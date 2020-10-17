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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчим часом в Україну поставлять експериментальний японський препарат фавіпіравір, що допомагає в боротьбі з коронавірусом, - посол Кураі

Найближчим часом в Україну поставлять експериментальний японський препарат фавіпіравір, що допомагає в боротьбі з коронавірусом, - посол Кураі

Експериментальний японський препарат фавіпіравір (авіган), який може допомогти в лікуванні коронавірусу, найближчим часом надійде в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.

"Ми дуже тішимося тим, що Кабмін нарешті ухвалив офіційне рішення щодо отримання препаратів, які мають загальну назву фавіпіравір. Японська сторона була готова вже пів року тому, тож ми зможемо надіслати їх до України найближчим часом, як тільки буде відповідне доручення уряду України для посольства в Токіо та відбудеться обмін необхідними документами з МЗС Японії", - розповів Кураі.

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За його словами, Україні буде надано 12 200 таблеток. "У порівнянні з іншими країнами, які звернулися по препарат, це багато. І я сердечно молюся, щоб коронавірусна епідемія в Україні якомога скоріше завершилася", - зазначив посол.

Водночас він наголосив, що фавіпіравір у Японії ще офіційно не визнано ліками проти COVID-19. "Ми безкоштовно надаємо фавіпіравір країнам, які готові разом проводити це клінічне випробування й надавати нам його результати… Ми вирішили надати його на прохання України, але не змушуємо брати участь у клінічному випробуванні. Ми поважаємо рішення України, тому просто чекали на її остаточний висновок", - підсумував дипломат.

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Автор: 

карантин (18172) ліки (1314) Японія (1197) Кураі (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Ви здуріли? Цю бадягу вже давно протестували на ефективність проти вірусу - вона відсутня. Його навіть в Японії ніхто не використовує, лише кацапи створили свою копію та продають населенню за шалені гроші (~4.5к гривень). Японцям непотрібні таблетки треба збагрити, а дебіли тількі раді допомогти.
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17.10.2020 02:14
+8
Ключевое слово "экспериментальный". Вот пускай клован,ермак всякие мендельши,арахамии и прочая зелёная шобла полоумных им и колятся.
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17.10.2020 04:50
+7
Таблетки Avigan (загальна назва: Favipiravir), розроблені виробником ліків Toyama Chemical Co, дочірньою компанією Fujifilm Holdings Co., показані під час фотосесії в штаб-квартирі Fujifilm в Токіо 22 жовтня 2014 р

Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
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17.10.2020 04:36
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Ви здуріли? Цю бадягу вже давно протестували на ефективність проти вірусу - вона відсутня. Його навіть в Японії ніхто не використовує, лише кацапи створили свою копію та продають населенню за шалені гроші (~4.5к гривень). Японцям непотрібні таблетки треба збагрити, а дебіли тількі раді допомогти.
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17.10.2020 02:14 Відповісти
Тю, так в статье и не скрывают... - препарат, который может помочь, а мож и не...
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17.10.2020 03:04 Відповісти
Здесь главное поверить в свои силы, ну, и от лишнего баблосика избавиться, но кацапский препарат уж точно не стоит покупать..
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17.10.2020 03:06 Відповісти
А в нас будуть продавати оригінал, а не копію!
Японці задарма віддадуть, а якісь наші чорти грошенят зароблять.
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17.10.2020 03:08 Відповісти
якщо за грошi, ото й буде пiдробка (кацапська).
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17.10.2020 03:15 Відповісти
Так оригінал також не працює. Вже були дослідження в Італії, Китаї та Японії.
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17.10.2020 03:20 Відповісти
"состоится обмен необходимыми документами с МИД" - не переживайте, такі документи укр.сторона не зробить...ха ха .Японські ліки --- то зажирно для виздихаючих українців.
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17.10.2020 08:23 Відповісти
посол подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19. Но Япония бесплатно предоставляет его странам, которые готовы совместно проводить это клиническое испытание и делиться его результатами. Вместе с тем, японские власти при поставке экспериментального препарата не требуют от Украины участвовать в клиническом испытании.
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17.10.2020 11:28 Відповісти
Який ще фавипиравир, я за порадами ВОЗ https://censor.net/ru/n3225310 щойно дексаметазоном затарився... Кому вірити, куди бігти?
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17.10.2020 03:26 Відповісти
вколися і лягай в осикову домовину.
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17.10.2020 07:42 Відповісти
Таблетки Avigan (загальна назва: Favipiravir), розроблені виробником ліків Toyama Chemical Co, дочірньою компанією Fujifilm Holdings Co., показані під час фотосесії в штаб-квартирі Fujifilm в Токіо 22 жовтня 2014 р

Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
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17.10.2020 04:36 Відповісти
Ключевое слово "экспериментальный". Вот пускай клован,ермак всякие мендельши,арахамии и прочая зелёная шобла полоумных им и колятся.
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17.10.2020 04:50 Відповісти
та всё норм! - японцы испытают препарат на лохторате зелупы.
Ни один порохобот непроверенную дрянь принимать не будет.
Зеленого лохтората поменшает - от этого все только выиграют.
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17.10.2020 10:27 Відповісти
Стосовно вакцини цікавить лише одне питання - де можна купити російську вакцину.
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17.10.2020 05:47 Відповісти
У ХЙЛА )))
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17.10.2020 06:19 Відповісти
навіщо?
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17.10.2020 06:20 Відповісти
У него ломка.
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17.10.2020 07:43 Відповісти
В магазинах по 0.5л. продают уже давно, беги.
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17.10.2020 07:42 Відповісти
Незабаром будемо її купувати у європейській обгортці з націнкою.
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17.10.2020 08:21 Відповісти
скоро всі аптеки будуть завлені
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17.10.2020 08:25 Відповісти
Китай був важливим союзником Тедросу на виборах до ВООЗ в 2017 році. За деякими даними, цю посаду він обійняв https://www.epochtimes.ru/kitaj-kupil-rukovoditelya-voz-zayavil-gossekretar-ssha-99090209/ в результаті підкупу . За кілька місяців до виборів Тедроса було запрошено виступити в Пекінському університеті, де він закликав посилити співпрацю між Китаєм з питань охорони здоров'я. На наступний день після перемоги на виборах Тедрос підтвердив китайським державним ЗМІ, що він і ВООЗ надалі підтримуватимуть "Єдиний Китай"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%96%D1%81%D1%83%D1%81#cite_note-3 [3] .
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17.10.2020 06:29 Відповісти
Есть имунка-живешь,нет ее-помрешь...
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17.10.2020 06:50 Відповісти
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 569
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17.10.2020 08:19 Відповісти
Честно говоря, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. у лиц по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом.
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17.10.2020 07:16 Відповісти
"""не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом.""""-------- ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, но создатели вакцин, тем более в турборежимах, делают вид , что это фигня.
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17.10.2020 08:28 Відповісти
получается, что принять вакцину от ковида - это все равно, что нализаться слюней больного ковидом
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17.10.2020 08:32 Відповісти
кстати, японцы ни слова о вакцине не говорят.И даже к лекарству - полечить! - осторожно и с опаской.А в некоторых странах уже торговля антиковидными препаратами и вакцинами - на всю катушку.
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17.10.2020 08:36 Відповісти
так Україна ж космічна держава з величезним потенціалом... а тут - на тобі...
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17.10.2020 07:23 Відповісти
Очередной коррупционный гешефт. Сможете скоро даже в эпицентре у Гереги купить. Фуфель сказочный для лохов...
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17.10.2020 07:36 Відповісти
Вставай, піднімайся тролячий народ.
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17.10.2020 07:38 Відповісти
Опять эксперименты...
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17.10.2020 07:44 Відповісти
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 4760
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17.10.2020 07:55 Відповісти
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 5422
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17.10.2020 07:56 Відповісти
Какое то двоякое впечатление от всего этого.
-эксперементальный
-еще пол-года назад готовы были предоставить.
Не сходились в цене эксперимента?
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17.10.2020 08:27 Відповісти
пол-года назад лохи ещё не были готовы отдавать за упаковку 200-и бакинских... и вот время пришло..
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17.10.2020 10:20 Відповісти
Так вот они, современные происки якобы ликвидированного "Отряда 731" Квантунской армии - в конце концов, препарат экспериментальный, стало быть, требует эксперимента. А население Украины и так сокращается, так пускай хотя бы с такой, но с пользой.
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17.10.2020 08:31 Відповісти
Экспериментальный. Как много в этом звуке, для сердца зебильного слилось....Зеленые ушлепки будут ставить эксперименты над людьми. Был доктор Менегеле, теперь есть доктор Коломойский. Он всех идиотов вылечит.
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17.10.2020 08:34 Відповісти
мало нам было тамифлю косатой. теперь будет новая панацея. от зеленых макак...
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17.10.2020 08:51 Відповісти
А я вот японцам доверяю, в отличии от цензоровских всезнаек и "знатоков". Мой японский двухкассетник "шарп-800" до сих пор в строю. Автомобили, электроника японские самые надежные в мире. С чего бы это им свое резюме портить, и свой фуфломицин толкать по всему миру? И кто не в курсе, в наших мединститутах таких экспериментальных препаратов от разных фирм и от разных болезней давно полным полно. Только в отличие от препаратов от ковида-19 они не афишируются, и предлагаются нашим больным бесплатно, с условием регулярного обследования и сдачей всех анализов. Так как сам инвалид 2 группы после инфаркта,и каждый год приходится ложиться в стационар на 10 дней, информации такой накопилось очень много, в особенности по препаратам для разжижения крови и от холестерина низкой плотности(плохой холестерин). И что могу сказать по этому поводу, желающих попасть на эти программы очень много, так как производители-лучшие фирмы США и ЕС, да и еще все абсолютно бесплатно. Так что господа "знатоки" можете лечиться чем хотите (не дай бог конечно заболеть),хоть ослиной мочей, хоть конфетками и шоколадом от фабрики "рошен",а люди, которые заболели, уж как нибудь без вашей "помощи" обойдутся.
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17.10.2020 09:49 Відповісти
хорошо пропиарили препарат - завтра лохам будут впаривать по 5 кусков за упаковку ...а если очень срочно то за десять...
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17.10.2020 10:16 Відповісти
В Японии происходили клинические испытания фавипиравира и они показали,что против короны он бесполезный. Только статью вчера прочитал. В России же фавипиравир под названием Авифавир без клинических испытаний сразу же начали впаривать своим гражданам. Украина судя по всему до сих идёт по следу кацапов. Кому война, а кому мать родна.
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17.10.2020 10:43 Відповісти
Експериментальний??? Ну звичайно, на кому ж ще експериментувати, як не 73% дебілів, які за Лідера країни обрали звичайного Клоуна з цирку... Таких ідіотів японцям не жалко...
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17.10.2020 12:17 Відповісти
Японский препарат? Это что-то типа лексуса в мире автомобилей? А кто у нас ездит на лексусах? Вот как раз эти и будут тестировать японские таблетки. Спасибо японцам за лексусы.
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17.10.2020 16:10 Відповісти
На тобі небоже, що мені негоже. ©
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17.10.2020 18:50 Відповісти
 
 