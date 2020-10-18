На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники

У суботу в столиці Білорусі відбулися марші молоді та жінок. Під час акцій затримано понад 40 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

Основні затримання відбулися на марші студентів.

У списку правозахисників 44 прізвища.

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