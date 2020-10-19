Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка. ДОКУМЕНТ
Міноборони України придбало за переговорною процедурою у приватної компанії ТОВ "Сівертекс" 1200 наметів радянського зразка (типу УСТ-56 та УСБ-56) загалом на 77,2 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UKRAINIAN MILITARY PAGES.
Відповідно до договорів № 286/3/20/226 і №286/3/20/227 від 13 жовтня, на чотири об'єднані центри забезпечення Збройних Сил України до 15 грудня цього року має бути поставлено 600 наметів уніфікованих санітарно-барачних УСБ-56/2005 вартістю по 71 071,98 гривень (з ПДВ) та 600 наметів уніфікованих санітарно-технічних УСТ-56/2015 вартістю по 57 654,96 грн (з ПДВ).
Власником технічних умов на тканини, з яких мають виготовлятися намети для військових, є ТОВ "Сівертекс", яке надало дозвіл на їх використання Замовнику і учасникам торгів. Водночас, те як вони прописані, не дозволяє приймати участь у торгах іншим учасникам – вважають у ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика".
У скарзі, яку подало це підприємство, зазначається, що, в порушення вимог законодавства, техумови містять посилання на конкретну торгівельну марку тканини, без будь-якої альтернативи в якості еквіваленту. На думку скаржника, це унеможливлює потенційним учасникам торгів придбання матеріалів для виготовлення наметів.
Намети УСБ-56 і УСТ-56 прийняті на озброєння в 1956 році. В УСБ-56 можна розмістити до 80 осіб, якщо встановлювати двоярусні ліжка, в УСТ–56 до 40 осіб. Для опалення наметів взимку використовуються чавунні печі (буржуйки).
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Какого-то генерал-закупщика старпера придавила ностальгия по молоденьким медсестрам совецкого образца 🙄
Як і те, що при Порошенкові, була тенденція до покращення. При зеленському не лише відкат у совок, а й свідома руйнація досягнень попередниеків.
То як, з приводу вашої брехні про свинарчуків? Вибачитесь, чи продовжете старі методички ялозити?
По "свинарчукам" було слідство і суд. Суд виніс рішення, Яке, поцікавтель самостійно. Чи ганьбіться далі. Вибір за вами. І зверніться до лікаря, з приводу слухових галюцінацій.
Бо швидше за нього ні хто не встигав ...
Ворам-"буржуям" - палаты с золотыми вонитазами.
ПОЗОР !!!!
Подготовка к наступлению?
Ищи потом ветра в поле...
Особенно учитывая, что на ОЛХ они по 15 тыс - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-vyskova-palatka-usb-56-IDzfmdV.html
а вот по 35 - https://rds.com.ua/p19001-palatka-usb.html
А вот от производителя - 38 т - https://poshiv-grup.com.ua/p824322029-palatka-armejskaya-usb.html
Помнится, они раньше назывались "курятник".
Гепа лавочки в метро продавал по цене Жигулей- и до сих пор здравствует. Сказал что лавочки- произведение искусства
Источник: https://censor.net/ru/n3225655
Совкодрочерьі при власти не собираются ни в какое НАТО.
Язьіком на публике бла-бла-бла про НАТО, а на деле противоположное.
Кто знает что случилось с активистами, которьіе пять лет еженедельно кляли Порошенко и Муженко за каждую лужу на полигонах, а сегодня захлопнулись, ослепли и оглохли, забили на проблемьі в армии?
Прочти угадал, дружище....
Порыв ветра, буржуйка выплевывает сноп искр и палатка полыхает.
Видел как вспыхивали палатки (правда не такие большие) на полигоне. Зимой!
Дай Боже, чтобы они были сделаны КАК НАДО, а не КАК НАПИСАНО.
в 21 веке применять буржуйки и топить дровами - это расточительство. Дикари.
за сім штук можна взяти нормальну Hannah або Terra incognita