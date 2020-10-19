Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны Украины приобрело по переговорной процедуре у частной компании "Сивертекс" 1200 палаток советского образца (типа УСТ-56 и УСБ-56) на 77,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UKRAINIAN MILITARY PAGES.

Согласно договорам № 286/3/20/226 и №286/3/20/227 от 13 октября, на четыре объединенных центра обеспечения Вооруженных сил Украины до 15 декабря этого года должны поставить 600 палаток унифицированных санитарно-барачных УСБ-56/2005 стоимостью по 71 071,98 гривен (с НДС) и 600 палаток унифицированных санитарно-технических УСТ-56/2015 стоимостью по 57 654,96 грн (с НДС).





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Владелец технических условий на ткани, из которых должны изготовляться палатки для военных, - ООО "Сивертекс", которое предоставило разрешение на их использование заказчику и участникам торгов. В то же время, то, как они прописаны, не позволяет принимать участие в торгах другим участникам - считают в АО "Прилукская швейная фабрика".

В жалобе, которую подало предприятие, отмечается, что в нарушение требований законодательства, техусловия содержат ссылки на конкретную торговую марку ткани, без всякой альтернативы в качестве эквивалента. По мнению жалобщика, это делает невозможным потенциальным участникам торгов приобрести материалы для изготовления палаток.

Палатки УСБ-56 и УСТ-56 приняты на вооружение в 1956 году. В УСБ-56 можно разместить до 80 человек, если устанавливать двухъярусные кровати, в УСТ-56 - до 40 человек. Для отопления палаток зимой используются чугунные печи (буржуйки).

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