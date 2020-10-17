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Новости
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Более 80% украинцев сталкивались с дезинформацией о коронавирусе, - опрос

Более 80% украинцев сталкивались с дезинформацией о коронавирусе, - опрос

Более 80 процентов украинцев сталкивалась с ложными слухами и дезинформацией о COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса "Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа - 2020", проведенного Агентством США по международному развитию совместно с Internews Ukraine, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

"Более 80 процентов респондентов отметили, что им было известно о распространении ложных историй, связанных с коронавирусом. Например, о том, что это биологическое оружие, разработанное в китайских или американских лабораториях. Что его придумали в медиа. Или что в его распространения привело использование интернет-технологий 5G ", - рассказала директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак.

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Около трети респондентов отметили, что считали эти истории правдивыми, а более трети призналась, что делилась дезинформацией с другими людьми.

Согласно данным опроса, 77 процентов украинцев осознают существование дезинформации. В то же время если 58 процентов опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой, то 35 процентов наоборот - что с дезинформацией надо что-то делать. 62 процента опрошенных заявили, что уверены в своей способности отличить правдивые новости от лжи.

В то же время организация Internews подготовила короткий тест, чтобы определить реальную способность различать информацию и дезинформацию. Респондентов попросили оценить три новости, только одна из которых была правдива. Как показали результаты теста - людей, способных отличать правду от вымысла, очень мало, и их стало меньше по сравнению с прошлым годом. Если в 2019-м все три сообщения правильно оценили 11 процентов, то в 2020 - всего 3 процента опрошенных.

"В нынешнем опросе мы заметили несколько тревожных тенденций. Новости, которые люди потребляют в социальных медиаплатформах, не всегда надежны. Кроме того, многие сталкивались с ложными историями, связанными с Covid-19 и другими важными темами. Факт в том, что треть респондентов показала свое намерение поделиться ложной информацией с общественностью, даже если они сами в нее не верили, показывает, что мы с партнерами должны упорно трудиться, чтобы помочь украинцам понять, насколько важно не распространять дезинформацию и соблюдать информационную гигиену" , - заявила во время презентации опроса МакКормак.

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опрос (2823) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Та зрозуміло вже, зрозуміло.
Репресивно просуваєте мантру, що тільки влада каже правду і нічого, крім правди.
Ага.
А хто ставить ваші казки під сумнів чи насмілюється висловлювати свою думку, відмінну від офіційної - ті оголошуються заколотниками.
От треба "свято вірити" вооз-ці та чинушам і "експертам" типу Біла Ґейтса.
І дружненько закривають ютюб-канали, видаляють повідомлення у соцмережах ...
Бо "думка" має бути тільки одна - урядова, саме вона - єдино =правильна=.
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17.10.2020 01:56
+5
Если коронобесы правы то чего они не выйдут на публичный двобий с неверующими, и это ненормально что они боятся этого. Любая вера, идея,теория,дессиртация требует при своем доказе опонента. Но мы очутились перед фактом дикарского табу. Что влада сказала
даже в супереч закону треба виконувати иначе штраф. В этом и есть наш уровень цивилизации в отличии от древних греков. Где диспут открытый и публичный профисионалов
Это наше право. Но папуасам оно не нужно, блажен кто верует.
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17.10.2020 05:17
+4
Де що в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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17.10.2020 00:39
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І що цей вірус просто так біля лабораторії в Ухані появився?
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17.10.2020 00:31 Ответить
Бла-бла-бла...
Може з'явилася з парашки, там вибухнула лабораторія.. Катайскі заробітчани і в Китай
завезли..ХЗ..
🤗
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17.10.2020 00:37 Ответить
Де що в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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17.10.2020 00:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 Та китайці би кричали.що ми не ми і хата не моя і що це все москалі зробили.А так мовчать тихенько.А нам хочуть сьогодні сказати.що цей вірус просто так взявся.Спочатку розповідали за кажана.потім за панголіна.Це ж взагалі маячня.
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17.10.2020 00:42 Ответить
вірус існує..
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17.10.2020 00:51 Ответить
причём половина дезы находится тут, на Цензоре.Типа - никакого вируса нет, это всё Гейтс придумал, это нас дурят...
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17.10.2020 00:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z0QaL8ZVTBs https://www.youtube.com/watch?v=z0QaL8ZVTBs Рыжий, рыжий, конопатый
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17.10.2020 00:55 Ответить
Главная дезинформация была от власти, когда говорили: "Украина прошла первую волну"...Мы только первую волну по заявлению раза 3 прошли...А теперь оказалось, она только начинается...
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17.10.2020 10:18 Ответить
Не давно читал новость, про то что в Великобритании выявили массовое распространение ботами в соцсетях, новостных сайтах мультфильмов про то какая опасная будущая вакцина, произведенная в Великобритании. Типа все кто воспользуются ею превратятся в обезьян, все умрут и т.д. Специалисты начали разбиратся и оказалось... Все эти "мультфильмы" было сделаны в РФ. Таким образом РФ пыталась навязать свою якобы вакцину.
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17.10.2020 01:01 Ответить
Ну хоть в обезьяну а от российской вакцины вообще в россиянина
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17.10.2020 01:25 Ответить
Угу. А решта 20% її поширювали.
Правда, конкретно не відомо, хто саме.
Але вони продовжують...
Що красномовно засвідчує коефіцієнт R.
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17.10.2020 01:19 Ответить
Та зрозуміло вже, зрозуміло.
Репресивно просуваєте мантру, що тільки влада каже правду і нічого, крім правди.
Ага.
А хто ставить ваші казки під сумнів чи насмілюється висловлювати свою думку, відмінну від офіційної - ті оголошуються заколотниками.
От треба "свято вірити" вооз-ці та чинушам і "експертам" типу Біла Ґейтса.
І дружненько закривають ютюб-канали, видаляють повідомлення у соцмережах ...
Бо "думка" має бути тільки одна - урядова, саме вона - єдино =правильна=.
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17.10.2020 01:56 Ответить
І масочники-пенсіонери, які нічого крім телевізора не знають і не вміють користуватися банкоматом, будуть прирівняні до святих.
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17.10.2020 08:27 Ответить
Если коронобесы правы то чего они не выйдут на публичный двобий с неверующими, и это ненормально что они боятся этого. Любая вера, идея,теория,дессиртация требует при своем доказе опонента. Но мы очутились перед фактом дикарского табу. Что влада сказала
даже в супереч закону треба виконувати иначе штраф. В этом и есть наш уровень цивилизации в отличии от древних греков. Где диспут открытый и публичный профисионалов
Это наше право. Но папуасам оно не нужно, блажен кто верует.
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17.10.2020 05:17 Ответить
Це нагадує мені закони, прийняті для покарання тих, хто заперечує лохо.кост або ставить під сумнів його окремі аспекти, як от цифру шіс.ть млн. та існування га.зових камер. Коли стало ясно, що крити нічим (особливо після появи звіту Лей.хтера про відсутність ци.анідів у штукатурці та цеглі "камер" в ос.венцімі, прийняли по всій еуропі закони, згідно з якими сумніватися в ло.хокості не можна, і за якими в тюрми було кинуто багато людей, зокрема видатного історика де.віда ір.вінга, чиї надзвичайно цікаві виступи (як і багато іншого) були ВСІ видалені з ю-тубу та багатьох інших ресурсів. Всі вони і подібні відео перекочували на біт-шут. Але, гадаю, глобалісти невдовзі й туди доберуться. Те ж саме відбувається і з критичною інфою про коронабєсіє. У них багатий досвід затикання ротів.
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17.10.2020 07:29 Ответить
Так вот именно, диспут ПРОФЕССИОНАЛОВ. А у нас через одного - посмотрел пару видосиков в Ютубе конспирологического характера - все, уже эксперт-вирусолог, который авторитетно заявляет про размеры вируса и пор в маске (делая вывод, что та неэффективна и носить ее не нужно), про "странную взаимосвязь" между распространением коронавируса и связи пятого поколения, про чипирование через вакцины и т.д.
Вы диспут ТАКИХ профессионалов хотите?
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17.10.2020 09:17 Ответить
І ще я непокоюся про СНІД. Кудись він пропав. Невже отак проживу все життя і не побачу жодного хворого?
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17.10.2020 08:30 Ответить
СНІД та ВІЛ були вигадані.
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17.10.2020 09:08 Ответить
СНІД пропав. Його з'їв Ковід.
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17.10.2020 14:18 Ответить
А более 90% расяян сталкивались с опетушением и порванием их сраки
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17.10.2020 16:03 Ответить
 
 