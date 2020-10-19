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Новости Коронавирус и карантин
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Мир проваливает испытание коронавирусом, - генсек ООН Гутерриш

Мир проваливает испытание коронавирусом, - генсек ООН Гутерриш

Мировое сообщество проваливает испытание коронавирусов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Пандемия COVID-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает ", - сказал Гутерриш.

Он предостерегает, что если не будут приняты скоординированные меры, "микроскопический вирус может толкнуть миллионы людей в бедность и голод, иметь разрушительный экономический эффект в будущие годы".

Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за недостаточность единства в попытках решить другие глобальные вызовы, включая конфликтами в Афганистане, Йемене и Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 миллионов, - ООН

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса в США, в мире обнаружили более 40 млн случаев COVID-19.

карантин (16729) Гутерриш Антониу (335) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Прикольно слушать эти речи от профессионального дармоеда.
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19.10.2020 10:48
+9
О захватнических войнах постоянного члена совбеза ничего сказать не хочется?
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19.10.2020 10:36
+5
Оон и воз вкусно харчуемо китайскими камуняками ..
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19.10.2020 10:32
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«...Trump countermanded science in a flurry of inaccuracies and dangerous advice, saying the virus would soon go away, theorizing about injecting disinfectant as a treatment, and dismissing recommendations about wearing a mask.»

"....Трамп тупо протистояв науці шквалом неточностей і небезпечних порад, стверджуючи, що коронавірус скоро піде, теоретизуючи про ін'єкційний дезінфікуючий засіб як лікування, і відхиляючи рекомендації про носіння маски."

https://www.propublica.org/article/inside-the-fall-of-the-cdc/amp?__twitter_impression=true
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19.10.2020 10:57 Ответить
Трамп правильно говорит, молодец.
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19.10.2020 11:11 Ответить
атож, розписано механізм, як брехня глобально вбиває
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19.10.2020 11:19 Ответить
Коммунячья инфопомойка.
Особенно вот эта "свободная журналистика" понравилась: "https://www.propublica.org/article/cleveland-hospitals-private-police-border-patrol-comes-under-scrutiny Cleveland Hospitals' Private Police "Border Patrol" Comes Under Scrutiny ," - выделение мое, "нейтральность" и "стандарты ББК" так и прут из всех щелей не только в заголовке, но и по всему тексту.
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19.10.2020 11:00 Ответить
А ще провалив випробування ******
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19.10.2020 10:29 Ответить
На сегодня против коронавируса есть только одно действенное лекарство - дексаметазон, - ВОЗ.
https://censor.net/ru/news/3225310/na_segodnya_protiv_koronavirusa_est_tolko_odno_deyistvennoe_lekarstvo_deksametazon_voz
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19.10.2020 10:31 Ответить
Оон и воз вкусно харчуемо китайскими камуняками ..
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19.10.2020 10:32 Ответить
Это не самое худшее что может быть..
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19.10.2020 10:36 Ответить
О захватнических войнах постоянного члена совбеза ничего сказать не хочется?
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19.10.2020 10:36 Ответить
Про РФ и КНР или хорошо, или никак.
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19.10.2020 11:04 Ответить
Та шо там слухати убого португальского лівака-соціаліста
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19.10.2020 10:37 Ответить
А кого нужно слушать? Ну так, чисто интересно, шоб не ошибиться? Кстати, Анжелку слушаешь или нет?

В Германии усиливают противоэпидемические меры из-за распространения COVID-19. Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель, https://www.dw.com/uk/koronavirus-v-nimechchyni-posyliuiut-****************-zakhody/a-55277799 сообщает DW .
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19.10.2020 11:00 Ответить
"Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель." Жесть жестяная
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19.10.2020 11:17 Ответить
Прикольно слушать эти речи от профессионального дармоеда.
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19.10.2020 10:48 Ответить
...високооплачуваного дармоїда-комуняки!
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19.10.2020 10:58 Ответить
не хочется напоминать этому...дяде...как тянули с объявлением пандемии...как начинали умничать про маски и...каски и карантин вообще...
зато выигрывают комерсы и мерчендайзеры околомедицинские..
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19.10.2020 10:59 Ответить
мерчендайзеры?! ты точно знаешь что это слово значит?
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19.10.2020 12:56 Ответить
ну слово то красивое))))))
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19.10.2020 12:59 Ответить
Все як і було задумано міжнародними фармкорпораціями Ральф Барік даром хліб не їсть з рук Білла Гейтса.
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19.10.2020 11:11 Ответить
вирус все равно вас победит, как не трепыхайтесь, ибо человек это животное социальное
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19.10.2020 16:55 Ответить
 
 