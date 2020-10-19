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Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня

Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня

Спеціальний Київський Безпековий Форум 2020 "буде присвячений найгострішим проблемам миру і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

Зазначається, що проводить захід Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 23 жовтня з 10:00.

Голова КБФ Арсеній Яценюк у своєму Facebook повідомив, що форум проходитиме в особливому форматі: "Наживо в самому залі буде не більше двадцяти людей. Але форум з’єднає Київ, Брюссель і Вашингтон і сотні тисяч глядачів по всьому світу через соцмережі".

"Незважаючи на нові хвилі пандемії та кризи, ми прийняли рішення організувати наш форум, щоб світ почув позицію України з головних проблем війни і миру в нашому регіоні", - написав він.

"Україну представляє не лише влада. Світ повинен чути консолідовану національну позицію України. Наша сила - в єдності справді національних політиків, громадських діячів та експертів. Це - дія на захист інтересів України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Як повідомляє пресслужба КБФ, у форумі візьмуть участь високопоставлені українські та іноземні урядовці і дипломати, громадські діячі, міжнародні експерти. Із спеціальними посланнями звернуться філософ Френсіс Фукуяма та Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради.

Дивіться також: Київський безпековий форум: Підсумки і наслідки першого півріччя 2020 року для України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Серед обговорюваних питань:

- Якою бачить світ нову пандемічну добу і її майбутні пост-пандемічні горизонти?

- Як приборкати російського агресора, який посилює війну проти України і Заходу?

- Яким є справжній шлях до довгострокового миру у нашій частині Європи?

- Як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі?

- Які приносить висновки і становить загрози нове військове протистояння на Кавказі?

- Як сформувати нову інклюзивну політику ЄС стосовно Сходу Європи?

- Як відновити єдність між Сполученими Штатами та Європою?

За перебігом події можна стежити онлайн на ресурсах: YouTube і сайті Фонду "Відкрий Україну"; Facebook і сайті КФБ; Facebook Арсенія Яценюка.

"Київський Безпековий Форум – провідне зібрання з обговорення проблем української та глобальної безпеки було засноване Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році", - зазначається в повідомленні.

Автор: 

безпека (930) Форум (132) Яценюк Арсеній (2570) Народний фронт (656)


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Топ коментарі
+1
заставка зелёная чисто случайно,чы ссыкунишки зелёные шото знают о своих перспективах?
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19.10.2020 18:25
+1
у мокшан шрам на моске тупом от майдана нияк нэ заростэ...
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19.10.2020 18:29
+1
Маестро.
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19.10.2020 18:40
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заставка зелёная чисто случайно,чы ссыкунишки зелёные шото знают о своих перспективах?
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19.10.2020 18:25 Відповісти
у мокшан шрам на моске тупом от майдана нияк нэ заростэ...
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19.10.2020 18:29 Відповісти
Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября - Цензор.НЕТ 930
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19.10.2020 18:37 Відповісти
Маестро.
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19.10.2020 18:40 Відповісти
завтра в 10.30...надыбал вход в будущее?
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19.10.2020 18:43 Відповісти
Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 5903Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 3934Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 4914
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19.10.2020 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uKBFtpVkxvQ

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19.10.2020 19:00 Відповісти
Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 3993
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19.10.2020 19:11 Відповісти
 
 