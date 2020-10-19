Світ провалює випробування коронавірусом, - генсек ООН Гутерреш
Світова спільнота провалює випробування коронавірусом, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Пандемія COVID-19 є великим глобальним викликом для всієї світової спільноти, для багатосторонньої дипломатії, для мене як для генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. На жаль, це випробування, яке світова спільнота провалює", – сказав Гутерреш.
Він застерігає, що якщо не будуть вжиті скоординовані заходи, "мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у бідність та голод, мати руйнівний економічний ефект у майбутні роки".
Гутерреш розкритикував світову спільноту через недостатність єдності в намаганнях вирішити інші глобальні виклики, включно з конфліктами в Афганістані, Ємені та Сирії.
За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса у США, у світі виявили майже 40 млн випадків COVID-19.
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"....Трамп тупо протистояв науці шквалом неточностей і небезпечних порад, стверджуючи, що коронавірус скоро піде, теоретизуючи про ін'єкційний дезінфікуючий засіб як лікування, і відхиляючи рекомендації про носіння маски."
https://www.propublica.org/article/inside-the-fall-of-the-cdc/amp?__twitter_impression=true
Особенно вот эта "свободная журналистика" понравилась: "https://www.propublica.org/article/cleveland-hospitals-private-police-border-patrol-comes-under-scrutiny Cleveland Hospitals' Private Police "Border Patrol" Comes Under Scrutiny ," - выделение мое, "нейтральность" и "стандарты ББК" так и прут из всех щелей не только в заголовке, но и по всему тексту.
https://censor.net/ru/news/3225310/na_segodnya_protiv_koronavirusa_est_tolko_odno_deyistvennoe_lekarstvo_deksametazon_voz
В Германии усиливают противоэпидемические меры из-за распространения COVID-19. Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель, https://www.dw.com/uk/koronavirus-v-nimechchyni-posyliuiut-****************-zakhody/a-55277799 сообщает DW .
зато выигрывают комерсы и мерчендайзеры околомедицинские..