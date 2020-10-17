Найближчим часом в Україну поставлять експериментальний японський препарат фавіпіравір, що допомагає в боротьбі з коронавірусом, - посол Кураі
Експериментальний японський препарат фавіпіравір (авіган), який може допомогти в лікуванні коронавірусу, найближчим часом надійде в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.
"Ми дуже тішимося тим, що Кабмін нарешті ухвалив офіційне рішення щодо отримання препаратів, які мають загальну назву фавіпіравір. Японська сторона була готова вже пів року тому, тож ми зможемо надіслати їх до України найближчим часом, як тільки буде відповідне доручення уряду України для посольства в Токіо та відбудеться обмін необхідними документами з МЗС Японії", - розповів Кураі.
За його словами, Україні буде надано 12 200 таблеток. "У порівнянні з іншими країнами, які звернулися по препарат, це багато. І я сердечно молюся, щоб коронавірусна епідемія в Україні якомога скоріше завершилася", - зазначив посол.
Водночас він наголосив, що фавіпіравір у Японії ще офіційно не визнано ліками проти COVID-19. "Ми безкоштовно надаємо фавіпіравір країнам, які готові разом проводити це клінічне випробування й надавати нам його результати… Ми вирішили надати його на прохання України, але не змушуємо брати участь у клінічному випробуванні. Ми поважаємо рішення України, тому просто чекали на її остаточний висновок", - підсумував дипломат.
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Японці задарма віддадуть, а якісь наші чорти грошенят зароблять.
Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
Ни один порохобот непроверенную дрянь принимать не будет.
Зеленого лохтората поменшает - от этого все только выиграют.
-эксперементальный
-еще пол-года назад готовы были предоставить.
Не сходились в цене эксперимента?