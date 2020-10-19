Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова
Окупація Росією Криму, як і дії Москви в Сирії та Лівії, є лише доказом її "апетитів" у регіоні.
Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація в Криму є лише тестом апетитів Росії в регіоні, які можна спостерігати як у Сирії, так і в Лівії", - сказала Джапарова.
Вона наголосила на позиції України та світової спільноти щодо окупації Криму.
"… Росія є державою, яка вчинила злочин проти України, країною, яка повністю відповідає за окупацію, і країною, яка повинна деокупувати Крим", - підкреслила Джапарова.
Говорячи про започаткування Україною Кримської платформи та можливу участь в ній РФ, дипломатка сказала, що нинішнє російське керівництво здійснює злочини проти людства, нехтує міжнародним правом.
"Звичайно, ми не маємо жодної ілюзії щодо того, яким є справжнє обличчя Росії сьогодні, і, на жаль, ми повинні констатувати, що нинішня влада Росії є такою, що не демонструє жодної цивілізованої позиції й фактично здійснює злочини проти людства", - сказала Джапарова.
Вона також висловила сподівання на співпрацю з Туреччиною в рамках Кримської платформи, подальшу політичну та практичну підтримки з боку Анкари, в т.ч. кримських татар, що переїхали з півострова на материкову частину України.
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как немцам когда-то так и сейчас России
без единого сопротивления и хотят
чтобы это делали за них
Крым захочет вернутся в Украину
в том случае если мы будем жить как Швейцария
а они как Украина сейчас
а пока немножко наоборот
Історія (комедія) повторилась, тільки Україну "продали вже не тільки Англія і Франція а ще й США і Китай на додачу не згадуючи вже про Росію.
Може якось з українськими підписантами Будапештського маразму варто було-б розібратись, і якщо не садити в тюрму, то бодай хоч позбавити персоАнальних пенсій і нах*** випхати з "Конча Заспи"?
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