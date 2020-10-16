Рахманин о Донбассе: Война будет долгой

Война будет долгой и продлится до тех пор, пока те, от кого зависит победа, не оставят попытки найти легкое лекарство и не научатся брать на себя ответственность.

Об этом пишет в Фейсбуке глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

Рахманин сравнил слова Зеленского о том, что войну можно закончить в любой день, с обещанием Порошенко, что АТО будет длиться не месяцы, а часы.

"Сколько часов прошло с победного обещания Порошенко, провозглашенного почти шесть с половиной лет назад? Сколько дней отдалят нас от мира мечты, щедро обещанного Зеленским?" - спрашивает он.

Политик вспомнил, как побывал в Краматорске в апреле 2014 года и понял, что эта война - надолго.

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"После нервного общения с десятками чиновников, которые не хотели видеть очевидного. Не хотели слышать того, что противоречило их представлению о желаемом, возможном и невозможном. Каждый искал простой выход. Легкий и безболезненный. Как таблетка от всех недугов. А таких лекарств не существует, когда государство инфицировали войной", - написал Рахманинов.

"Война будет долгой. Пока те, от кого зависят победа и мир, не оставят тщетные попытки искать легкие лекарства. Игнорируя и скальпель, и терапию. Пока не научатся слышать и видеть. Пока не научатся брать на себя ответственность. Делать, а не спрашивать", - считает политик.

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""Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек". Так оно и будет. Потому что война не заканчивается за день. Ибо победа в войне выбирает способных побеждать", - добавил Рахманин.





