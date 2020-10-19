УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5102 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 925 92

Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка. ДОКУМЕНТ

Міноборони України придбало за переговорною процедурою у приватної компанії ТОВ "Сівертекс" 1200 наметів радянського зразка (типу УСТ-56 та УСБ-56) загалом на 77,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UKRAINIAN MILITARY PAGES.

Відповідно до договорів № 286/3/20/226 і №286/3/20/227 від 13 жовтня, на чотири об'єднані центри забезпечення Збройних Сил України до 15 грудня цього року має бути поставлено 600 наметів уніфікованих санітарно-барачних УСБ-56/2005 вартістю по 71 071,98 гривень (з ПДВ) та 600 наметів уніфікованих санітарно-технічних УСТ-56/2015 вартістю по 57 654,96 грн (з ПДВ).

Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка 01
Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка 02

Власником технічних умов на тканини, з яких мають виготовлятися намети для військових, є ТОВ "Сівертекс", яке надало дозвіл на їх використання Замовнику і учасникам торгів. Водночас, те як вони прописані, не дозволяє приймати участь у торгах іншим учасникам – вважають у ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика".

У скарзі, яку подало це підприємство, зазначається, що, в порушення вимог законодавства, техумови містять посилання на конкретну торгівельну марку тканини, без будь-якої альтернативи в якості еквіваленту. На думку скаржника, це унеможливлює потенційним учасникам торгів придбання матеріалів для виготовлення наметів.

Намети УСБ-56 і УСТ-56 прийняті на озброєння в 1956 році. В УСБ-56 можна розмістити до 80 осіб, якщо встановлювати двоярусні ліжка, в УСТ–56 до 40 осіб. Для опалення наметів взимку використовуються чавунні печі (буржуйки).

Читайте також: Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші". ФОТО

Автор: 

Міноборони (7332) оборона (4774) намети (47) закупівлі (3360) ЗСУ (7519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Скоро будуть кирзачі закуповувати...
показати весь коментар
19.10.2020 18:46
+18
у хомчака молода жєна, любить гроші.....крутиться як може.
показати весь коментар
19.10.2020 18:47
+17
И так везде. А потом удивляемся - "Почему мы так х...во живём?".
показати весь коментар
19.10.2020 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.10.2020 18:42 Відповісти
Прапор со склада натаскал,потом продал.
показати весь коментар
19.10.2020 18:44 Відповісти
совецкой армии - совецкие палатки.....
показати весь коментар
19.10.2020 18:44 Відповісти
Это ж надо было постараться найти такие палатки.
Какого-то генерал-закупщика старпера придавила ностальгия по молоденьким медсестрам совецкого образца 🙄
показати весь коментар
19.10.2020 18:56 Відповісти
Скинув залишки застарілого неліквіда, Кравчук і Ко
показати весь коментар
19.10.2020 18:58 Відповісти
Правильно. С рюкзаков - на палатки.!...
показати весь коментар
19.10.2020 20:49 Відповісти
Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца - Цензор.НЕТ 4822
показати весь коментар
19.10.2020 18:44 Відповісти
И так везде. А потом удивляемся - "Почему мы так х...во живём?".
показати весь коментар
19.10.2020 18:44 Відповісти
у хомчака молода жєна, любить гроші.....крутиться як може.
показати весь коментар
19.10.2020 18:47 Відповісти
Їм бубочка зробив гарний весільний подарунок. Чернігівську область. Думаєте мало?
показати весь коментар
19.10.2020 19:01 Відповісти
так мало. вони ж сірати
показати весь коментар
19.10.2020 19:03 Відповісти
Вони- прірва, яка ніколи не нажереться.
показати весь коментар
19.10.2020 19:12 Відповісти
Скоро будуть кирзачі закуповувати...
показати весь коментар
19.10.2020 18:46 Відповісти
нам смішно, а комусь таки в них ходити вже цієї осени
показати весь коментар
19.10.2020 19:20 Відповісти
думаете все слуги поместятся?
показати весь коментар
19.10.2020 18:46 Відповісти
горить вона гарно.....
показати весь коментар
19.10.2020 18:48 Відповісти
От і заселити їх у ті палатки, а їх житло віддати ветеранам.
показати весь коментар
19.10.2020 18:48 Відповісти
Там у вас на складах еще ППШ и наганы завалялись. Тоже можно закупить для армии....
показати весь коментар
19.10.2020 18:50 Відповісти
Максим, доброго вечора. Є розмова. Є в нас такий парубок піаніст Майдану. Нещодавно він грав для військових в Авдіївці (14.10.2020). При розмові у чаті виявилося, що він має проблеми із здоров'ям (там купа всього, але здоров'я на І місці), ми кинули клич по всім. Якщо є можливість допоможіть. Дані про нього можна знайти у Телеграм - Чат порохоботів- шукати "піаніст Майдану)
показати весь коментар
19.10.2020 19:07 Відповісти
+
показати весь коментар
19.10.2020 19:15 Відповісти
Дякую, Максиме
показати весь коментар
19.10.2020 19:18 Відповісти
Покi шо немае за шо.
показати весь коментар
19.10.2020 19:20 Відповісти
не там ышо 5 тыс томиганов причём от модели 28 с обребренинием ствола и с дисками на 100 и 50 вроде патронов до модели 42 года под прямые двурядные магазины плюс мг начиная от 09 го кончая 13мм авиационными
показати весь коментар
19.10.2020 20:19 Відповісти
Томпсон я бы взял, неохота заморачиваться с лицензией на full-auto. А полуавто он не то....
показати весь коментар
19.10.2020 20:48 Відповісти
ЗЕбилы и типа националисты, это уже Свинарчуки и торговля на крови или ещё нет?!
показати весь коментар
19.10.2020 18:51 Відповісти
Совок головного мозку.
показати весь коментар
19.10.2020 18:52 Відповісти
Дуракам закон не писан..
показати весь коментар
19.10.2020 18:53 Відповісти
А таки Наполеон був правий в своєму висловнюванні відносно інтендантів.
показати весь коментар
19.10.2020 18:54 Відповісти
Та ну чогось при Порошенко такой маячні не було!
показати весь коментар
19.10.2020 18:59 Відповісти
Не підкажете, що за півтора року змінилось? Будівлі "Широкого лану" ще стоять, чи вже деревами поросли?
показати весь коментар
19.10.2020 19:13 Відповісти
Шановна, не знаю. Тоді ці палатки стояли навпроти тих нових казарм. Мені "повезло": приїхали туди в самий снігопад, що стояли перемети під два метри, а в березні все це почало танути і перетворюватись в суцільну кашу з багна. Виїзджали "на дємбель" в поліетиленових пакетах до колін.
показати весь коментар
19.10.2020 19:18 Відповісти
Пройшло півтора роки з мометру заморозки будіництва трубою. Що стається з "замороженим" будівництвом відомо і мені, і вам. Я абсолютно впеінена, що на даний момент там і руйнування, і грибок, і збитки на сотні мільйонів, спричинені "заморозкою". Хто буде нести за це, як і зе закупівлю совячих палаток, відповідальність? Зеленський?
показати весь коментар
19.10.2020 19:34 Відповісти
Палатки "проштовхнула" служба тилу ВСУ. Наполеон ще 200 років тому назад зказав, що через п'ять років служби можна сміливо розстрілювати кожного інтенданта і не помилишся. І в даному конкретному випадку - це підтвердження його вислову.
показати весь коментар
19.10.2020 19:42 Відповісти
а снег откидать не судьба да - там вывезти тоже или служба тыла должна всё делать ?
показати весь коментар
19.10.2020 20:23 Відповісти
Де я писав про "снєг кідать"?
показати весь коментар
19.10.2020 20:25 Відповісти
нас туда после сектора заселили в 2015м- не чё свои палатки от лишнего снега и прочего почистили ровики водотводы прочистили и про гавнище возле располаги забыли А палатки времён войны в Корее нам как то не вписываются но кто у нас там в МО в службу тыла вернулся с радостью с вавой напомнить
показати весь коментар
19.10.2020 20:31 Відповісти
Сніг чистили дві доби. Зробили проходи. А от коли почало все танути, то вода стояла вище настилів в палатках. І нікуди від того ж не дінешся - фізику не обманеш (грунт промерзлий, а воді кудись діватись то треба) . Я людина не балувана і з цього приводу не скиглю.
показати весь коментар
19.10.2020 20:38 Відповісти
ну тогда вывали в лицо тем кто перед вами сидел
показати весь коментар
19.10.2020 20:41 Відповісти
Це не відповідь по питанню руйнації "Широкого лану" зеленським і не виправдання по закупівлі доісторичних совкових палаток за відкати.
показати весь коментар
19.10.2020 20:26 Відповісти
Я там з весни 2018-го не був і тому про "руйнацію" нічого не знаю і не зкажу. А про доісторичні палатки я вам же відповідь начебто надав.
показати весь коментар
19.10.2020 20:29 Відповісти
За підтора роки будівнийтва повинно було бути закінченим, І це очевидно.
Як і те, що при Порошенкові, була тенденція до покращення. При зеленському не лише відкат у совок, а й свідома руйнація досягнень попередниеків.
показати весь коментар
19.10.2020 20:36 Відповісти
І що? Я бачу ти в новітній формі з новітнім бронежелетом і з модернізованою "******" стоіш. Ти вважаешь що Україна настільки багата що може викинути старі палатки. Розачарую тебе таке не може собі дозволити даже Ізраіль! Але Порошенко старі палатки по ціні в 3 раза дорожче чем нові не закуповував!
показати весь коментар
19.10.2020 19:26 Відповісти
Тим паче палатки можна купити де завгодно. А двигуни і інші зап частини тілки нелегально і тільки в Лаптестане!
показати весь коментар
19.10.2020 19:53 Відповісти
Що там зі свинарчуками? Бігус вже вибачився за передвибочу заказуху, чи комизиться?
показати весь коментар
19.10.2020 19:14 Відповісти
Горлапанка? Пишу пошепки, щоб вас не злякати.
То як, з приводу вашої брехні про свинарчуків? Вибачитесь, чи продовжете старі методички ялозити?
показати весь коментар
19.10.2020 19:39 Відповісти
Зараз "заридаю". СРана? Серйозно?

По "свинарчукам" було слідство і суд. Суд виніс рішення, Яке, поцікавтель самостійно. Чи ганьбіться далі. Вибір за вами. І зверніться до лікаря, з приводу слухових галюцінацій.
показати весь коментар
19.10.2020 19:47 Відповісти
Та ну чогось при Порошенко такой маячні не було!

Бо швидше за нього ні хто не встигав ...
показати весь коментар
19.10.2020 20:53 Відповісти
Солдатам защитникам - палатки с ржавыми "буржуйками"..
Ворам-"буржуям" - палаты с золотыми вонитазами.
показати весь коментар
19.10.2020 18:54 Відповісти
ЗЕ набрал всякого старья генеральского в армию .

ПОЗОР !!!!
показати весь коментар
19.10.2020 18:54 Відповісти
Який сам, такі і єнерали у нього.
показати весь коментар
19.10.2020 18:58 Відповісти
1200 х 80 = 96 000
Подготовка к наступлению?
показати весь коментар
19.10.2020 18:56 Відповісти
Развернут городки для ковидных, через полгода спишут и сожгут.
Ищи потом ветра в поле...
показати весь коментар
19.10.2020 18:57 Відповісти
Хоть бы одним глазком глянуть на палатку стоимостью 72 т грн с НДС...
Особенно учитывая, что на ОЛХ они по 15 тыс - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-vyskova-palatka-usb-56-IDzfmdV.html
а вот по 35 - https://rds.com.ua/p19001-palatka-usb.html
А вот от производителя - 38 т - https://poshiv-grup.com.ua/p824322029-palatka-armejskaya-usb.html
Помнится, они раньше назывались "курятник".
показати весь коментар
19.10.2020 18:56 Відповісти
Это ведь не Свинарчуки ведь поэтому нац жоны стоят в стойле!
показати весь коментар
19.10.2020 19:01 Відповісти
Анастасия, сравнивать палатки усб-56 (экспедиционную) с усб-56/2005(санитарно-барачную)как минимум некорректно. А сравнивать цену новых палаток с бу с олх это вообще🤦‍♂️ Всем порохоботам кто тебя лайкнул, передавай привет🤣
показати весь коментар
19.10.2020 19:55 Відповісти
Тайна понятия "сарказм", как понимаю, Вам не ведома....
показати весь коментар
20.10.2020 10:32 Відповісти
Хоть бы одним глазком глянуть на палатку стоимостью 72 т грн с НДС..

Гепа лавочки в метро продавал по цене Жигулей- и до сих пор здравствует. Сказал что лавочки- произведение искусства
показати весь коментар
19.10.2020 20:57 Відповісти
А шо Найєм?
показати весь коментар
19.10.2020 18:59 Відповісти
Десь вкрали зі складів
показати весь коментар
19.10.2020 19:00 Відповісти
Добивають армію. Знищують незалежність.
показати весь коментар
19.10.2020 19:03 Відповісти
"В то же время, то, как они прописаны, не позволяет принимать участие в торгах другим участникам - считают в АО "Прилукская швейная фабрика".

Источник: https://censor.net/ru/n3225655

Совкодрочерьі при власти не собираются ни в какое НАТО.
Язьіком на публике бла-бла-бла про НАТО, а на деле противоположное.

Кто знает что случилось с активистами, которьіе пять лет еженедельно кляли Порошенко и Муженко за каждую лужу на полигонах, а сегодня захлопнулись, ослепли и оглохли, забили на проблемьі в армии?
показати весь коментар
19.10.2020 19:03 Відповісти
Открою вам тайну. Я в армии более 25 лет. При всех президентах все разговоры про НАТО -это тупой ♤здёжь для лохов!
показати весь коментар
19.10.2020 19:26 Відповісти
Расскажите про снабжение, обеспечение, питання в армии при разньіх президентах.
показати весь коментар
19.10.2020 19:28 Відповісти
серьезные ребята - $2.3т за палатку. откат - 75% от входной цены.
показати весь коментар
19.10.2020 19:06 Відповісти
у производителя опт - ок. 30-31 тыс. В смете - 72.
Прочти угадал, дружище....
показати весь коментар
19.10.2020 19:13 Відповісти
За кремлёвские деньги Украинская контрактная армия скоро станет советской украинской армией рабочих, кгестьян( нарида Украины)
показати весь коментар
19.10.2020 19:18 Відповісти
Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка - Цензор.НЕТ 9411
показати весь коментар
19.10.2020 19:19 Відповісти
Щось не чутно зедебілів...
показати весь коментар
19.10.2020 19:20 Відповісти
А им всё надоело, скоро и страна надоест ,ведь у них было государство ссср,а сейчас осталась только столица Мацква
показати весь коментар
19.10.2020 19:33 Відповісти
В Одессе и Харькове мясника Жукова воскрешают,хотят вернуть бывшую Сталинскую область с рублёвым народом
показати весь коментар
19.10.2020 19:36 Відповісти
Выше с автоматом и заляпанным лицом стоит.
показати весь коментар
19.10.2020 20:17 Відповісти
щас ещё паплынський прибежит. со своей "гниальной" микро щепочницей-буржуйкой для обогрева этих палаток. такую возможность нагреть и себе руки на армейских поставках он просто не может зевонуть )))
показати весь коментар
19.10.2020 19:35 Відповісти
Ото хлопці заробили!
показати весь коментар
19.10.2020 19:37 Відповісти
Коли ви курви вже нажретись ??
показати весь коментар
19.10.2020 19:53 Відповісти
Ублюдки, которые закупили это дерьмо просто саботажники и казнокрады. Чтобы поставить и собрать такую палатку нужно минимум 8 человек, чтобы поставить натовскую арочную палатку на взвод нужно максимум 3 .... Их нам поставляли с 14 года, реверс-инжиниринг никто не отменял ....
показати весь коментар
19.10.2020 20:13 Відповісти
Эти палатки вечные. Хоть кто то в Украине, что то нормальное закупил, а не говно китайское.
показати весь коментар
19.10.2020 20:52 Відповісти
Так шо клоун уже не тока надорогах ворует и ковид уже опустился до палаток
показати весь коментар
19.10.2020 20:15 Відповісти
Советская (аутентичная) палатка и буржуйка это как два непримиримых антагониста.
Порыв ветра, буржуйка выплевывает сноп искр и палатка полыхает.
Видел как вспыхивали палатки (правда не такие большие) на полигоне. Зимой!
Дай Боже, чтобы они были сделаны КАК НАДО, а не КАК НАПИСАНО.
показати весь коментар
19.10.2020 21:22 Відповісти
В начале освоения Донбасса лесов, как таковых, там практически не было. Довоенное и послевоенное поколение добровольно/принудительно высаживали снегозащитные полосы. Так появились посадки, где чередовались акация и абрикосы, иногда шелковица.
в 21 веке применять буржуйки и топить дровами - это расточительство. Дикари.
показати весь коментар
19.10.2020 21:39 Відповісти
ви серйозно? галіма советська палатка за 7000 гн? Чому нікого не посадили?
за сім штук можна взяти нормальну Hannah або Terra incognita
показати весь коментар
19.10.2020 22:36 Відповісти
ага еще буденовки голифе пулеметы максим ..наганы и седла..и папахи с планшетами и усы буденного
показати весь коментар
20.10.2020 10:14 Відповісти
И какова фамилия героя?
показати весь коментар
02.03.2021 21:00 Відповісти
 
 