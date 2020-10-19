"Укрзалізниця" проти обмежень пасажирських залізничних перевезень, але дотримуватиметься всіх рішень уряду
В АТ "Укрзалізниця" заявили, що вважають недоцільним обмежувати роботу залізничного пасажирського транспорту в період карантину.
Про це повідомив керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"
"З точки зору захисту громадського здоров'я і з точки зору економіки ми не бачимо в цьому сенсу. Ми максимально піклуємося про безпеку своїх пасажирів і співробітників за рахунок дотримання маскового режиму", - повідомив Перцовський.
Він наголосив, що компанія не бачить доцільності в упровадженні обмежень на роботу пасажирського залізничного транспорту й обстоюватиме цю точку зору на всіх доступних їй майданчиках.
"З нашого боку навіть у потяги приміського сполучення були направлені провідники, які контролюють дотримання маскового режиму, на вокзалах здійснюється температурний скринінг. Порівняно з альтернативою - безконтрольними маршрутками - залізничний транспорт найбільш контрольований", - наголосив Перцовський.
Він також зазначив, що тільки в організації пасперевезень далекого сполучення задіяні близько 25 тис. співробітників "Укрзалізниці", при цьому в разі скасування рейсів 70% витрат все одно залишаються на плечах компанії.
"Але я хочу наголосити, що "Укрзалізниця" повністю законослухняна компанія, і ми дотримуватимемося усіх відповідних рішень уряду і регіональних епідкомісій", - заявив він.
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Значит, меньше перевозок, меньше убытков.
Ну ну, нехай прокатаються електричкою до Яготина. і подивляться як там дотримуються маскового режиму, заодно подивляться як в дійсності здійснюється скринінг (підказка - ніяк). За провідників я взагалі вперше чую, тільки пару разів бачив контролерів і все.