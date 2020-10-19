Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября

Специальный Киевский форум по безопасности 2020 "будет посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Отмечается, что проводит мероприятие Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" 23 октября с 10:00.

Председатель КФБ Арсений Яценюк в своем Facebook сообщил, что форум будет проходить в особом формате: "Вживую, в самом зале, будет не больше двадцати человек. Но форум соединит Киев, Брюссель и Вашингтон и сотни тысяч зрителей по всему миру через соцсети".

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"Несмотря на новые волны пандемии и кризиса, мы приняли решение организовать наш форум, чтобы мир услышал позицию Украины по главным проблемам войны и мира в нашем регионе", - написал он.

"Украину представляет не только власть. Мир должен слышать консолидированную национальную позицию Украины. Наша сила - в единстве действительно национальных политиков, общественных деятелей и экспертов. Это - действие в защиту интересов Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Как сообщает пресс-служба КФБ, в форуме примут участие высокопоставленные украинские и иностранные чиновники и дипломаты, общественные деятели, международные эксперты. Со специальными посланиями обратятся философ Фрэнсис Фукуяма и бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

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Среди обсуждаемых вопросов:

- Какой видит мир новую пандемическую эпоху и ее будущие постпандемические горизонты?

- Как обуздать российского агрессора, который усиливает войну против Украины и Запада?

- Каков настоящий путь к долгосрочному миру в нашей части Европы?

- Как поддержать гражданский и национальный подъем в Беларуси?

- Какие предлагает выводы и представляет угрозы новое военное противостояние на Кавказе?

- Как сформировать новую инклюзивную политику ЕС в отношении востока Европы?

- Как восстановить единство между Соединенными Штатами и Европой?

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За ходом мероприятия можно следить онлайн на ресурсах: YouTube и сайте Фонда "Открой Украину"; Facebook и сайте КФБ; Facebook Арсения Яценюка.

"Киевский форум по безопасности - ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году", - отмечается в сообщении.