Одна людина загинула, трьох госпіталізовано унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Первомайському районі Миколаївської області, у якій загинув водій легковика та зазнали травм три пасажири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції області, близько 9:20 18 жовтня між селом Зелені Кошари та селищем Кам'яний Міст водій автомобіля Nissan Sunny виїхав за межі проїжджої частини, де автомобіль перекинувся у кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 42-річний водій легковика від травм загинув на місці події, а трьох пасажирів із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до медичного закладу.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди і кількість осіб, які перебували в салоні автомобіля.