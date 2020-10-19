У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура

Для нардепів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все встрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними", – розповів депутат.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

"Якщо казати про меморанум, то це конкретно відповідальність людини, яка її підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", – вважає Качура.

Перед виборами усі кандидати в народні депутати від "Слуги народу" підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не "кнопкодавити", однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів дехто з представників цієї політичної сили порушив цю обіцянку.

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