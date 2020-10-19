В Умани на улице избили гражданина Израиля, - Нацполиция
В городе Умань Черкасской области полицейские устанавливают лица, причастные к нанесению телесных повреждений гражданину Израиля 2003 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черкасской области.
"В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. На место происшествия были немедленно осуществлен выезд следственно-оперативной группы", - сообщает полиция.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас проводятся следственные и оперативно розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
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Вы, кстати, не дожидайтесь так "наряда полиции", - он приедет и вас же и "возьмет" (кого же ещё?)...
Вот это ЧП. Министра Авакова в отставку!
это как бы я высрал: "А твой сын - твой отец"?
Не в курсе шо фашизм придумал Муссолини как ответ на коммунизм, а? Но общее в том шо и там и там - куча т.н. "евреев" была. Дуче даже защищал их от гонений своего северного усатого союзника.
При Порошенко такого не было...
Можливо, Зе!батя залишив, можливо об Мендельвошку стерлось... А може- це Авакову світить?
Дубасьте краще жидокацапів Мураєвих, Пальчевських, Кацманів, Рабиновичів, а ви євреїв зобіжаєте, еех народ!!!
У Вас неправельне розуміння понять єврей і жидокацап!
Зеленське не єврей - а жидокацап, Коломойське не єврей - а жидокацап, Червоненко не єврей - а жидокацап, Жириновський не єврей - а жидокацап, Кернес не єврей - а жидокацап, Рабинович не єврей - а жидокацап, Кацман жидокацап!
Тенденція зрозуміла?
А ті хто приперлись в Умань, то всі євреї!
А от Улянка Тимошенко єврейка, хоча я її не поважаю як проукраїнського політика, хоча вона завжди говорить державною мовою!
При Порошенко такого не было.