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Новости ДТП
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Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП на Николаевщине, - полиция

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП на Николаевщине, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Первомайском районе Николаевской области, в котором погиб водитель легковушки и травмированы трое пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, около 09:20 18 октября между с. Зеленые Кошары и ст. Каменный Мост водитель автомобиля Nissan Sunny выехал за пределы проезжей части, где автомобиль перевернулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и количество лиц, которые находились в салоне автомобиля.

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ДТП (7671) Николаевская область (2115) Нацполиция (16436) смерть (9214)


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