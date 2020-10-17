Более 80% украинцев сталкивались с дезинформацией о коронавирусе, - опрос

Более 80 процентов украинцев сталкивалась с ложными слухами и дезинформацией о COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса "Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа - 2020", проведенного Агентством США по международному развитию совместно с Internews Ukraine, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Более 80 процентов респондентов отметили, что им было известно о распространении ложных историй, связанных с коронавирусом. Например, о том, что это биологическое оружие, разработанное в китайских или американских лабораториях. Что его придумали в медиа. Или что в его распространения привело использование интернет-технологий 5G ", - рассказала директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак.

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Около трети респондентов отметили, что считали эти истории правдивыми, а более трети призналась, что делилась дезинформацией с другими людьми.

Согласно данным опроса, 77 процентов украинцев осознают существование дезинформации. В то же время если 58 процентов опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой, то 35 процентов наоборот - что с дезинформацией надо что-то делать. 62 процента опрошенных заявили, что уверены в своей способности отличить правдивые новости от лжи.

В то же время организация Internews подготовила короткий тест, чтобы определить реальную способность различать информацию и дезинформацию. Респондентов попросили оценить три новости, только одна из которых была правдива. Как показали результаты теста - людей, способных отличать правду от вымысла, очень мало, и их стало меньше по сравнению с прошлым годом. Если в 2019-м все три сообщения правильно оценили 11 процентов, то в 2020 - всего 3 процента опрошенных.

"В нынешнем опросе мы заметили несколько тревожных тенденций. Новости, которые люди потребляют в социальных медиаплатформах, не всегда надежны. Кроме того, многие сталкивались с ложными историями, связанными с Covid-19 и другими важными темами. Факт в том, что треть респондентов показала свое намерение поделиться ложной информацией с общественностью, даже если они сами в нее не верили, показывает, что мы с партнерами должны упорно трудиться, чтобы помочь украинцам понять, насколько важно не распространять дезинформацию и соблюдать информационную гигиену" , - заявила во время презентации опроса МакКормак.

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