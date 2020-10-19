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Новости Агрессия России против Украины
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Крым является лишь проверкой аппетитов России в регионе, - Джапарова

Крым является лишь проверкой аппетитов России в регионе, - Джапарова

Оккупация Россией Крыма, как и действия Москвы в Сирии и Ливии, является лишь доказательством ее "аппетитов" в регионе.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в Крыму является лишь тестом аппетитов России в регионе, которые можно наблюдать как в Сирии, так и в Ливии", - сказала Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова

Она отметила позицию Украины и мирового сообщества относительно оккупации Крыма.

"...Россия - государство, которое совершило преступление против Украины, страна, которая полностью отвечает за оккупацию, и страна, которая должна деоккупировать Крым", - подчеркнула Джапарова.

Говоря об основании Украиной Крымской платформы и возможном участии в ней РФ, дипломат сказала, что нынешнее российское руководство совершает преступления против человечества, пренебрегает международным правом.

"Конечно, у нас нет никакой иллюзии относительно того, каково истинное лицо России сегодня, и, к сожалению, мы должны констатировать, что нынешняя власть России такая, которая не демонстрирует ни одной цивилизованной позиции и фактически совершает преступления против человечества", - сказала Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия почти втрое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму, - Джапарова

Она также выразила надежду на сотрудничество с Турцией в рамках Крымской платформы, дальнейшую политическую и практическую поддержку со стороны Анкары, в т. ч. крымских татар, переехавших с полуострова на материковую часть Украины.

Автор: 

агрессия (1704) Крым (26373) россия (95413) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+2
я думаю россия не заслуживает такой територии и ресурсов...
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19.10.2020 12:12
+1
Крым является показателем жопы которая приходит вместе с нарасией.
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19.10.2020 12:13
+1
Водьі нет, но вьі держитесь.
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19.10.2020 12:28
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я думаю россия не заслуживает такой територии и ресурсов...
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19.10.2020 12:12 Ответить
Крым является показателем жопы которая приходит вместе с нарасией.
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19.10.2020 12:13 Ответить
Водьі нет, но вьі держитесь.
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19.10.2020 12:28 Ответить
кацапи шумнаю талпой бєгут к хахлам на вадапой!
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19.10.2020 12:36 Ответить
«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов» С) (Фридрих Энгельс).
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19.10.2020 12:34 Ответить
Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4005
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19.10.2020 13:26 Ответить
татары вместе со всеми сдали Крым
как немцам когда-то так и сейчас России
без единого сопротивления и хотят
чтобы это делали за них
Крым захочет вернутся в Украину
в том случае если мы будем жить как Швейцария
а они как Украина сейчас
а пока немножко наоборот
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19.10.2020 13:26 Ответить
"мы будем жить как Швейцария" - будемо конфедерацією?
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19.10.2020 13:32 Ответить
Кому цікаво, прочитайте книгу Уильяма Ширер "Злет і падіння третього рейху" Те як Франція і Англія в 1938 році здали Гітлеру, Чехословакію, маючи зобов"язання про надання їй воєнної допомоги в разі агресії, ну дуже нагадує Будапештські "гарантії" Україні...
Історія (комедія) повторилась, тільки Україну "продали вже не тільки Англія і Франція а ще й США і Китай на додачу не згадуючи вже про Росію.
Може якось з українськими підписантами Будапештського маразму варто було-б розібратись, і якщо не садити в тюрму, то бодай хоч позбавити персоАнальних пенсій і нах*** випхати з "Конча Заспи"?
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19.10.2020 13:58 Ответить
не понял неконыедерацию
уровень жизни
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19.10.2020 14:57 Ответить
Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2498
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19.10.2020 16:37 Ответить
 
 