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В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция

В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция

В городе Умань Черкасской области полицейские устанавливают лица, причастные к нанесению телесных повреждений гражданину Израиля 2003 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черкасской области.

"В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. На место происшествия были немедленно осуществлен выезд следственно-оперативной группы", - сообщает полиция.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас проводятся следственные и оперативно розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

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Автор: 

Нацполиция (16436) Умань (362)


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Топ комментарии
+20
Почему не публикуют новости когда набьют морду гражданину Украины? И наряда полиции не дождешься.
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19.10.2020 16:15
+11
Если набить морду какому-нибудь депутату вр - то с вероятностью 99% он окажется гражданином израиля
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19.10.2020 17:23
+10
О, благодатна Умань! Тут настільки немає злочинності, що як тільки наб'ють морду чужому жиду - це стає глобальною подією. Ужас. Ужас..........
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19.10.2020 17:01
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Почему не публикуют новости когда набьют морду гражданину Украины? И наряда полиции не дождешься.
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19.10.2020 16:15 Ответить
Проблемы гоев шерифа таки да не волнуют...
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19.10.2020 16:39 Ответить
Почему не публикуют? Украинцы не только могут кабину проломить (случай с Балухом), убить и расчленить тело, накинуться с ножом на продавца и т.д. А уж мордобоев по пьяни - ого-го...
Вы, кстати, не дожидайтесь так "наряда полиции", - он приедет и вас же и "возьмет" (кого же ещё?)...
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19.10.2020 19:39 Ответить
Просто рыхтонули и даже не ограбили? Непорядок!
Вот это ЧП. Министра Авакова в отставку!
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19.10.2020 16:16 Ответить
по паспорту получил?
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19.10.2020 16:16 Ответить
Та невідомо, чи по паспорту чи по обличчю, можливо вирішили яка різниця.
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19.10.2020 16:26 Ответить
Фашисты так не поступали
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19.10.2020 16:16 Ответить
и при порошенке такого не было...
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19.10.2020 16:32 Ответить
Антиколорадос говорил шо там где его бабка жила итальянцами оченб даже были довольны местные, так что ты высрал хрень - работу давали, никого не трогали. Кстати, а че, солдаты обязательно были в Фашистской партии? Вроде Муссолини никого туда не гнал силой?
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19.10.2020 18:28 Ответить
КПСС -- хіба не фашистська була?
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19.10.2020 21:34 Ответить

это как бы я высрал: "А твой сын - твой отец"?
Не в курсе шо фашизм придумал Муссолини как ответ на коммунизм, а? Но общее в том шо и там и там - куча т.н. "евреев" была. Дуче даже защищал их от гонений своего северного усатого союзника.
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20.10.2020 08:57 Ответить
вот так вот просто подошли,спросили-"из Израиля?" и.получив утвердительный ответ,дали по рылу???...В Умани постоянно есть приезжие евреи.Их то больше,то меньше и уманчане давно к этому привыкли.поэтому вряд ли просто так набили этого "курносого" по лицу
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19.10.2020 16:23 Ответить
Не просто так. Виноват Зе!!!
При Порошенко такого не было...
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19.10.2020 19:35 Ответить
Это начало проявления "любви" к действующему гаранту ,. и его то ли партнеру , то ли куратору Бене... Ну это я сужу по тому что ,. ведь при Гройсмане, не смотря на некоторую схожесть происхождения, такого не было ( шутка)
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19.10.2020 16:24 Ответить
мабуть пихатой курвой був той громадянин ізраїлю
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19.10.2020 16:24 Ответить
17 лет , шлялся без мамы по чужой земле...искатель приключений
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19.10.2020 16:26 Ответить
Какого хрена несовершеннолетний гражданин другой страны делал в Умани?
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19.10.2020 16:28 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !
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19.10.2020 16:33 Ответить
"В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция" - идём в ЕС, скорей бы. - https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
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19.10.2020 16:34 Ответить
Хоть одна приятная новость за день)))
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19.10.2020 16:37 Ответить
Просто нИАчОм.
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19.10.2020 16:38 Ответить
избили гражданина Израиля/ плохо, конечно.А если бы хасида не пустили - и избитому было бы хорошо,и для Украины одной международной проблемой было бы меньше.
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19.10.2020 16:38 Ответить
а нельзя ли последнюю фразу --не останется ни одного бубочки.. в три года уложиться и то долго ждали...
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19.10.2020 16:39 Ответить
як українців б'ють, то нікого не саджають
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19.10.2020 16:40 Ответить
Интересно за что?
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19.10.2020 16:45 Ответить
потужна новина, міжнародний скандал, Бубочка, якщо підведе його Аваков, пообіцяв провести привселюдне обрізання.
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19.10.2020 16:53 Ответить
Чого? Те що було об піаніно стерлось...
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19.10.2020 17:36 Ответить
тут суцільна таємниця...
Можливо, Зе!батя залишив, можливо об Мендельвошку стерлось... А може- це Авакову світить?
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19.10.2020 17:49 Ответить
Може, вже обрізаний, якщо до жидів тулиться. Вірмено-жид -- це пекельна суміш.
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19.10.2020 21:40 Ответить
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19.10.2020 22:01 Ответить
О, благодатна Умань! Тут настільки немає злочинності, що як тільки наб'ють морду чужому жиду - це стає глобальною подією. Ужас. Ужас..........
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19.10.2020 17:01 Ответить
Тут мене переконували, що Ізраїль, багатонаціональна мультикультурна країна, де на відміну від України, забезпечені національні потреби всім народам. Тому цей громадянин Ізраїлю цілком міг би бути, скажімо, етнічним німецькомовним німцем.
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19.10.2020 17:13 Ответить
Не займайте євреїв!!!
Дубасьте краще жидокацапів Мураєвих, Пальчевських, Кацманів, Рабиновичів, а ви євреїв зобіжаєте, еех народ!!!
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19.10.2020 17:14 Ответить
А єврею зеленському ''зобіжати'' Україну можна? А єврею коломойському грабувати Україну можна? І т.д.
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19.10.2020 17:37 Ответить
Тамарочко!
У Вас неправельне розуміння понять єврей і жидокацап!
Зеленське не єврей - а жидокацап, Коломойське не єврей - а жидокацап, Червоненко не єврей - а жидокацап, Жириновський не єврей - а жидокацап, Кернес не єврей - а жидокацап, Рабинович не єврей - а жидокацап, Кацман жидокацап!
Тенденція зрозуміла?
А ті хто приперлись в Умань, то всі євреї!
А от Улянка Тимошенко єврейка, хоча я її не поважаю як проукраїнського політика, хоча вона завжди говорить державною мовою!
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26.10.2020 19:14 Ответить
Не Умань. Тель - Авив. Полиция Израиля обеспечивает безопасность хасида.
В Умані на вулиці побили громадянина Ізраїлю, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6010
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19.10.2020 17:20 Ответить
Если набить морду какому-нибудь депутату вр - то с вероятностью 99% он окажется гражданином израиля
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19.10.2020 17:23 Ответить
Ні. З вірогідністю 76%.
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19.10.2020 18:04 Ответить
С вероятностью 99% вы окажетесь в ИВС, а в дальнейшем и в СИЗО...
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19.10.2020 19:41 Ответить
Наверное пьяный был как свыня вот и избили.
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19.10.2020 17:24 Ответить
Просто так... не вірю.
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19.10.2020 17:29 Ответить
Напевно, в темряві, переплутали з Дубинським.
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19.10.2020 18:16 Ответить
нефиг шастать .и шо оно малолетнее обрезаное без мамы по чужой земле шатает
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19.10.2020 19:01 Ответить
побылы? отрезали нос и уши.

При Порошенко такого не было.
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19.10.2020 20:52 Ответить
ХАСИДЫ МЕДЖУ СОБОЙ ГАСЯТСЯ ))) ДОМОЙ В ИЗРАИЛЬ !!!
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20.10.2020 08:18 Ответить
 
 