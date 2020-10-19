Мир проваливает испытание коронавирусом, - генсек ООН Гутерриш
Мировое сообщество проваливает испытание коронавирусов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
"Пандемия COVID-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает ", - сказал Гутерриш.
Он предостерегает, что если не будут приняты скоординированные меры, "микроскопический вирус может толкнуть миллионы людей в бедность и голод, иметь разрушительный экономический эффект в будущие годы".
Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за недостаточность единства в попытках решить другие глобальные вызовы, включая конфликтами в Афганистане, Йемене и Сирии.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса в США, в мире обнаружили более 40 млн случаев COVID-19.
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"....Трамп тупо протистояв науці шквалом неточностей і небезпечних порад, стверджуючи, що коронавірус скоро піде, теоретизуючи про ін'єкційний дезінфікуючий засіб як лікування, і відхиляючи рекомендації про носіння маски."
https://www.propublica.org/article/inside-the-fall-of-the-cdc/amp?__twitter_impression=true
Особенно вот эта "свободная журналистика" понравилась: "https://www.propublica.org/article/cleveland-hospitals-private-police-border-patrol-comes-under-scrutiny Cleveland Hospitals' Private Police "Border Patrol" Comes Under Scrutiny ," - выделение мое, "нейтральность" и "стандарты ББК" так и прут из всех щелей не только в заголовке, но и по всему тексту.
https://censor.net/ru/news/3225310/na_segodnya_protiv_koronavirusa_est_tolko_odno_deyistvennoe_lekarstvo_deksametazon_voz
В Германии усиливают противоэпидемические меры из-за распространения COVID-19. Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель, https://www.dw.com/uk/koronavirus-v-nimechchyni-posyliuiut-****************-zakhody/a-55277799 сообщает DW .
зато выигрывают комерсы и мерчендайзеры околомедицинские..