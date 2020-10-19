В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція
В місті Умань Черкаської області поліцейські встановлюють осіб, причетних до заподіяння тілесних ушкоджень громадянину Ізраїлю 2003 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Черкаської області.
"До Уманського відділку поліції 18 жовтня звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, і повідомив, що йому на вулиці Софії Перовської невідомий завдав тілесних ушкоджень. На місце події було негайно здійснено виїзд слідчо-оперативної групи", - повідомляє поліція.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зараз проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы, кстати, не дожидайтесь так "наряда полиции", - он приедет и вас же и "возьмет" (кого же ещё?)...
Вот это ЧП. Министра Авакова в отставку!
это как бы я высрал: "А твой сын - твой отец"?
Не в курсе шо фашизм придумал Муссолини как ответ на коммунизм, а? Но общее в том шо и там и там - куча т.н. "евреев" была. Дуче даже защищал их от гонений своего северного усатого союзника.
При Порошенко такого не было...
Можливо, Зе!батя залишив, можливо об Мендельвошку стерлось... А може- це Авакову світить?
Дубасьте краще жидокацапів Мураєвих, Пальчевських, Кацманів, Рабиновичів, а ви євреїв зобіжаєте, еех народ!!!
У Вас неправельне розуміння понять єврей і жидокацап!
Зеленське не єврей - а жидокацап, Коломойське не єврей - а жидокацап, Червоненко не єврей - а жидокацап, Жириновський не єврей - а жидокацап, Кернес не єврей - а жидокацап, Рабинович не єврей - а жидокацап, Кацман жидокацап!
Тенденція зрозуміла?
А ті хто приперлись в Умань, то всі євреї!
А от Улянка Тимошенко єврейка, хоча я її не поважаю як проукраїнського політика, хоча вона завжди говорить державною мовою!
При Порошенко такого не было.