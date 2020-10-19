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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны Украины приобрело по переговорной процедуре у частной компании "Сивертекс" 1200 палаток советского образца (типа УСТ-56 и УСБ-56) на 77,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UKRAINIAN MILITARY PAGES.

Согласно договорам № 286/3/20/226 и №286/3/20/227 от 13 октября, на четыре объединенных центра обеспечения Вооруженных сил Украины до 15 декабря этого года должны поставить 600 палаток унифицированных санитарно-барачных УСБ-56/2005 стоимостью по 71 071,98 гривен (с НДС) и 600 палаток унифицированных санитарно-технических УСТ-56/2015 стоимостью по 57 654,96 грн (с НДС).

Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца 01
Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца 02

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Владелец технических условий на ткани, из которых должны изготовляться палатки для военных, - ООО "Сивертекс", которое предоставило разрешение на их использование заказчику и участникам торгов. В то же время, то, как они прописаны, не позволяет принимать участие в торгах другим участникам - считают в АО "Прилукская швейная фабрика".

В жалобе, которую подало предприятие, отмечается, что в нарушение требований законодательства, техусловия содержат ссылки на конкретную торговую марку ткани, без всякой альтернативы в качестве эквивалента. По мнению жалобщика, это делает невозможным потенциальным участникам торгов приобрести материалы для изготовления палаток.

Палатки УСБ-56 и УСТ-56 приняты на вооружение в 1956 году. В УСБ-56 можно разместить до 80 человек, если устанавливать двухъярусные кровати, в УСТ-56 - до 40 человек. Для отопления палаток зимой используются чугунные печи (буржуйки).

Также читайте: Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

Автор: 

Минобороны (9305) оборона (5201) палатки (99) закупки (750) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+22
Скоро будуть кирзачі закуповувати...
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19.10.2020 18:46
+18
у хомчака молода жєна, любить гроші.....крутиться як може.
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19.10.2020 18:47
+17
И так везде. А потом удивляемся - "Почему мы так х...во живём?".
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19.10.2020 18:44
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19.10.2020 18:42 Ответить
Прапор со склада натаскал,потом продал.
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19.10.2020 18:44 Ответить
совецкой армии - совецкие палатки.....
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19.10.2020 18:44 Ответить
Это ж надо было постараться найти такие палатки.
Какого-то генерал-закупщика старпера придавила ностальгия по молоденьким медсестрам совецкого образца 🙄
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19.10.2020 18:56 Ответить
Скинув залишки застарілого неліквіда, Кравчук і Ко
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19.10.2020 18:58 Ответить
Правильно. С рюкзаков - на палатки.!...
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19.10.2020 20:49 Ответить
Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца - Цензор.НЕТ 4822
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19.10.2020 18:44 Ответить
И так везде. А потом удивляемся - "Почему мы так х...во живём?".
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19.10.2020 18:44 Ответить
у хомчака молода жєна, любить гроші.....крутиться як може.
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19.10.2020 18:47 Ответить
Їм бубочка зробив гарний весільний подарунок. Чернігівську область. Думаєте мало?
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19.10.2020 19:01 Ответить
так мало. вони ж сірати
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19.10.2020 19:03 Ответить
Вони- прірва, яка ніколи не нажереться.
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19.10.2020 19:12 Ответить
Скоро будуть кирзачі закуповувати...
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19.10.2020 18:46 Ответить
нам смішно, а комусь таки в них ходити вже цієї осени
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19.10.2020 19:20 Ответить
думаете все слуги поместятся?
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19.10.2020 18:46 Ответить
горить вона гарно.....
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19.10.2020 18:48 Ответить
От і заселити їх у ті палатки, а їх житло віддати ветеранам.
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19.10.2020 18:48 Ответить
Там у вас на складах еще ППШ и наганы завалялись. Тоже можно закупить для армии....
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19.10.2020 18:50 Ответить
Максим, доброго вечора. Є розмова. Є в нас такий парубок піаніст Майдану. Нещодавно він грав для військових в Авдіївці (14.10.2020). При розмові у чаті виявилося, що він має проблеми із здоров'ям (там купа всього, але здоров'я на І місці), ми кинули клич по всім. Якщо є можливість допоможіть. Дані про нього можна знайти у Телеграм - Чат порохоботів- шукати "піаніст Майдану)
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19.10.2020 19:07 Ответить
+
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19.10.2020 19:15 Ответить
Дякую, Максиме
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19.10.2020 19:18 Ответить
Покi шо немае за шо.
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19.10.2020 19:20 Ответить
не там ышо 5 тыс томиганов причём от модели 28 с обребренинием ствола и с дисками на 100 и 50 вроде патронов до модели 42 года под прямые двурядные магазины плюс мг начиная от 09 го кончая 13мм авиационными
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19.10.2020 20:19 Ответить
Томпсон я бы взял, неохота заморачиваться с лицензией на full-auto. А полуавто он не то....
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19.10.2020 20:48 Ответить
ЗЕбилы и типа националисты, это уже Свинарчуки и торговля на крови или ещё нет?!
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19.10.2020 18:51 Ответить
Совок головного мозку.
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19.10.2020 18:52 Ответить
Дуракам закон не писан..
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19.10.2020 18:53 Ответить
А таки Наполеон був правий в своєму висловнюванні відносно інтендантів.
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19.10.2020 18:54 Ответить
Та ну чогось при Порошенко такой маячні не було!
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19.10.2020 18:59 Ответить
Не підкажете, що за півтора року змінилось? Будівлі "Широкого лану" ще стоять, чи вже деревами поросли?
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19.10.2020 19:13 Ответить
Шановна, не знаю. Тоді ці палатки стояли навпроти тих нових казарм. Мені "повезло": приїхали туди в самий снігопад, що стояли перемети під два метри, а в березні все це почало танути і перетворюватись в суцільну кашу з багна. Виїзджали "на дємбель" в поліетиленових пакетах до колін.
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19.10.2020 19:18 Ответить
Пройшло півтора роки з мометру заморозки будіництва трубою. Що стається з "замороженим" будівництвом відомо і мені, і вам. Я абсолютно впеінена, що на даний момент там і руйнування, і грибок, і збитки на сотні мільйонів, спричинені "заморозкою". Хто буде нести за це, як і зе закупівлю совячих палаток, відповідальність? Зеленський?
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19.10.2020 19:34 Ответить
Палатки "проштовхнула" служба тилу ВСУ. Наполеон ще 200 років тому назад зказав, що через п'ять років служби можна сміливо розстрілювати кожного інтенданта і не помилишся. І в даному конкретному випадку - це підтвердження його вислову.
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19.10.2020 19:42 Ответить
а снег откидать не судьба да - там вывезти тоже или служба тыла должна всё делать ?
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19.10.2020 20:23 Ответить
Де я писав про "снєг кідать"?
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19.10.2020 20:25 Ответить
нас туда после сектора заселили в 2015м- не чё свои палатки от лишнего снега и прочего почистили ровики водотводы прочистили и про гавнище возле располаги забыли А палатки времён войны в Корее нам как то не вписываются но кто у нас там в МО в службу тыла вернулся с радостью с вавой напомнить
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19.10.2020 20:31 Ответить
Сніг чистили дві доби. Зробили проходи. А от коли почало все танути, то вода стояла вище настилів в палатках. І нікуди від того ж не дінешся - фізику не обманеш (грунт промерзлий, а воді кудись діватись то треба) . Я людина не балувана і з цього приводу не скиглю.
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19.10.2020 20:38 Ответить
ну тогда вывали в лицо тем кто перед вами сидел
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19.10.2020 20:41 Ответить
Це не відповідь по питанню руйнації "Широкого лану" зеленським і не виправдання по закупівлі доісторичних совкових палаток за відкати.
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19.10.2020 20:26 Ответить
Я там з весни 2018-го не був і тому про "руйнацію" нічого не знаю і не зкажу. А про доісторичні палатки я вам же відповідь начебто надав.
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19.10.2020 20:29 Ответить
За підтора роки будівнийтва повинно було бути закінченим, І це очевидно.
Як і те, що при Порошенкові, була тенденція до покращення. При зеленському не лише відкат у совок, а й свідома руйнація досягнень попередниеків.
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19.10.2020 20:36 Ответить
І що? Я бачу ти в новітній формі з новітнім бронежелетом і з модернізованою "******" стоіш. Ти вважаешь що Україна настільки багата що може викинути старі палатки. Розачарую тебе таке не може собі дозволити даже Ізраіль! Але Порошенко старі палатки по ціні в 3 раза дорожче чем нові не закуповував!
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19.10.2020 19:26 Ответить
Тим паче палатки можна купити де завгодно. А двигуни і інші зап частини тілки нелегально і тільки в Лаптестане!
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19.10.2020 19:53 Ответить
Що там зі свинарчуками? Бігус вже вибачився за передвибочу заказуху, чи комизиться?
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19.10.2020 19:14 Ответить
Горлапанка? Пишу пошепки, щоб вас не злякати.
То як, з приводу вашої брехні про свинарчуків? Вибачитесь, чи продовжете старі методички ялозити?
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19.10.2020 19:39 Ответить
Зараз "заридаю". СРана? Серйозно?

По "свинарчукам" було слідство і суд. Суд виніс рішення, Яке, поцікавтель самостійно. Чи ганьбіться далі. Вибір за вами. І зверніться до лікаря, з приводу слухових галюцінацій.
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19.10.2020 19:47 Ответить
Та ну чогось при Порошенко такой маячні не було!

Бо швидше за нього ні хто не встигав ...
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19.10.2020 20:53 Ответить
Солдатам защитникам - палатки с ржавыми "буржуйками"..
Ворам-"буржуям" - палаты с золотыми вонитазами.
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19.10.2020 18:54 Ответить
ЗЕ набрал всякого старья генеральского в армию .

ПОЗОР !!!!
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19.10.2020 18:54 Ответить
Який сам, такі і єнерали у нього.
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19.10.2020 18:58 Ответить
1200 х 80 = 96 000
Подготовка к наступлению?
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19.10.2020 18:56 Ответить
Развернут городки для ковидных, через полгода спишут и сожгут.
Ищи потом ветра в поле...
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19.10.2020 18:57 Ответить
Хоть бы одним глазком глянуть на палатку стоимостью 72 т грн с НДС...
Особенно учитывая, что на ОЛХ они по 15 тыс - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-vyskova-palatka-usb-56-IDzfmdV.html
а вот по 35 - https://rds.com.ua/p19001-palatka-usb.html
А вот от производителя - 38 т - https://poshiv-grup.com.ua/p824322029-palatka-armejskaya-usb.html
Помнится, они раньше назывались "курятник".
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19.10.2020 18:56 Ответить
Это ведь не Свинарчуки ведь поэтому нац жоны стоят в стойле!
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19.10.2020 19:01 Ответить
Анастасия, сравнивать палатки усб-56 (экспедиционную) с усб-56/2005(санитарно-барачную)как минимум некорректно. А сравнивать цену новых палаток с бу с олх это вообще🤦‍♂️ Всем порохоботам кто тебя лайкнул, передавай привет🤣
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19.10.2020 19:55 Ответить
Тайна понятия "сарказм", как понимаю, Вам не ведома....
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20.10.2020 10:32 Ответить
Хоть бы одним глазком глянуть на палатку стоимостью 72 т грн с НДС..

Гепа лавочки в метро продавал по цене Жигулей- и до сих пор здравствует. Сказал что лавочки- произведение искусства
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19.10.2020 20:57 Ответить
А шо Найєм?
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19.10.2020 18:59 Ответить
Десь вкрали зі складів
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19.10.2020 19:00 Ответить
Добивають армію. Знищують незалежність.
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19.10.2020 19:03 Ответить
"В то же время, то, как они прописаны, не позволяет принимать участие в торгах другим участникам - считают в АО "Прилукская швейная фабрика".

Источник: https://censor.net/ru/n3225655

Совкодрочерьі при власти не собираются ни в какое НАТО.
Язьіком на публике бла-бла-бла про НАТО, а на деле противоположное.

Кто знает что случилось с активистами, которьіе пять лет еженедельно кляли Порошенко и Муженко за каждую лужу на полигонах, а сегодня захлопнулись, ослепли и оглохли, забили на проблемьі в армии?
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19.10.2020 19:03 Ответить
Открою вам тайну. Я в армии более 25 лет. При всех президентах все разговоры про НАТО -это тупой ♤здёжь для лохов!
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19.10.2020 19:26 Ответить
Расскажите про снабжение, обеспечение, питання в армии при разньіх президентах.
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19.10.2020 19:28 Ответить
серьезные ребята - $2.3т за палатку. откат - 75% от входной цены.
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19.10.2020 19:06 Ответить
у производителя опт - ок. 30-31 тыс. В смете - 72.
Прочти угадал, дружище....
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19.10.2020 19:13 Ответить
За кремлёвские деньги Украинская контрактная армия скоро станет советской украинской армией рабочих, кгестьян( нарида Украины)
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19.10.2020 19:18 Ответить
Міноборони без конкурсу закупило 1200 наметів радянського зразка - Цензор.НЕТ 9411
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19.10.2020 19:19 Ответить
Щось не чутно зедебілів...
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19.10.2020 19:20 Ответить
А им всё надоело, скоро и страна надоест ,ведь у них было государство ссср,а сейчас осталась только столица Мацква
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19.10.2020 19:33 Ответить
В Одессе и Харькове мясника Жукова воскрешают,хотят вернуть бывшую Сталинскую область с рублёвым народом
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19.10.2020 19:36 Ответить
Выше с автоматом и заляпанным лицом стоит.
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19.10.2020 20:17 Ответить
щас ещё паплынський прибежит. со своей "гниальной" микро щепочницей-буржуйкой для обогрева этих палаток. такую возможность нагреть и себе руки на армейских поставках он просто не может зевонуть )))
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19.10.2020 19:35 Ответить
Ото хлопці заробили!
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19.10.2020 19:37 Ответить
Коли ви курви вже нажретись ??
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19.10.2020 19:53 Ответить
Ублюдки, которые закупили это дерьмо просто саботажники и казнокрады. Чтобы поставить и собрать такую палатку нужно минимум 8 человек, чтобы поставить натовскую арочную палатку на взвод нужно максимум 3 .... Их нам поставляли с 14 года, реверс-инжиниринг никто не отменял ....
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19.10.2020 20:13 Ответить
Эти палатки вечные. Хоть кто то в Украине, что то нормальное закупил, а не говно китайское.
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19.10.2020 20:52 Ответить
Так шо клоун уже не тока надорогах ворует и ковид уже опустился до палаток
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19.10.2020 20:15 Ответить
Советская (аутентичная) палатка и буржуйка это как два непримиримых антагониста.
Порыв ветра, буржуйка выплевывает сноп искр и палатка полыхает.
Видел как вспыхивали палатки (правда не такие большие) на полигоне. Зимой!
Дай Боже, чтобы они были сделаны КАК НАДО, а не КАК НАПИСАНО.
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19.10.2020 21:22 Ответить
В начале освоения Донбасса лесов, как таковых, там практически не было. Довоенное и послевоенное поколение добровольно/принудительно высаживали снегозащитные полосы. Так появились посадки, где чередовались акация и абрикосы, иногда шелковица.
в 21 веке применять буржуйки и топить дровами - это расточительство. Дикари.
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19.10.2020 21:39 Ответить
ви серйозно? галіма советська палатка за 7000 гн? Чому нікого не посадили?
за сім штук можна взяти нормальну Hannah або Terra incognita
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19.10.2020 22:36 Ответить
ага еще буденовки голифе пулеметы максим ..наганы и седла..и папахи с планшетами и усы буденного
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20.10.2020 10:14 Ответить
И какова фамилия героя?
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02.03.2021 21:00 Ответить
 
 