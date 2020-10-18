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Новини Революція в Білорусі
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На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники

На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники

У суботу в столиці Білорусі відбулися марші молоді та жінок. Під час акцій затримано понад 40 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

Основні затримання відбулися на марші студентів.

У списку правозахисників 44 прізвища.

Також дивіться: У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

акція (1452) Білорусь (7925) затримання (4336) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+3
Чытаю каментары і мне дужа прыкра. Зараз як ніколі нам патрэбна ваша падтрымка. Людзі пакутуюць, а вы пішыце пра марнасць іх ахвяр. Мала хто зразумее ********* беларуса. Каб зразумець, патрэбна пражыць 26 гадоу пры дыктатуры. Так. Пратэст мірны, але ен такі які есць. Беларускі!
Нішто не спыніць ідэю, час якоі прыйшоу!
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18.10.2020 10:30
+1
На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1924
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18.10.2020 10:53
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Одинокие мазохисты...Идет естественный отбор. Бацька доказал: все эти цветочно-поцелуйные хороводы - слабое звено "не верам не можам не переможам". Бацька достоин править вечно своим народом. Рэволюция и бульбомайдан - бобик сдох!
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18.10.2020 05:02 Відповісти
там все намного проще: пыня слегка пощекотал Тихановской бацьке нервишки, шобы был посговорчивей.
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18.10.2020 05:23 Відповісти
Больше цветов и криков "Позор!"...
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18.10.2020 05:31 Відповісти
протести в Білорусі захлинулися.
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18.10.2020 06:45 Відповісти
Зато не будет падения экономики и у МВФ никто подачек не будет клянчить.
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18.10.2020 07:42 Відповісти
Або людей маловато було на марші, або вже нікуди "пакувати", всі "застінки" забиті.
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18.10.2020 08:02 Відповісти
Это было полное фиаско, несмотря на настойчивые призывы собраться участником было около сотни.
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18.10.2020 08:09 Відповісти
На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8228
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18.10.2020 08:56 Відповісти
Чытаю каментары і мне дужа прыкра. Зараз як ніколі нам патрэбна ваша падтрымка. Людзі пакутуюць, а вы пішыце пра марнасць іх ахвяр. Мала хто зразумее ********* беларуса. Каб зразумець, патрэбна пражыць 26 гадоу пры дыктатуры. Так. Пратэст мірны, але ен такі які есць. Беларускі!
Нішто не спыніць ідэю, час якоі прыйшоу!
показати весь коментар
18.10.2020 10:30 Відповісти
На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1924
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18.10.2020 10:53 Відповісти
 
 