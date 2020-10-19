Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка. ДОКУМЕНТ

Міноборони України придбало за переговорною процедурою у приватної компанії ТОВ "Сівертекс" 1200 наметів радянського зразка (типу УСТ-56 та УСБ-56) загалом на 77,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UKRAINIAN MILITARY PAGES.

Відповідно до договорів № 286/3/20/226 і №286/3/20/227 від 13 жовтня, на чотири об'єднані центри забезпечення Збройних Сил України до 15 грудня цього року має бути поставлено 600 наметів уніфікованих санітарно-барачних УСБ-56/2005 вартістю по 71 071,98 гривень (з ПДВ) та 600 наметів уніфікованих санітарно-технічних УСТ-56/2015 вартістю по 57 654,96 грн (з ПДВ).





Власником технічних умов на тканини, з яких мають виготовлятися намети для військових, є ТОВ "Сівертекс", яке надало дозвіл на їх використання Замовнику і учасникам торгів. Водночас, те як вони прописані, не дозволяє приймати участь у торгах іншим учасникам – вважають у ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика".

У скарзі, яку подало це підприємство, зазначається, що, в порушення вимог законодавства, техумови містять посилання на конкретну торгівельну марку тканини, без будь-якої альтернативи в якості еквіваленту. На думку скаржника, це унеможливлює потенційним учасникам торгів придбання матеріалів для виготовлення наметів.

Намети УСБ-56 і УСТ-56 прийняті на озброєння в 1956 році. В УСБ-56 можна розмістити до 80 осіб, якщо встановлювати двоярусні ліжка, в УСТ–56 до 40 осіб. Для опалення наметів взимку використовуються чавунні печі (буржуйки).

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