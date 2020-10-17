Понад 80% українців стикалися з дезінформацією про коронавірус, - опитування

Понад 80 відсотків українців стикалася з неправдивими чутками і дезінформацією про COVID-19.

Про це свідчать дані нещодавнього опитування "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа - 2020", проведеного Агентством США з міжнародного розвитку спільно з Internews Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Більш ніж 80 відсотків респондентів зазначили, що їм було відомо про поширення неправдивих історій, пов’язаних з коронавірусом. Наприклад, про те, що це біологічна зброя, розроблена в китайських чи американських лабораторіях. Що його вигадали в медіа. Або що до його поширення призвело використання інтернет-технологій 5G", – розповіла директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак.

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Майже третина респондентів зазначили, що вважали ці історії правдивими, а понад третина зізналася, що ділилася дезінформацією з іншими людьми.

Згідно з даними опитування, 77 відсотків українців усвідомлюють існування дезінформації. Водночас якщо 58 відсотків опитаних не вважають дезінформацію серйозною проблемою, то 35 відсотків навпаки – що з дезінформацією треба щось робити. 62 відсотки опитаних заявили, що впевнені у своїй здатності відрізнити правдиві новини від брехні.

Водночас організація Internews підготувала короткий тест, щоб визначити реальну здатність розрізняти інформацію та дезінформацію. Респондентів попросили оцінити три новини, лише одна з яких була правдива. Як показали результати тесту – людей, здатних відрізняти правду від вигадки, дуже мало, і їх поменшало порівняно з минулим роком. Якщо у 2019-у усі три повідомлення правильно оцінили 11 відсотків, то у 2020 – лише 3 відсотки опитаних.

"У цьогорічному опитуванні ми помітили кілька тривожних тенденцій. Новини, які люди споживають на соціальних медіаплатформах, не завжди надійні. Крім того, чимало людей стикалися із неправдивими історіями, пов’язаними з Covid-19 та іншими важливими темами. Факт того, що третина респондентів засвідчила свій намір поділитися неправдивою інформацією із широким загалом, навіть якщо вони самі в неї не вірили, показує, що ми з партнерами маємо наполегливо працювати, щоб допомогти українцям зрозуміти, наскільки важливо не поширювати дезінформацію і дотримуватися інформаційної гігієни", — заявила під час презентації опитування МакКормак.

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