1 740 10
На акціях в Мінську 17 жовтня затримали щонайменше 44 особи, - правозахисники
У суботу в столиці Білорусі відбулися марші молоді та жінок. Під час акцій затримано понад 40 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".
Основні затримання відбулися на марші студентів.
У списку правозахисників 44 прізвища.
Топ коментарі
+3 Дмитро Дантес
показати весь коментар18.10.2020 10:30
+1 Анатолик
показати весь коментар18.10.2020 10:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нішто не спыніць ідэю, час якоі прыйшоу!