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В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція

В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція

В місті Умань Черкаської області поліцейські встановлюють осіб, причетних до заподіяння тілесних ушкоджень громадянину Ізраїлю 2003 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Черкаської області.

"До Уманського відділку поліції 18 жовтня звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, і повідомив, що йому на вулиці Софії Перовської невідомий завдав тілесних ушкоджень. На місце події було негайно здійснено виїзд слідчо-оперативної групи", - повідомляє поліція.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зараз проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

Дивіться також: Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15141) Умань (242)


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Топ коментарі
+20
Почему не публикуют новости когда набьют морду гражданину Украины? И наряда полиции не дождешься.
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19.10.2020 16:15
+11
Если набить морду какому-нибудь депутату вр - то с вероятностью 99% он окажется гражданином израиля
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19.10.2020 17:23
+10
О, благодатна Умань! Тут настільки немає злочинності, що як тільки наб'ють морду чужому жиду - це стає глобальною подією. Ужас. Ужас..........
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19.10.2020 17:01
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Почему не публикуют новости когда набьют морду гражданину Украины? И наряда полиции не дождешься.
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19.10.2020 16:15 Відповісти
Проблемы гоев шерифа таки да не волнуют...
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19.10.2020 16:39 Відповісти
Почему не публикуют? Украинцы не только могут кабину проломить (случай с Балухом), убить и расчленить тело, накинуться с ножом на продавца и т.д. А уж мордобоев по пьяни - ого-го...
Вы, кстати, не дожидайтесь так "наряда полиции", - он приедет и вас же и "возьмет" (кого же ещё?)...
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19.10.2020 19:39 Відповісти
Просто рыхтонули и даже не ограбили? Непорядок!
Вот это ЧП. Министра Авакова в отставку!
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19.10.2020 16:16 Відповісти
по паспорту получил?
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19.10.2020 16:16 Відповісти
Та невідомо, чи по паспорту чи по обличчю, можливо вирішили яка різниця.
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19.10.2020 16:26 Відповісти
Фашисты так не поступали
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19.10.2020 16:16 Відповісти
и при порошенке такого не было...
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19.10.2020 16:32 Відповісти
Антиколорадос говорил шо там где его бабка жила итальянцами оченб даже были довольны местные, так что ты высрал хрень - работу давали, никого не трогали. Кстати, а че, солдаты обязательно были в Фашистской партии? Вроде Муссолини никого туда не гнал силой?
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19.10.2020 18:28 Відповісти
КПСС -- хіба не фашистська була?
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19.10.2020 21:34 Відповісти

это как бы я высрал: "А твой сын - твой отец"?
Не в курсе шо фашизм придумал Муссолини как ответ на коммунизм, а? Но общее в том шо и там и там - куча т.н. "евреев" была. Дуче даже защищал их от гонений своего северного усатого союзника.
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20.10.2020 08:57 Відповісти
вот так вот просто подошли,спросили-"из Израиля?" и.получив утвердительный ответ,дали по рылу???...В Умани постоянно есть приезжие евреи.Их то больше,то меньше и уманчане давно к этому привыкли.поэтому вряд ли просто так набили этого "курносого" по лицу
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19.10.2020 16:23 Відповісти
Не просто так. Виноват Зе!!!
При Порошенко такого не было...
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19.10.2020 19:35 Відповісти
Это начало проявления "любви" к действующему гаранту ,. и его то ли партнеру , то ли куратору Бене... Ну это я сужу по тому что ,. ведь при Гройсмане, не смотря на некоторую схожесть происхождения, такого не было ( шутка)
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19.10.2020 16:24 Відповісти
мабуть пихатой курвой був той громадянин ізраїлю
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19.10.2020 16:24 Відповісти
17 лет , шлялся без мамы по чужой земле...искатель приключений
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19.10.2020 16:26 Відповісти
Какого хрена несовершеннолетний гражданин другой страны делал в Умани?
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19.10.2020 16:28 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !
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19.10.2020 16:33 Відповісти
"В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция" - идём в ЕС, скорей бы. - https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
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19.10.2020 16:34 Відповісти
Хоть одна приятная новость за день)))
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19.10.2020 16:37 Відповісти
Просто нИАчОм.
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19.10.2020 16:38 Відповісти
избили гражданина Израиля/ плохо, конечно.А если бы хасида не пустили - и избитому было бы хорошо,и для Украины одной международной проблемой было бы меньше.
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19.10.2020 16:38 Відповісти
а нельзя ли последнюю фразу --не останется ни одного бубочки.. в три года уложиться и то долго ждали...
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19.10.2020 16:39 Відповісти
як українців б'ють, то нікого не саджають
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19.10.2020 16:40 Відповісти
Интересно за что?
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19.10.2020 16:45 Відповісти
потужна новина, міжнародний скандал, Бубочка, якщо підведе його Аваков, пообіцяв провести привселюдне обрізання.
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19.10.2020 16:53 Відповісти
Чого? Те що було об піаніно стерлось...
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19.10.2020 17:36 Відповісти
тут суцільна таємниця...
Можливо, Зе!батя залишив, можливо об Мендельвошку стерлось... А може- це Авакову світить?
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19.10.2020 17:49 Відповісти
Може, вже обрізаний, якщо до жидів тулиться. Вірмено-жид -- це пекельна суміш.
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19.10.2020 21:40 Відповісти
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19.10.2020 22:01 Відповісти
О, благодатна Умань! Тут настільки немає злочинності, що як тільки наб'ють морду чужому жиду - це стає глобальною подією. Ужас. Ужас..........
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19.10.2020 17:01 Відповісти
Тут мене переконували, що Ізраїль, багатонаціональна мультикультурна країна, де на відміну від України, забезпечені національні потреби всім народам. Тому цей громадянин Ізраїлю цілком міг би бути, скажімо, етнічним німецькомовним німцем.
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19.10.2020 17:13 Відповісти
Не займайте євреїв!!!
Дубасьте краще жидокацапів Мураєвих, Пальчевських, Кацманів, Рабиновичів, а ви євреїв зобіжаєте, еех народ!!!
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19.10.2020 17:14 Відповісти
А єврею зеленському ''зобіжати'' Україну можна? А єврею коломойському грабувати Україну можна? І т.д.
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19.10.2020 17:37 Відповісти
Тамарочко!
У Вас неправельне розуміння понять єврей і жидокацап!
Зеленське не єврей - а жидокацап, Коломойське не єврей - а жидокацап, Червоненко не єврей - а жидокацап, Жириновський не єврей - а жидокацап, Кернес не єврей - а жидокацап, Рабинович не єврей - а жидокацап, Кацман жидокацап!
Тенденція зрозуміла?
А ті хто приперлись в Умань, то всі євреї!
А от Улянка Тимошенко єврейка, хоча я її не поважаю як проукраїнського політика, хоча вона завжди говорить державною мовою!
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26.10.2020 19:14 Відповісти
Не Умань. Тель - Авив. Полиция Израиля обеспечивает безопасность хасида.
В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6010
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19.10.2020 17:20 Відповісти
Если набить морду какому-нибудь депутату вр - то с вероятностью 99% он окажется гражданином израиля
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19.10.2020 17:23 Відповісти
Ні. З вірогідністю 76%.
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19.10.2020 18:04 Відповісти
С вероятностью 99% вы окажетесь в ИВС, а в дальнейшем и в СИЗО...
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19.10.2020 19:41 Відповісти
Наверное пьяный был как свыня вот и избили.
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19.10.2020 17:24 Відповісти
Просто так... не вірю.
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19.10.2020 17:29 Відповісти
Напевно, в темряві, переплутали з Дубинським.
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19.10.2020 18:16 Відповісти
нефиг шастать .и шо оно малолетнее обрезаное без мамы по чужой земле шатает
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19.10.2020 19:01 Відповісти
побылы? отрезали нос и уши.

При Порошенко такого не было.
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19.10.2020 20:52 Відповісти
ХАСИДЫ МЕДЖУ СОБОЙ ГАСЯТСЯ ))) ДОМОЙ В ИЗРАИЛЬ !!!
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20.10.2020 08:18 Відповісти
 
 