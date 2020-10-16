Минские соглашения подписывали "под дулом", - Резников

Подписание Минских соглашений происходило под давлением, и Украина не может выполнить их пункт о проведении выборов на оккупированных территориях до получения контроля над границей.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Резников напомнил, что в свое время подписание Минских соглашений происходило под давлением.

"Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию в Дебальцево, потенциальной потери жизни украинских воинов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности", - отметил он.

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Резников подчеркнул, что проведение местных выборов на временно оккупированных территориях "невозможно без получения контроля над границей" между Украиной и Российской Федерацией - несмотря на то, что в пункте девятом Минских соглашений написано иное.

"Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на следующий день после выборов. Но сегодня все экспертные выводы любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторение вооруженной эскалации на этих территориях", - заметил Резников.

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В связи с этим представитель правительства Украины заявил: "Минские соглашения точно подлежат модернизации, о чем мы публично говорим. И об этом, кстати, говорим, не только мы, но и госпожа Меркель".