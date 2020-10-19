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Новини Агресія Росії проти України
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Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова

Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова

Окупація Росією Криму, як і дії Москви в Сирії та Лівії, є лише доказом її "апетитів" у регіоні.

Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в Криму є лише тестом апетитів Росії в регіоні, які можна спостерігати як у Сирії, так і в Лівії", - сказала Джапарова.

Вона наголосила на позиції України та світової спільноти щодо окупації Криму.

"… Росія є державою, яка вчинила злочин проти України, країною, яка повністю відповідає за окупацію, і країною, яка повинна деокупувати Крим", - підкреслила Джапарова.

Говорячи про започаткування Україною Кримської платформи та можливу участь в ній РФ, дипломатка сказала, що нинішнє російське керівництво здійснює злочини проти людства, нехтує міжнародним правом.

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"Звичайно, ми не маємо жодної ілюзії щодо того, яким є справжнє обличчя Росії сьогодні, і, на жаль, ми повинні констатувати, що нинішня влада Росії є такою, що не демонструє жодної цивілізованої позиції й фактично здійснює злочини проти людства", - сказала Джапарова.

Вона також висловила сподівання на співпрацю з Туреччиною в рамках Кримської платформи, подальшу політичну та практичну підтримки з боку Анкари, в т.ч. кримських татар, що переїхали з півострова на материкову частину України.

Автор: 

агресія (1194) Крим (14135) росія (65002) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+2
я думаю россия не заслуживает такой територии и ресурсов...
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19.10.2020 12:12
+1
Крым является показателем жопы которая приходит вместе с нарасией.
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19.10.2020 12:13
+1
Водьі нет, но вьі держитесь.
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19.10.2020 12:28
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я думаю россия не заслуживает такой територии и ресурсов...
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19.10.2020 12:12 Відповісти
Крым является показателем жопы которая приходит вместе с нарасией.
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19.10.2020 12:13 Відповісти
Водьі нет, но вьі держитесь.
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19.10.2020 12:28 Відповісти
кацапи шумнаю талпой бєгут к хахлам на вадапой!
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19.10.2020 12:36 Відповісти
«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов» С) (Фридрих Энгельс).
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19.10.2020 12:34 Відповісти
Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4005
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19.10.2020 13:26 Відповісти
татары вместе со всеми сдали Крым
как немцам когда-то так и сейчас России
без единого сопротивления и хотят
чтобы это делали за них
Крым захочет вернутся в Украину
в том случае если мы будем жить как Швейцария
а они как Украина сейчас
а пока немножко наоборот
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19.10.2020 13:26 Відповісти
"мы будем жить как Швейцария" - будемо конфедерацією?
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19.10.2020 13:32 Відповісти
Кому цікаво, прочитайте книгу Уильяма Ширер "Злет і падіння третього рейху" Те як Франція і Англія в 1938 році здали Гітлеру, Чехословакію, маючи зобов"язання про надання їй воєнної допомоги в разі агресії, ну дуже нагадує Будапештські "гарантії" Україні...
Історія (комедія) повторилась, тільки Україну "продали вже не тільки Англія і Франція а ще й США і Китай на додачу не згадуючи вже про Росію.
Може якось з українськими підписантами Будапештського маразму варто було-б розібратись, і якщо не садити в тюрму, то бодай хоч позбавити персоАнальних пенсій і нах*** випхати з "Конча Заспи"?
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19.10.2020 13:58 Відповісти
не понял неконыедерацию
уровень жизни
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19.10.2020 14:57 Відповісти
Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2498
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19.10.2020 16:37 Відповісти
 
 