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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи

В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи

Экспериментальный японский препарат фавипиравир (АВИГАН), который может помочь в лечении коронавируса, в ближайшее время поступит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи.

"Мы очень рады тем, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии", - рассказал Кура.

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По его словам, Украина будет предоставлено 12 200 таблеток. "По сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много. И я сердечно молюсь, чтобы коронавирусная эпидемия в Украине можно скорее завершилась", - отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством против COVID-19. "Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы вместе проводить это клиническое испытание и оказывать нам его результаты ... Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательный вывод", - подытожил дипломат.

Также читайте: В ВОЗ рассказали о влиянии ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона на лечение COVID-19

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1223) Япония (1307) Кураи (5) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Ви здуріли? Цю бадягу вже давно протестували на ефективність проти вірусу - вона відсутня. Його навіть в Японії ніхто не використовує, лише кацапи створили свою копію та продають населенню за шалені гроші (~4.5к гривень). Японцям непотрібні таблетки треба збагрити, а дебіли тількі раді допомогти.
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17.10.2020 02:14
+8
Ключевое слово "экспериментальный". Вот пускай клован,ермак всякие мендельши,арахамии и прочая зелёная шобла полоумных им и колятся.
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17.10.2020 04:50
+7
Таблетки Avigan (загальна назва: Favipiravir), розроблені виробником ліків Toyama Chemical Co, дочірньою компанією Fujifilm Holdings Co., показані під час фотосесії в штаб-квартирі Fujifilm в Токіо 22 жовтня 2014 р

Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
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17.10.2020 04:36
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Правила форума Совет форумчан
Ви здуріли? Цю бадягу вже давно протестували на ефективність проти вірусу - вона відсутня. Його навіть в Японії ніхто не використовує, лише кацапи створили свою копію та продають населенню за шалені гроші (~4.5к гривень). Японцям непотрібні таблетки треба збагрити, а дебіли тількі раді допомогти.
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17.10.2020 02:14 Ответить
Тю, так в статье и не скрывают... - препарат, который может помочь, а мож и не...
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17.10.2020 03:04 Ответить
Здесь главное поверить в свои силы, ну, и от лишнего баблосика избавиться, но кацапский препарат уж точно не стоит покупать..
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17.10.2020 03:06 Ответить
А в нас будуть продавати оригінал, а не копію!
Японці задарма віддадуть, а якісь наші чорти грошенят зароблять.
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17.10.2020 03:08 Ответить
якщо за грошi, ото й буде пiдробка (кацапська).
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17.10.2020 03:15 Ответить
Так оригінал також не працює. Вже були дослідження в Італії, Китаї та Японії.
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17.10.2020 03:20 Ответить
"состоится обмен необходимыми документами с МИД" - не переживайте, такі документи укр.сторона не зробить...ха ха .Японські ліки --- то зажирно для виздихаючих українців.
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17.10.2020 08:23 Ответить
посол подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19. Но Япония бесплатно предоставляет его странам, которые готовы совместно проводить это клиническое испытание и делиться его результатами. Вместе с тем, японские власти при поставке экспериментального препарата не требуют от Украины участвовать в клиническом испытании.
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17.10.2020 11:28 Ответить
Який ще фавипиравир, я за порадами ВОЗ https://censor.net/ru/n3225310 щойно дексаметазоном затарився... Кому вірити, куди бігти?
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17.10.2020 03:26 Ответить
вколися і лягай в осикову домовину.
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17.10.2020 07:42 Ответить
Таблетки Avigan (загальна назва: Favipiravir), розроблені виробником ліків Toyama Chemical Co, дочірньою компанією Fujifilm Holdings Co., показані під час фотосесії в штаб-квартирі Fujifilm в Токіо 22 жовтня 2014 р

Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
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17.10.2020 04:36 Ответить
Ключевое слово "экспериментальный". Вот пускай клован,ермак всякие мендельши,арахамии и прочая зелёная шобла полоумных им и колятся.
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17.10.2020 04:50 Ответить
та всё норм! - японцы испытают препарат на лохторате зелупы.
Ни один порохобот непроверенную дрянь принимать не будет.
Зеленого лохтората поменшает - от этого все только выиграют.
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17.10.2020 10:27 Ответить
Стосовно вакцини цікавить лише одне питання - де можна купити російську вакцину.
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17.10.2020 05:47 Ответить
У ХЙЛА )))
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17.10.2020 06:19 Ответить
навіщо?
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17.10.2020 06:20 Ответить
У него ломка.
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17.10.2020 07:43 Ответить
В магазинах по 0.5л. продают уже давно, беги.
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17.10.2020 07:42 Ответить
Незабаром будемо її купувати у європейській обгортці з націнкою.
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17.10.2020 08:21 Ответить
скоро всі аптеки будуть завлені
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17.10.2020 08:25 Ответить
Китай був важливим союзником Тедросу на виборах до ВООЗ в 2017 році. За деякими даними, цю посаду він обійняв https://www.epochtimes.ru/kitaj-kupil-rukovoditelya-voz-zayavil-gossekretar-ssha-99090209/ в результаті підкупу . За кілька місяців до виборів Тедроса було запрошено виступити в Пекінському університеті, де він закликав посилити співпрацю між Китаєм з питань охорони здоров'я. На наступний день після перемоги на виборах Тедрос підтвердив китайським державним ЗМІ, що він і ВООЗ надалі підтримуватимуть "Єдиний Китай"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%96%D1%81%D1%83%D1%81#cite_note-3 [3] .
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17.10.2020 06:29 Ответить
Есть имунка-живешь,нет ее-помрешь...
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17.10.2020 06:50 Ответить
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 569
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17.10.2020 08:19 Ответить
Честно говоря, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. у лиц по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом.
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17.10.2020 07:16 Ответить
"""не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом.""""-------- ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, но создатели вакцин, тем более в турборежимах, делают вид , что это фигня.
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17.10.2020 08:28 Ответить
получается, что принять вакцину от ковида - это все равно, что нализаться слюней больного ковидом
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17.10.2020 08:32 Ответить
кстати, японцы ни слова о вакцине не говорят.И даже к лекарству - полечить! - осторожно и с опаской.А в некоторых странах уже торговля антиковидными препаратами и вакцинами - на всю катушку.
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17.10.2020 08:36 Ответить
так Україна ж космічна держава з величезним потенціалом... а тут - на тобі...
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17.10.2020 07:23 Ответить
Очередной коррупционный гешефт. Сможете скоро даже в эпицентре у Гереги купить. Фуфель сказочный для лохов...
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17.10.2020 07:36 Ответить
Вставай, піднімайся тролячий народ.
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17.10.2020 07:38 Ответить
Опять эксперименты...
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17.10.2020 07:44 Ответить
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 4760
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17.10.2020 07:55 Ответить
В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 5422
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17.10.2020 07:56 Ответить
Какое то двоякое впечатление от всего этого.
-эксперементальный
-еще пол-года назад готовы были предоставить.
Не сходились в цене эксперимента?
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17.10.2020 08:27 Ответить
пол-года назад лохи ещё не были готовы отдавать за упаковку 200-и бакинских... и вот время пришло..
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17.10.2020 10:20 Ответить
Так вот они, современные происки якобы ликвидированного "Отряда 731" Квантунской армии - в конце концов, препарат экспериментальный, стало быть, требует эксперимента. А население Украины и так сокращается, так пускай хотя бы с такой, но с пользой.
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17.10.2020 08:31 Ответить
Экспериментальный. Как много в этом звуке, для сердца зебильного слилось....Зеленые ушлепки будут ставить эксперименты над людьми. Был доктор Менегеле, теперь есть доктор Коломойский. Он всех идиотов вылечит.
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17.10.2020 08:34 Ответить
мало нам было тамифлю косатой. теперь будет новая панацея. от зеленых макак...
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17.10.2020 08:51 Ответить
А я вот японцам доверяю, в отличии от цензоровских всезнаек и "знатоков". Мой японский двухкассетник "шарп-800" до сих пор в строю. Автомобили, электроника японские самые надежные в мире. С чего бы это им свое резюме портить, и свой фуфломицин толкать по всему миру? И кто не в курсе, в наших мединститутах таких экспериментальных препаратов от разных фирм и от разных болезней давно полным полно. Только в отличие от препаратов от ковида-19 они не афишируются, и предлагаются нашим больным бесплатно, с условием регулярного обследования и сдачей всех анализов. Так как сам инвалид 2 группы после инфаркта,и каждый год приходится ложиться в стационар на 10 дней, информации такой накопилось очень много, в особенности по препаратам для разжижения крови и от холестерина низкой плотности(плохой холестерин). И что могу сказать по этому поводу, желающих попасть на эти программы очень много, так как производители-лучшие фирмы США и ЕС, да и еще все абсолютно бесплатно. Так что господа "знатоки" можете лечиться чем хотите (не дай бог конечно заболеть),хоть ослиной мочей, хоть конфетками и шоколадом от фабрики "рошен",а люди, которые заболели, уж как нибудь без вашей "помощи" обойдутся.
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17.10.2020 09:49 Ответить
хорошо пропиарили препарат - завтра лохам будут впаривать по 5 кусков за упаковку ...а если очень срочно то за десять...
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17.10.2020 10:16 Ответить
В Японии происходили клинические испытания фавипиравира и они показали,что против короны он бесполезный. Только статью вчера прочитал. В России же фавипиравир под названием Авифавир без клинических испытаний сразу же начали впаривать своим гражданам. Украина судя по всему до сих идёт по следу кацапов. Кому война, а кому мать родна.
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17.10.2020 10:43 Ответить
Експериментальний??? Ну звичайно, на кому ж ще експериментувати, як не 73% дебілів, які за Лідера країни обрали звичайного Клоуна з цирку... Таких ідіотів японцям не жалко...
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17.10.2020 12:17 Ответить
Японский препарат? Это что-то типа лексуса в мире автомобилей? А кто у нас ездит на лексусах? Вот как раз эти и будут тестировать японские таблетки. Спасибо японцам за лексусы.
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17.10.2020 16:10 Ответить
На тобі небоже, що мені негоже. ©
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17.10.2020 18:50 Ответить
 
 