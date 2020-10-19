Мир проваливает испытание коронавирусом, - генсек ООН Гутерриш

Мировое сообщество проваливает испытание коронавирусов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Пандемия COVID-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает ", - сказал Гутерриш.

Он предостерегает, что если не будут приняты скоординированные меры, "микроскопический вирус может толкнуть миллионы людей в бедность и голод, иметь разрушительный экономический эффект в будущие годы".

Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за недостаточность единства в попытках решить другие глобальные вызовы, включая конфликтами в Афганистане, Йемене и Сирии.

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По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса в США, в мире обнаружили более 40 млн случаев COVID-19.