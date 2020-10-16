Минские соглашения подписывали "под дулом", - Резников
Подписание Минских соглашений происходило под давлением, и Украина не может выполнить их пункт о проведении выборов на оккупированных территориях до получения контроля над границей.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Резников напомнил, что в свое время подписание Минских соглашений происходило под давлением.
"Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию в Дебальцево, потенциальной потери жизни украинских воинов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности", - отметил он.
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Резников подчеркнул, что проведение местных выборов на временно оккупированных территориях "невозможно без получения контроля над границей" между Украиной и Российской Федерацией - несмотря на то, что в пункте девятом Минских соглашений написано иное.
"Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на следующий день после выборов. Но сегодня все экспертные выводы любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторение вооруженной эскалации на этих территориях", - заметил Резников.
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В связи с этим представитель правительства Украины заявил: "Минские соглашения точно подлежат модернизации, о чем мы публично говорим. И об этом, кстати, говорим, не только мы, но и госпожа Меркель".
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Минские соглашения. Трактовки и порядок исполнения (документы)
РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ВСЕГДА ГОВОРИЛА, ЧТО МИНСКИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТСЯ КАК БЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО. То есть все пункты Украина ДОЛЖНА выполнять одновременно, не дожидаясь выполнения всех предыдущих (причем предыдущих как по нумерации, так и по логике). А Россия ничего выполнять не должна, потому что она не сторона, и потому что идите нах*й, вот почему.
Как-то так.
И так было три года, Россия говорила, что мы должны, а мы говорили, что надо по порядку, и Россия сама должна. И никакой капитуляции не происходило, несмотря на то что она в тексте есть, пока не появился Зеленский и не начал трактовать Минские в рамках параллельного выполнения, то есть в рамках трактовок Путина.
І в якому пункті ви знайшли мовне самовизначення, можливість призначати своїх прокурорів і т.п.?
Так что да, такое и близко подписывать было нельзя.
З того, "що не можна було підписувати", Порошенко мав зиск для України. Санкції для мордора, "антипутінську коаліцію", час на озброєння армії, розвиток економіки.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядкеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-kremlin.ru-8 [8] . В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей регионаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-tass.ru-9 [9] . По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-11 [11] .
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса.
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
"Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для "восставших провинций" и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями террористов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", - пишет бывший президент Франции.Источник: https://censor.net/ru/n3083731
лежу на дивані та й "мінські" читаю...
чому же ж зебіл я, чому не літаю?
чому мені Боже мізків ти не дав?
я б зелю покінув, та й думать почав...
Украина была и есть под дулом кацапского ********* - етого тока дурак не понимает..
как из ето всего выбраться с минимальными потерями? не знает нихто,
а тем более криворогатые клованы.....
много не нужно - штук 30 ракет всех охолонит....
предателю кравчуку срок долгий....
азербаджанскими бойцами...
Франсуа Олланд подтвердит.