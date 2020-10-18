Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП на Николаевщине, - полиция
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Первомайском районе Николаевской области, в котором погиб водитель легковушки и травмированы трое пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, около 09:20 18 октября между с. Зеленые Кошары и ст. Каменный Мост водитель автомобиля Nissan Sunny выехал за пределы проезжей части, где автомобиль перевернулся в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и количество лиц, которые находились в салоне автомобиля.
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