Рахманін про Донбас: Війна буде довгою

Війна буде довгою і триватиме доти, доки ті, від кого залежить перемога, не залишать спроб знайти легкі ліки і не навчаться брати на себе відповідальність.

Про це пише у Фейсбуці глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахманін порівняв слова Зеленського про те, що війну можна закінчити в будь-який день, з обіцянкою Порошенка, що АТО триватиме не місяці, а години.

"Скільки годин минуло від переможної обіцянки Порошенка, проголошеної майже шість з половиною років тому? Скільки днів віддалятиме нас від омріяного миру, щедро обіцяного Зеленським?" - запитує він.

Політик згадав, як побував у Краматорську в квітні 2014 року і зрозумів, що ця війна - надовго.

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"Після нервового спілкування з десятками чиновників, які не хотіли бачити очевидного. Не хотіли чути того, що суперечило їх поданням про бажане, можливе і неможливе. Кожен шукав простий вихід. Легкий і безболісний. Як пігулка від усіх недуг. А таких ліків не існує , коли державу інфікували війною", - написав Рахманін.

"Війна буде довгою. Поки ті, від кого залежать перемога і мир, не полишать марних спроб шукати легкі ліки. Ігноруючи і скальпель, і терапію. Поки не навчаться чути і бачити. Поки не навчаться брати на себе відповідальність. Робити, а не питати", - вважає політик.

""Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина". Так воно і буде. Тому що війна не закінчується за день. Бо перемога у війні вибирає здатних перемагати", - додав Рахманін.





