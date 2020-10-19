Світ провалює випробування коронавірусом, - генсек ООН Гутерреш

Світова спільнота провалює випробування коронавірусом, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Пандемія COVID-19 є великим глобальним викликом для всієї світової спільноти, для багатосторонньої дипломатії, для мене як для генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. На жаль, це випробування, яке світова спільнота провалює", – сказав Гутерреш.

Він застерігає, що якщо не будуть вжиті скоординовані заходи, "мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у бідність та голод, мати руйнівний економічний ефект у майбутні роки".

Гутерреш розкритикував світову спільноту через недостатність єдності в намаганнях вирішити інші глобальні виклики, включно з конфліктами в Афганістані, Ємені та Сирії.

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За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса у США, у світі виявили майже 40 млн випадків COVID-19.