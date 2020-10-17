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Новини
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Понад 80% українців стикалися з дезінформацією про коронавірус, - опитування

Понад 80% українців стикалися з дезінформацією про коронавірус, - опитування

Понад 80 відсотків українців стикалася з неправдивими чутками і дезінформацією про COVID-19.

Про це свідчать дані нещодавнього опитування "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа - 2020", проведеного Агентством США з міжнародного розвитку спільно з Internews Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Більш ніж 80 відсотків респондентів зазначили, що їм було відомо про поширення неправдивих історій, пов’язаних з коронавірусом. Наприклад, про те, що це біологічна зброя, розроблена в китайських чи американських лабораторіях. Що його вигадали в медіа. Або що до його поширення призвело використання інтернет-технологій 5G", – розповіла директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак.

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Майже третина респондентів зазначили, що вважали ці історії правдивими, а понад третина зізналася, що ділилася дезінформацією з іншими людьми.

Згідно з даними опитування, 77 відсотків українців усвідомлюють існування дезінформації. Водночас якщо 58 відсотків опитаних не вважають дезінформацію серйозною проблемою, то 35 відсотків навпаки – що з дезінформацією треба щось робити. 62 відсотки опитаних заявили, що впевнені у своїй здатності відрізнити правдиві новини від брехні.

Водночас організація Internews підготувала короткий тест, щоб визначити реальну здатність розрізняти інформацію та дезінформацію. Респондентів попросили оцінити три новини, лише одна з яких була правдива. Як показали результати тесту – людей, здатних відрізняти правду від вигадки, дуже мало, і їх поменшало порівняно з минулим роком. Якщо у 2019-у усі три повідомлення правильно оцінили 11 відсотків, то у 2020 – лише 3 відсотки опитаних.

"У цьогорічному опитуванні ми помітили кілька тривожних тенденцій. Новини, які люди споживають на соціальних медіаплатформах, не завжди надійні. Крім того, чимало людей стикалися із неправдивими історіями, пов’язаними з Covid-19 та іншими важливими темами. Факт того, що третина респондентів засвідчила свій намір поділитися неправдивою інформацією із широким загалом, навіть якщо вони самі в неї не вірили, показує, що ми з партнерами маємо наполегливо працювати, щоб допомогти українцям зрозуміти, наскільки важливо не поширювати дезінформацію і дотримуватися інформаційної гігієни", — заявила під час презентації опитування МакКормак.

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Автор: 

опитування (1929) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Та зрозуміло вже, зрозуміло.
Репресивно просуваєте мантру, що тільки влада каже правду і нічого, крім правди.
Ага.
А хто ставить ваші казки під сумнів чи насмілюється висловлювати свою думку, відмінну від офіційної - ті оголошуються заколотниками.
От треба "свято вірити" вооз-ці та чинушам і "експертам" типу Біла Ґейтса.
І дружненько закривають ютюб-канали, видаляють повідомлення у соцмережах ...
Бо "думка" має бути тільки одна - урядова, саме вона - єдино =правильна=.
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17.10.2020 01:56
+5
Если коронобесы правы то чего они не выйдут на публичный двобий с неверующими, и это ненормально что они боятся этого. Любая вера, идея,теория,дессиртация требует при своем доказе опонента. Но мы очутились перед фактом дикарского табу. Что влада сказала
даже в супереч закону треба виконувати иначе штраф. В этом и есть наш уровень цивилизации в отличии от древних греков. Где диспут открытый и публичный профисионалов
Это наше право. Но папуасам оно не нужно, блажен кто верует.
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17.10.2020 05:17
+4
Де що в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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17.10.2020 00:39
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І що цей вірус просто так біля лабораторії в Ухані появився?
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17.10.2020 00:31 Відповісти
Бла-бла-бла...
Може з'явилася з парашки, там вибухнула лабораторія.. Катайскі заробітчани і в Китай
завезли..ХЗ..
🤗
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17.10.2020 00:37 Відповісти
Де що в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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17.10.2020 00:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/99878 Та китайці би кричали.що ми не ми і хата не моя і що це все москалі зробили.А так мовчать тихенько.А нам хочуть сьогодні сказати.що цей вірус просто так взявся.Спочатку розповідали за кажана.потім за панголіна.Це ж взагалі маячня.
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17.10.2020 00:42 Відповісти
вірус існує..
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17.10.2020 00:51 Відповісти
причём половина дезы находится тут, на Цензоре.Типа - никакого вируса нет, это всё Гейтс придумал, это нас дурят...
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17.10.2020 00:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z0QaL8ZVTBs https://www.youtube.com/watch?v=z0QaL8ZVTBs Рыжий, рыжий, конопатый
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17.10.2020 00:55 Відповісти
Главная дезинформация была от власти, когда говорили: "Украина прошла первую волну"...Мы только первую волну по заявлению раза 3 прошли...А теперь оказалось, она только начинается...
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17.10.2020 10:18 Відповісти
Не давно читал новость, про то что в Великобритании выявили массовое распространение ботами в соцсетях, новостных сайтах мультфильмов про то какая опасная будущая вакцина, произведенная в Великобритании. Типа все кто воспользуются ею превратятся в обезьян, все умрут и т.д. Специалисты начали разбиратся и оказалось... Все эти "мультфильмы" было сделаны в РФ. Таким образом РФ пыталась навязать свою якобы вакцину.
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17.10.2020 01:01 Відповісти
Ну хоть в обезьяну а от российской вакцины вообще в россиянина
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17.10.2020 01:25 Відповісти
Угу. А решта 20% її поширювали.
Правда, конкретно не відомо, хто саме.
Але вони продовжують...
Що красномовно засвідчує коефіцієнт R.
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17.10.2020 01:19 Відповісти
Та зрозуміло вже, зрозуміло.
Репресивно просуваєте мантру, що тільки влада каже правду і нічого, крім правди.
Ага.
А хто ставить ваші казки під сумнів чи насмілюється висловлювати свою думку, відмінну від офіційної - ті оголошуються заколотниками.
От треба "свято вірити" вооз-ці та чинушам і "експертам" типу Біла Ґейтса.
І дружненько закривають ютюб-канали, видаляють повідомлення у соцмережах ...
Бо "думка" має бути тільки одна - урядова, саме вона - єдино =правильна=.
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17.10.2020 01:56 Відповісти
І масочники-пенсіонери, які нічого крім телевізора не знають і не вміють користуватися банкоматом, будуть прирівняні до святих.
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17.10.2020 08:27 Відповісти
Если коронобесы правы то чего они не выйдут на публичный двобий с неверующими, и это ненормально что они боятся этого. Любая вера, идея,теория,дессиртация требует при своем доказе опонента. Но мы очутились перед фактом дикарского табу. Что влада сказала
даже в супереч закону треба виконувати иначе штраф. В этом и есть наш уровень цивилизации в отличии от древних греков. Где диспут открытый и публичный профисионалов
Это наше право. Но папуасам оно не нужно, блажен кто верует.
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17.10.2020 05:17 Відповісти
Це нагадує мені закони, прийняті для покарання тих, хто заперечує лохо.кост або ставить під сумнів його окремі аспекти, як от цифру шіс.ть млн. та існування га.зових камер. Коли стало ясно, що крити нічим (особливо після появи звіту Лей.хтера про відсутність ци.анідів у штукатурці та цеглі "камер" в ос.венцімі, прийняли по всій еуропі закони, згідно з якими сумніватися в ло.хокості не можна, і за якими в тюрми було кинуто багато людей, зокрема видатного історика де.віда ір.вінга, чиї надзвичайно цікаві виступи (як і багато іншого) були ВСІ видалені з ю-тубу та багатьох інших ресурсів. Всі вони і подібні відео перекочували на біт-шут. Але, гадаю, глобалісти невдовзі й туди доберуться. Те ж саме відбувається і з критичною інфою про коронабєсіє. У них багатий досвід затикання ротів.
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17.10.2020 07:29 Відповісти
Так вот именно, диспут ПРОФЕССИОНАЛОВ. А у нас через одного - посмотрел пару видосиков в Ютубе конспирологического характера - все, уже эксперт-вирусолог, который авторитетно заявляет про размеры вируса и пор в маске (делая вывод, что та неэффективна и носить ее не нужно), про "странную взаимосвязь" между распространением коронавируса и связи пятого поколения, про чипирование через вакцины и т.д.
Вы диспут ТАКИХ профессионалов хотите?
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17.10.2020 09:17 Відповісти
І ще я непокоюся про СНІД. Кудись він пропав. Невже отак проживу все життя і не побачу жодного хворого?
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17.10.2020 08:30 Відповісти
СНІД та ВІЛ були вигадані.
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17.10.2020 09:08 Відповісти
СНІД пропав. Його з'їв Ковід.
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17.10.2020 14:18 Відповісти
А более 90% расяян сталкивались с опетушением и порванием их сраки
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17.10.2020 16:03 Відповісти
 
 