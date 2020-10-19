В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція

В місті Умань Черкаської області поліцейські встановлюють осіб, причетних до заподіяння тілесних ушкоджень громадянину Ізраїлю 2003 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Черкаської області.

"До Уманського відділку поліції 18 жовтня звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, і повідомив, що йому на вулиці Софії Перовської невідомий завдав тілесних ушкоджень. На місце події було негайно здійснено виїзд слідчо-оперативної групи", - повідомляє поліція.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зараз проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

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