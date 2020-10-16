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Рахманін про Донбас: Війна буде довгою

Рахманін про Донбас: Війна буде довгою

Війна буде довгою і триватиме доти, доки ті, від кого залежить перемога, не залишать спроб знайти легкі ліки і не навчаться брати на себе відповідальність.

Про це пише у Фейсбуці глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахманін порівняв слова Зеленського про те, що війну можна закінчити в будь-який день, з обіцянкою Порошенка, що АТО триватиме не місяці, а години.

"Скільки годин минуло від переможної обіцянки Порошенка, проголошеної майже шість з половиною років тому? Скільки днів віддалятиме нас від омріяного миру, щедро обіцяного Зеленським?" - запитує він.

Політик згадав, як побував у Краматорську в квітні 2014 року і зрозумів, що ця війна - надовго.

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"Після нервового спілкування з десятками чиновників, які не хотіли бачити очевидного. Не хотіли чути того, що суперечило їх поданням про бажане, можливе і неможливе. Кожен шукав простий вихід. Легкий і безболісний. Як пігулка від усіх недуг. А таких ліків не існує , коли державу інфікували війною", - написав Рахманін.

"Війна буде довгою. Поки ті, від кого залежать перемога і мир, не полишать марних спроб шукати легкі ліки. Ігноруючи і скальпель, і терапію. Поки не навчаться чути і бачити. Поки не навчаться брати на себе відповідальність. Робити, а не питати", - вважає політик.

""Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина". Так воно і буде. Тому що війна не закінчується за день. Бо перемога у війні вибирає здатних перемагати", - додав Рахманін.

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Рахманін про Донбас: Війна буде довгою 02
Рахманін про Донбас: Війна буде довгою 03

Автор: 

Донбас (22354) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+35
все дебилы любят вырывать слова Порошенко из контекста
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16.10.2020 21:17
+34
Он реально дурак и не понимает, что с момента обещаний Порошенко в апреле 2014 года до момента, когда он стал президентом ситуация от нескольких бегающих с автоматами наркоманов слегка изменилась ?
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16.10.2020 21:27
+29
Он сначала всячески помогал прийти к власти зеленому манкурту, сдающему страну, а теперь заявляет что война будет долгой. Двуличное чмо.
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16.10.2020 21:30
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Сторінка 2 з 2
По Свинарчукам НАБУ вело дело с 15 года. Но оно было не хайповое.Достаточно обыденное, с непонятными судебными перспективами. Люди Коломойского в 2019 году выкупили материалы, и передали Бигусу, вместе с достаточной суммой вознаграждения за раздувание хайпа. Поскольку Бигусу было все равно, он вместе с хайпом слил и реальный механизм нелегальной покупки высотмеров к боевым вертолетам на заводах РФ, которые легально закупить было невозможно. За что и попал в чистилище "Миротворца", как персона подрывающая, обороноспособность Украины. В общем Бигус-это молодой Лещенко и тот и другой руководствуется идеей-деньги, не пахнут.
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16.10.2020 23:22 Відповісти
самое смешное, то что в стране полно барранов, кто этим профессиональным звездунам ещё верит и называет их политиками ??? а эти т.н политики бздят всего и не умеют ни.уя, как ты цыгане,без Родины... кроме как деньги считать ,да в телевизор лезть перед выборами , да на улицах пакеты с календариками копеечные барранам вручать ... а жизнь барранов идёт от обещаний до обещаний, от выборов к выборам, если конечно можно это жизнью назвать
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16.10.2020 22:18 Відповісти
Людей, які пишуть з купою помилок (як ти!), краще взагалі не підпускати до політики і голосування на виборах... От коли голосуватимуть виключно освічені і грамотні інтелігенти, тоді держава розквітне!
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16.10.2020 22:50 Відповісти
Яка слизька пупа у цього представника картавого голосу! Ніяк не настромиш, сприскає, і спирискає!
Але на таких є виборець з болтом і гайка со шплінтом.
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16.10.2020 22:29 Відповісти
Все выходцы из Зеркала недели, как и Рахманин несут на себе печать "обиженных Порошенкой". Чета Грицацуевых и Рахманин, как главред очень рассчитывали на господдержку газеты. А власть не дала, пришлось бумажный вариант закрыть. Вот поэтому и ненависть к Порошенко и надежды на Зе, как на профана, которого они вокруг пальца обведут.
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16.10.2020 23:09 Відповісти
Дык, он - Яюлька, чи кто он?
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17.10.2020 01:03 Відповісти
Я так понимаю, шо Юлю с Пальчевским никто еще не переплюнул, нагрелись на людському горi во время свинного гриппа на своих тамифлю-маклях.
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17.10.2020 12:34 Відповісти
Ненависть до Порошенка? А за продаж землі іноземцям проголосували і Картавий голос, і ПЄС і зелені шмарклі, ніхто-ніконо не зненавидів. Що ж так?
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17.10.2020 09:05 Відповісти
Коли був журналістом розумів, що Порох почав АТО, яке закінчилось під Іловайськом після вторгнення касабів на нашу землю і почалася касабо-українська війна. А зараз нє панімаєт. Питання : пачєму?
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16.10.2020 23:10 Відповісти
Вот читаю тему, а перед глазами ОПЫТУВАННЯ... под конец, ТЫЦЬ, мурку завел про ВЕСIЛЛЯ НЕПОХОВАНОГО НЕБIЖЧИКА... Ента чта, о СИПЛОМ расклады?
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17.10.2020 00:50 Відповісти
А она и не прекращалась с времен Ярослава Мудрого....
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17.10.2020 02:03 Відповісти
А Рахманін ще той маніпулятор, виявляється
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17.10.2020 03:45 Відповісти
ДА ПРОСТО ЗАПЛАТИТЬ БЕДНЫМ НАРОДАМ ЧТОБЫ СДЕЛАЛИ АППОКАЛИПСИС В РОССИИ И ВСЁ !)
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17.10.2020 04:52 Відповісти
заявы голимого популиста перед выборами, ничего более. нам уже весь мир говорит что бы мы забыли о донбасе лет на 20 и занялись реформами в стране. так наши правители все спасают жителей ордло, которые не хотят спасаться
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17.10.2020 07:18 Відповісти
Седой мудак....
Ты не у курсе, что слова эти Порошенко произнёс ДО начала прямо й агрессии Расии?
На карту посмотри, мудило!

Рахманін про Донбас: Війна буде довгою - Цензор.НЕТ 8290
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17.10.2020 12:06 Відповісти
Рахманин, не каркай блин, а то не дай Бог ещё накаркаешь.
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17.10.2020 20:19 Відповісти
Все по делу сказал Рахманин! Это война будет продолжатся, пока РФ не развалится...кстати Рашка от проекта Новороссия не отказалась, они будут играть в долгую....и выжидать удобного момента, будут продолжать дестабилизировать Украину своими агентами влияния и агентурой кремля Медведчуком, Бойко и остальными персонажами от СЛУг народа , партиями пророссийскими ОПЗЖ и Шария, эти партии работают в интересах РФ. Эти партии обязаны быть запрещены в Украине.

Задача Украины поломать все планы агрессора, оккупаната РФ, вступить в НАТО нужно Украине, и укреплять армию, ВСУ ,ВМС, экономику.
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18.10.2020 01:18 Відповісти
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