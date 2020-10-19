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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" проти обмежень пасажирських залізничних перевезень, але дотримуватиметься всіх рішень уряду

В АТ "Укрзалізниця" заявили, що вважають недоцільним обмежувати роботу залізничного пасажирського транспорту в період карантину.

Про це повідомив керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"З точки зору захисту громадського здоров'я і з точки зору економіки ми не бачимо в цьому сенсу. Ми максимально піклуємося про безпеку своїх пасажирів і співробітників за рахунок дотримання маскового режиму", - повідомив Перцовський.

Він наголосив, що компанія не бачить доцільності в упровадженні обмежень на роботу пасажирського залізничного транспорту й обстоюватиме цю точку зору на всіх доступних їй майданчиках.

"З нашого боку навіть у потяги приміського сполучення були направлені провідники, які контролюють дотримання маскового режиму, на вокзалах здійснюється температурний скринінг. Порівняно з альтернативою - безконтрольними маршрутками - залізничний транспорт найбільш контрольований", - наголосив Перцовський.

Він також зазначив, що тільки в організації пасперевезень далекого сполучення задіяні близько 25 тис. співробітників "Укрзалізниці", при цьому в разі скасування рейсів 70% витрат все одно залишаються на плечах компанії.

"Але я хочу наголосити, що "Укрзалізниця" повністю законослухняна компанія, і ми дотримуватимемося усіх відповідних рішень уряду і регіональних епідкомісій", - заявив він.

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Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6835) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Конечно против чем железка лучше разносит вирус чем метрополитен?!
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19.10.2020 16:47 Відповісти
Пассажирские перевозки убыточные (по заявлению руководства).
Значит, меньше перевозок, меньше убытков.
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19.10.2020 16:50 Відповісти
"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг"

Ну ну, нехай прокатаються електричкою до Яготина. і подивляться як там дотримуються маскового режиму, заодно подивляться як в дійсності здійснюється скринінг (підказка - ніяк). За провідників я взагалі вперше чую, тільки пару разів бачив контролерів і все.
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19.10.2020 17:35 Відповісти
 
 