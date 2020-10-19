У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура
Для нардепів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все встрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними", – розповів депутат.
При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.
"Якщо казати про меморанум, то це конкретно відповідальність людини, яка її підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", – вважає Качура.
Перед виборами усі кандидати в народні депутати від "Слуги народу" підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не "кнопкодавити", однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів дехто з представників цієї політичної сили порушив цю обіцянку.
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Украл-поделись с ближним по фракции.
Залетел-вали на папередников.
Торговля должностями только по предзаказу.
Це була остання проблема, яка заважала українцям жити щасливо років так по триста кожному.
От тепер заживемо, пані та панове!
1. Лерос - предатель.
2. Нет президента, кроме Зеленского, и Арахамия - пророк его!
3. Мы не брали деньги у Коломойского и прочих олигархов, "вы-все-врете!"
Слишком сложно оказалось перестать заказывать проституток?
Я віднині наказую декретом справедливим:
Заборонити все статтеве ********!
Всім казайобам, підарасам, лізбіянкам,
А такжє фєтішістам і нєкрофілам,
І з ними - всім, хто любить *********,
Засунуть в жопу лома з нєржавєйкі!
Цей мій декрет - краєугольна цегла
Політики унутрішній.
Дрочити три рази на день - долг патріотичний
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!
Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(с) Лесь Подерв'янський.Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!
сколько бы кодексов не разрабатывать а из амёбы сокола не слепить...
а вы друзья как ни садитесь - все в музыканты не годитесь (с)
1. Анал - табу.
2. Бейцы не чухать.
3. Вместо слова "придурок" употреблять "шлимазл".
4."Баба да" - соратница по партии.
5. На вопрос "откуда деньги" - переводить стрелки на маму.
6. Вместо "жрал шаурму"- говорить "отобедал".
7.Для конспирации преЗедента величать - ВАЗ.
От зе-недоумков ждём выпуска глобуса Кривого Рога и Зе-цитатника !
Новый кодекс СН
А Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь
хоть десяток кодексов а все равно гавно вонять не перестанет как его не поливай парфомерией
Вот только что это зеленое быдло делает в ВР...
прочитал и долго смеялся. для отребья набранного зебараном в подворотнях по приколу - этический кодекс .набрали мразей всех мастей в шоблу с поганялой слуги сброда и теперь им моральный кодекс напишут, поскольку предыдущий не подходит . мрак сплошной.
дайте качуре премию дарвина .горбатых исправит только политическая могила.
Кричит Осел: «мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в депутаты не годитесь».