают.Требуют.Указывают украинцам как надо.Типа они не ноль, не мнимая величина.
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16.10.2020 20:31 Ответить
Вы этим хотите подтвердить что РФ летом 2014 перешла к прямому вторжению, и что МС-2 подписывались "под дулом"? Или хотите напомнить что украинские военачальники и украинская армия не были готовы к вторжению российских регулярных войск?
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16.10.2020 20:41 Ответить
В данном случае Резник все правильно сказал, разложил по полочкам, Порошенко тогда стеснялся это признать, что плешивый бес угрожал эскалацией вторжения в Украину, и вел себя как победивший агрессор, а надежного тыла на тот момент Украина не имела, и теперь, когда об этом заговорили, то надо минские соглашения модернизировать,
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16.10.2020 20:39 Ответить
Теперь надо выполнить только те пункты которые хочет ***** и той очерёдности как скажет ***** и обвинять в этом Порошенко как скажет...
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16.10.2020 22:44 Ответить
Мінські угоди підписували "під дулом", - Резніков - Цензор.НЕТ 2525
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16.10.2020 20:47 Ответить
неужели и етих зеленых пробило на моск? - не верю
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16.10.2020 20:48 Ответить
не только рашистское дуло в Минске было у виска Петра,но и фашистско французские стволы Меркель и Оланд, да плюс грязьпромовская италянская секретутка Могоричини ,та самая которая помогала отписать рашисту Осетию
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16.10.2020 20:55 Ответить
Ага, а потом продлевались, под дулом, два раза на год, а потом безсрочно, тоже под дулом.
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16.10.2020 20:56 Ответить
баран
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16.10.2020 21:00 Ответить
Сформулируйте внятно свою мысль, иначе 12 центов за этот пост вам не видать.
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16.10.2020 21:06 Ответить
в каком месте смеятся - про 12 центов?

Украина была и есть под дулом кацапского ********* - етого тока дурак не понимает..
как из ето всего выбраться с минимальными потерями? не знает нихто,
а тем более криворогатые клованы.....
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16.10.2020 21:14 Ответить
Украине нужен ядер и как можно скорее.
много не нужно - штук 30 ракет всех охолонит....
предателю кравчуку срок долгий....
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16.10.2020 21:29 Ответить
Ага, а потом продлевались, под дулом, два раза на год, а потом безсрочно, тоже под дулом./ Не зли украинцев, Рабинович. Здесь свой Рабинович с Кивой-дрочуном всех уже забодали : ОПЗЖ отметит 9 мая на параде в Москве, - Кива/ Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.
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16.10.2020 21:18 Ответить
Ну так подними свою жопу с дивана и гони их на Ростов. Ан нет, Сидоров с вилами случай еще более редкий чем Рабинович с лопатой.
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16.10.2020 21:25 Ответить
Ну так подними свою жопу с дивана/ Сейчас твоё время, Рабинович. Защищать вора Коломойского, пианиста Зеленского и местного придурка Рабиновича с Кивой -дрочуном. Вперёд с Интернационалом на врага.
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16.10.2020 21:40 Ответить
Открою тебе страшную тайну, я такой же Рабинович, как ты Сидоров, а ты вставай с дивана и бегом в военкомат.
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16.10.2020 22:31 Ответить
Открою тебе страшную тайну, я такой же Рабинович/Бьют не по паспорту. А мордой ты вышел. Судя по хамству и наглости.
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16.10.2020 22:41 Ответить
лысый, пить будешь? от сейчас я тебе насыплю.
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16.10.2020 20:56 Ответить
на месте алиева - я бы дал добро на 1-2 турецкие бригады постоять во 2-м ешелоне за
азербаджанскими бойцами...
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16.10.2020 21:07 Ответить
Лет десять еще будет треп. Какие разговоры. Противоположная сторона, страна скоро развалится. Вот во Владивостоке, Чечне, Одессе, Николаеве вот, вот и всему капец. Ура, мы ломим. Простых людей будут убивать, калечить. Многие умники смоются за границу. Другие умники днем будут выходит на митинги - «Свобода або смэрть». А вечером в кафе тратит вырученные деньги с «патриотками». Те, кто на майдане стрелял в спину своим и чужим засели за мемуары, ибо в депутатский буфет их не пускают.
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16.10.2020 21:08 Ответить
Если подписывали под дулом надо было найти потом смелость от них отказаться.
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16.10.2020 21:49 Ответить
ну, у резникова хватило стальных шаров признать очевидное… но клоунам же этого не докажешь
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16.10.2020 22:06 Ответить
Ймовірніше що під шофе підписували.
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16.10.2020 22:07 Ответить
Цей Резніков точно слуга народу, щось занадто адекватний
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16.10.2020 22:30 Ответить
И даже в этих условиях, Украина выиграла благодаря Пороху.
Франсуа Олланд подтвердит.
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16.10.2020 22:40 Ответить
Этот пункт вообще недействителен, поскольку на оккупированных территориях любые выборы, плебесциты, референдумы и тому подобное незаконны.
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17.10.2020 16:37 Ответить
 
 