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Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября

Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября

Специальный Киевский форум по безопасности 2020 "будет посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Отмечается, что проводит мероприятие Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" 23 октября с 10:00.

Председатель КФБ Арсений Яценюк в своем Facebook сообщил, что форум будет проходить в особом формате: "Вживую, в самом зале, будет не больше двадцати человек. Но форум соединит Киев, Брюссель и Вашингтон и сотни тысяч зрителей по всему миру через соцсети".

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"Несмотря на новые волны пандемии и кризиса, мы приняли решение организовать наш форум, чтобы мир услышал позицию Украины по главным проблемам войны и мира в нашем регионе", - написал он.

"Украину представляет не только власть. Мир должен слышать консолидированную национальную позицию Украины. Наша сила - в единстве действительно национальных политиков, общественных деятелей и экспертов. Это - действие в защиту интересов Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Как сообщает пресс-служба КФБ, в форуме примут участие высокопоставленные украинские и иностранные чиновники и дипломаты, общественные деятели, международные эксперты. Со специальными посланиями обратятся философ Фрэнсис Фукуяма и бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

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Среди обсуждаемых вопросов:

- Какой видит мир новую пандемическую эпоху и ее будущие постпандемические горизонты?

- Как обуздать российского агрессора, который усиливает войну против Украины и Запада?

- Каков настоящий путь к долгосрочному миру в нашей части Европы?

- Как поддержать гражданский и национальный подъем в Беларуси?

- Какие предлагает выводы и представляет угрозы новое военное противостояние на Кавказе?

- Как сформировать новую инклюзивную политику ЕС в отношении востока Европы?

- Как восстановить единство между Соединенными Штатами и Европой?

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За ходом мероприятия можно следить онлайн на ресурсах: YouTube и сайте Фонда "Открой Украину"; Facebook и сайте КФБ; Facebook Арсения Яценюка.

"Киевский форум по безопасности - ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году", - отмечается в сообщении.

Автор: 

безопасность (1102) Форум (179) Яценюк Арсений (8006) Народный фронт (1332)


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Топ комментарии
+1
заставка зелёная чисто случайно,чы ссыкунишки зелёные шото знают о своих перспективах?
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19.10.2020 18:25
+1
у мокшан шрам на моске тупом от майдана нияк нэ заростэ...
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19.10.2020 18:29
+1
Маестро.
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19.10.2020 18:40
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Правила форума Совет форумчан
заставка зелёная чисто случайно,чы ссыкунишки зелёные шото знают о своих перспективах?
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19.10.2020 18:25 Ответить
у мокшан шрам на моске тупом от майдана нияк нэ заростэ...
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19.10.2020 18:29 Ответить
Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября - Цензор.НЕТ 930
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19.10.2020 18:37 Ответить
Маестро.
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19.10.2020 18:40 Ответить
завтра в 10.30...надыбал вход в будущее?
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19.10.2020 18:43 Ответить
Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 5903Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 3934Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 4914
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19.10.2020 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uKBFtpVkxvQ

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19.10.2020 19:00 Ответить
Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня - Цензор.НЕТ 3993
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19.10.2020 19:11 Ответить
 
 