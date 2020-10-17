В ближайшее время в Украину поставят экспериментальный японский препарат фавипиравир, помогающий в борьбе с коронавирусом, - посол Кураи
Экспериментальный японский препарат фавипиравир (АВИГАН), который может помочь в лечении коронавируса, в ближайшее время поступит в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи.
"Мы очень рады тем, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии", - рассказал Кура.
По его словам, Украина будет предоставлено 12 200 таблеток. "По сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много. И я сердечно молюсь, чтобы коронавирусная эпидемия в Украине можно скорее завершилась", - отметил посол.
В то же время он подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством против COVID-19. "Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы вместе проводить это клиническое испытание и оказывать нам его результаты ... Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательный вывод", - подытожил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Японці задарма віддадуть, а якісь наші чорти грошенят зароблять.
Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories redy.ns базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fujifilm-avigan/fujifilm-seeks-approval-for-avigan-as-covid-19-treatment-in-japan-idUSKBN27109Z
Ни один порохобот непроверенную дрянь принимать не будет.
Зеленого лохтората поменшает - от этого все только выиграют.
-эксперементальный
-еще пол-года назад готовы были предоставить.
Не сходились в цене эксперимента?