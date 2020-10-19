Крым является лишь проверкой аппетитов России в регионе, - Джапарова
Оккупация Россией Крыма, как и действия Москвы в Сирии и Ливии, является лишь доказательством ее "аппетитов" в регионе.
Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация в Крыму является лишь тестом аппетитов России в регионе, которые можно наблюдать как в Сирии, так и в Ливии", - сказала Джапарова.
Она отметила позицию Украины и мирового сообщества относительно оккупации Крыма.
"...Россия - государство, которое совершило преступление против Украины, страна, которая полностью отвечает за оккупацию, и страна, которая должна деоккупировать Крым", - подчеркнула Джапарова.
Говоря об основании Украиной Крымской платформы и возможном участии в ней РФ, дипломат сказала, что нынешнее российское руководство совершает преступления против человечества, пренебрегает международным правом.
"Конечно, у нас нет никакой иллюзии относительно того, каково истинное лицо России сегодня, и, к сожалению, мы должны констатировать, что нынешняя власть России такая, которая не демонстрирует ни одной цивилизованной позиции и фактически совершает преступления против человечества", - сказала Джапарова.
Она также выразила надежду на сотрудничество с Турцией в рамках Крымской платформы, дальнейшую политическую и практическую поддержку со стороны Анкары, в т. ч. крымских татар, переехавших с полуострова на материковую часть Украины.
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как немцам когда-то так и сейчас России
без единого сопротивления и хотят
чтобы это делали за них
Крым захочет вернутся в Украину
в том случае если мы будем жить как Швейцария
а они как Украина сейчас
а пока немножко наоборот
Історія (комедія) повторилась, тільки Україну "продали вже не тільки Англія і Франція а ще й США і Китай на додачу не згадуючи вже про Росію.
Може якось з українськими підписантами Будапештського маразму варто було-б розібратись, і якщо не садити в тюрму, то бодай хоч позбавити персоАнальних пенсій і нах*** випхати з "Конча Заспи"?
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