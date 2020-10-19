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У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура

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Для нардепів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все встрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними", – розповів депутат.

При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

"Якщо казати про меморанум, то це конкретно відповідальність людини, яка її підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", – вважає Качура.

Перед виборами усі кандидати в народні депутати від "Слуги народу" підписали меморандум, у якому, серед іншого, зобов'язувалися не "кнопкодавити", однак дещо пізніше, уже у статусі парламентарів дехто з представників цієї політичної сили порушив цю обіцянку.

Читайте: "Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах

Автор: 

етика (19) Слуга народу (2811) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+17
В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура - Цензор.НЕТ 6303
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19.10.2020 15:25
+17
этический кодекс для депутатов фракции "Слуга народа" - здесь уже надо начинать смеяться..., или, например, поставив рядом слова этический кодекс и дубинский - ржать можно не менее получаса...
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19.10.2020 15:27
+16
анал больше не табу?
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19.10.2020 15:24
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Попа какукім?
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19.10.2020 15:22 Відповісти
ага.. и "всегда "да!" - если "вова попросит"
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19.10.2020 15:36 Відповісти
Я прочитав,этнический.
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19.10.2020 15:22 Відповісти
кошерный
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19.10.2020 15:25 Відповісти
Мышиная возня с этими "Кодексами строителя коммунизма". А Качура слишком много, это у него словесный понос такой?
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19.10.2020 15:23 Відповісти
Якщо Качура до сих пір варнякає язиком (тим, яким лиже) у медіапрлсторі, то користі від нового етичного кодексу не більше, ніж від старого.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
Ще й цей прокацапський Півень про моралі варнякає.
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19.10.2020 22:46 Відповісти
Этика и зеленое стадо это понятия не совместимые между собой...посмотрите на скота дубинского и вы это сразу увидите...
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19.10.2020 15:24 Відповісти
анал больше не табу?
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19.10.2020 15:24 Відповісти
В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура - Цензор.НЕТ 7758
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19.10.2020 15:25 Відповісти
Как можно разработать этический кодекс для откровенных мерзавцев? Каков поп -- такие у него и слуги. Что насобирал по мусоркам -- то и есть.
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19.10.2020 15:25 Відповісти
В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура - Цензор.НЕТ 6303
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19.10.2020 15:25 Відповісти
Собаки з тупими ротами окремо надають
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19.10.2020 16:24 Відповісти
Пустой трындеж.
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19.10.2020 15:26 Відповісти
этический кодекс для депутатов фракции "Слуга народа" - здесь уже надо начинать смеяться..., или, например, поставив рядом слова этический кодекс и дубинский - ржать можно не менее получаса...
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19.10.2020 15:27 Відповісти
вот . видно что люди в Раде не херней занимаются а нужными и полезными вещами
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19.10.2020 15:27 Відповісти
То було всьо равно, а тепер не всьо?
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19.10.2020 15:29 Відповісти
Какой вам, уродам, еще кодекс нужен? Вас народ выбрал на высшую должность - депутатом, своим представителем во власти. Вы уже даже само это слово нивелировали, оно после вас ругательным стало.
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19.10.2020 15:29 Відповісти
в основе Любых кодексов лежит религия и идея декалога. каждые новые писуны нового кодекса считают, что они уже бохи и бахини, хоть и мелкие, и начинают создавать новую, уже свою религию, и писать свои кодексы строителей каммунизьма ) но Програмер не фраер, он всё мониторит ))
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19.10.2020 15:30 Відповісти
«Разработалі». Уявіть собі роботу цих «разработчікав»: «і запішітє там, что віражєніє «єпать как собаку» счітаєтся как часть політічєскай дискусії!».
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19.10.2020 15:31 Відповісти
Кодекс зеленых воров:
Украл-поделись с ближним по фракции.
Залетел-вали на папередников.
Торговля должностями только по предзаказу.
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19.10.2020 15:32 Відповісти
Теперь все зеленые будут давать торжественные клятвы: ВРАТЬ НЕ ЧАЩЕ ЗЕЛЕНСКОГО (5 РАЗ В ДЕНЬ) и ВОРОВАТЬ НЕ БОЛЬШЕ ДУБИНСКОГО (т.е., не больше 20 квартир и 17 машин)!!! Урррряяяяяяяяяя!!!!!
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19.10.2020 15:32 Відповісти
Дубінський нічого не краде! Він тупо підставляє дупу і писок за гроші. Це курва.
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19.10.2020 15:37 Відповісти
Главным контролером по даче и сдерживанию торжеств. клятв будет КРИСТАЛЬНО ЧЕСТНЫЙ БРАТ ЕРМАКА!!! Для ЗЕЛЕНЫХ депутатов (обоего пола), которые "делают минет", ПРИЁМ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!!!
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19.10.2020 15:35 Відповісти
Єсьць зьдєся Васільєй Шєвчєнка--то жі па-русккєє базарєт.А їшь чьйо адін у В.Сав"єті є-ЇвгєнЬЄЙ.тО ЖІ РУСККЄЙ.вИ ЩО-ЗМОВИЛИСЯ ВСІ ЧИ ПОВИРОДЖУВАЛИСЯ? яНИЧАРИ.
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19.10.2020 22:50 Відповісти
Новий предмет у Трускавці нехай введуть - Зашкварологія
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19.10.2020 15:35 Відповісти
Дуэли будут??? Предлагаю вовочке шестой вопрос задать..
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19.10.2020 15:36 Відповісти
О! Сталося!! Нарешті!!!
Це була остання проблема, яка заважала українцям жити щасливо років так по триста кожному.
От тепер заживемо, пані та панове!
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19.10.2020 15:37 Відповісти
Кто депутата ужинает того и кодекс. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"
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19.10.2020 15:37 Відповісти
Три пункта этического кодекса "Слуги народа":
1. Лерос - предатель.
2. Нет президента, кроме Зеленского, и Арахамия - пророк его!
3. Мы не брали деньги у Коломойского и прочих олигархов, "вы-все-врете!"
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19.10.2020 15:38 Відповісти
Судя по возне, Качура скоро Арyхама подсидит.
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19.10.2020 18:18 Відповісти
А вы друзья как ни садитесь, но в депутаты не годитесь.
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19.10.2020 15:39 Відповісти
А може в них честі не виявилось ?
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19.10.2020 15:41 Відповісти
Йой, це таке слизьке питання...
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19.10.2020 15:43 Відповісти
"СН" та етичний кодекс? Який ґабсурдний заголовок
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19.10.2020 15:42 Відповісти
Чому ж... Є ж такий термін - оксюмерон. Відомі і приклади: гарячий сніг, мудрий вар'ят, чесний полімєнт...
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19.10.2020 15:45 Відповісти
еге, вони й конкурс іще оголосять на кодєкс для кодла пройдисвітів із домішками гебні пріблатньоннай
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19.10.2020 17:03 Відповісти
А шо такое?
Слишком сложно оказалось перестать заказывать проституток?
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19.10.2020 15:45 Відповісти
Йорік.
Я віднині наказую декретом справедливим:
Заборонити все статтеве ********!
Всім казайобам, підарасам, лізбіянкам,
А такжє фєтішістам і нєкрофілам,
І з ними - всім, хто любить *********,
Засунуть в жопу лома з нєржавєйкі!
Цей мій декрет - краєугольна цегла
Політики унутрішній.
Дрочити три рази на день - долг патріотичний
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!
Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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19.10.2020 15:46 Відповісти
Іван Опанасович. Та шо я, пацан? Я в армії так наїбався, що противно згадувать. Я вобщє ото їбаться не понімаю - ну шо тут такого? Штрикаєшь, штрикаєшь, а спроси - на ***? Я б краще вина б ото випив…

(с) Лесь Подерв'янський.Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!
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19.10.2020 15:53 Відповісти
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19.10.2020 15:54 Відповісти
Сміх сміхом, але півтора роки тому "Король Літр" раптом став жахливо пророчим...
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19.10.2020 16:06 Відповісти
У Леся багато творів ,читаючи чи слухаючи які,впізнаєш сьогодення.Це і смішить і жахає одночасно.
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20.10.2020 12:13 Відповісти
#1. Анал табу!
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19.10.2020 15:48 Відповісти
#2. В тупі собачі роти нічого не сувати!
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19.10.2020 15:50 Відповісти
#3. Баба Да!
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19.10.2020 15:53 Відповісти
Поскольку старая этика среди свиней не прижилась, пришлось создавать новую. Да только этика и свинья - это название басни. Вместе они не уживаются и не уживутся.
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19.10.2020 15:49 Відповісти
Ты в зеркало на себя смотрел скот?? Тебе и остальным зеленым скотам только один кодекс подходит...уголовный..
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19.10.2020 15:49 Відповісти
Интересно, а кто-нибудь, из зе-шоблы, цензорские коменты читает? Или попа, какуким!
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19.10.2020 15:50 Відповісти
этот слуга протух - несите нового!)))
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19.10.2020 15:50 Відповісти
Так... До мишей уже доходили - вони закінчилися десь у Держрезерві. Тепер настала черга тарганів.
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19.10.2020 15:55 Відповісти
тут такое дело - вы только не обижайтесь...))))
сколько бы кодексов не разрабатывать а из амёбы сокола не слепить...
а вы друзья как ни садитесь - все в музыканты не годитесь (с)
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19.10.2020 15:51 Відповісти
Зе-кодекс:
1. Анал - табу.
2. Бейцы не чухать.
3. Вместо слова "придурок" употреблять "шлимазл".
4."Баба да" - соратница по партии.
5. На вопрос "откуда деньги" - переводить стрелки на маму.
6. Вместо "жрал шаурму"- говорить "отобедал".
7.Для конспирации преЗедента величать - ВАЗ.
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19.10.2020 15:57 Відповісти
Ты шо мужик, Слуга народа и этический колекс, это оксюморон, один дубина, псина бени коломойши, чего стоит, и в 95 балагане, он не один такой, да и ты сам не уступаешь, из той же помойной ямы.
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19.10.2020 15:58 Відповісти
Ты шо мужик, Слуга народа и этический колекс, это оксюморон, один дубина, псина бени коломойши, чего стоит, и в 95 балагане, он не один такой, да и ты сам не уступаешь, из той же помойной ямы.
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19.10.2020 15:59 Відповісти
Йому можна. В нього довідка.
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19.10.2020 16:08 Відповісти
А может дело не в прошлом кодексе, а в протухших зе-депутатах?
От зе-недоумков ждём выпуска глобуса Кривого Рога и Зе-цитатника !
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19.10.2020 16:02 Відповісти
Старый кодекс СН
У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура - Цензор.НЕТ 9292

Новый кодекс СН
У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура - Цензор.НЕТ 1842
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19.10.2020 16:07 Відповісти
може не кровати (кодекс) менять надо,а трудящихся борделя?
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19.10.2020 16:11 Відповісти
Слуги, вы это, того, бегите...
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19.10.2020 16:13 Відповісти
Можна. Але тільки класика та орал. Через "технічний термінал" - в'їзд заборонено ⛔
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19.10.2020 16:22 Відповісти
І ці "собачі роти" заводять мову про якийсь етичний кодекс, ну прямо епічні дятли!
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19.10.2020 16:20 Відповісти
Это типа инструкция, как правильно попой тверк крутить?
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19.10.2020 16:34 Відповісти
Все по басне Крылова

А Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь
хоть десяток кодексов а все равно гавно вонять не перестанет как его не поливай парфомерией
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19.10.2020 16:46 Відповісти
Новий? Етичний? Кодекс? Я ...бу і плачу...
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19.10.2020 17:05 Відповісти
Сначала стоит выяснить отличают ли этику от эклектики
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19.10.2020 17:05 Відповісти
Йой, ви такі страшні слова знаєте!
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19.10.2020 18:32 Відповісти
анал - табу, чи ні?
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19.10.2020 17:08 Відповісти
Кодекс строителя зеленизма.
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19.10.2020 17:42 Відповісти
Так у них любой кодекс не будет популярным пока они его не прочитают😁
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19.10.2020 17:47 Відповісти
Що? "Зливайте воду йо-ані масони!" Зміна турбо-режиму" на "гіпер-режим" "возвисить зегенератів на ліхтарі значно швидше. І ще ... яка в біса етика може взагалі бути у зе-депутатів якщо в першій сотні "слуг" 76 жидів? Це етика дубінського, шефірів і колосмойського...
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Ага. Начинайте делать из быдла человеков.

Вот только что это зеленое быдло делает в ВР...
У "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів фракції, минулий виявився неефективним, - Качура - Цензор.НЕТ 1622
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19.10.2020 18:07 Відповісти
В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс для депутатов фракции, прошлый оказался неэффективен, - Качура

прочитал и долго смеялся. для отребья набранного зебараном в подворотнях по приколу - этический кодекс .набрали мразей всех мастей в шоблу с поганялой слуги сброда и теперь им моральный кодекс напишут, поскольку предыдущий не подходит . мрак сплошной.
дайте качуре премию дарвина .горбатых исправит только политическая могила.
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19.10.2020 19:27 Відповісти
«Постойте ж, я сыскал секрет»,
Кричит Осел: «мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы

«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в депутаты не годитесь».
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19.10.2020 19:47 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь, на киче в петухи сгодитесь.
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20.10.2020 05:37 Відповісти
а там будет отдельная статья для главзебика про побриться, чи заправить штаны, когда выходишь на люди?
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20.10.2020 05:31 Відповісти
 
 