В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи

Экспериментальный японский препарат фавипиравир (АВИГАН), который может помочь в лечении коронавируса, в ближайшее время поступит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи.

"Мы очень рады тем, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии", - рассказал Кура.

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По его словам, Украина будет предоставлено 12 200 таблеток. "По сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много. И я сердечно молюсь, чтобы коронавирусная эпидемия в Украине можно скорее завершилась", - отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством против COVID-19. "Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы вместе проводить это клиническое испытание и оказывать нам его результаты ... Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательный вывод", - подытожил дипломат.

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