Крым является лишь проверкой аппетитов России в регионе, - Джапарова

Оккупация Россией Крыма, как и действия Москвы в Сирии и Ливии, является лишь доказательством ее "аппетитов" в регионе.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в Крыму является лишь тестом аппетитов России в регионе, которые можно наблюдать как в Сирии, так и в Ливии", - сказала Джапарова.

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Она отметила позицию Украины и мирового сообщества относительно оккупации Крыма.

"...Россия - государство, которое совершило преступление против Украины, страна, которая полностью отвечает за оккупацию, и страна, которая должна деоккупировать Крым", - подчеркнула Джапарова.

Говоря об основании Украиной Крымской платформы и возможном участии в ней РФ, дипломат сказала, что нынешнее российское руководство совершает преступления против человечества, пренебрегает международным правом.

"Конечно, у нас нет никакой иллюзии относительно того, каково истинное лицо России сегодня, и, к сожалению, мы должны констатировать, что нынешняя власть России такая, которая не демонстрирует ни одной цивилизованной позиции и фактически совершает преступления против человечества", - сказала Джапарова.

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Она также выразила надежду на сотрудничество с Турцией в рамках Крымской платформы, дальнейшую политическую и практическую поддержку со стороны Анкары, в т. ч. крымских татар, переехавших с полуострова на материковую часть Украины.