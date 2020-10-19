Минобороны без конкурса закупило 1200 палаток советского образца. ДОКУМЕНТ
Министерство обороны Украины приобрело по переговорной процедуре у частной компании "Сивертекс" 1200 палаток советского образца (типа УСТ-56 и УСБ-56) на 77,2 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UKRAINIAN MILITARY PAGES.
Согласно договорам № 286/3/20/226 и №286/3/20/227 от 13 октября, на четыре объединенных центра обеспечения Вооруженных сил Украины до 15 декабря этого года должны поставить 600 палаток унифицированных санитарно-барачных УСБ-56/2005 стоимостью по 71 071,98 гривен (с НДС) и 600 палаток унифицированных санитарно-технических УСТ-56/2015 стоимостью по 57 654,96 грн (с НДС).
Владелец технических условий на ткани, из которых должны изготовляться палатки для военных, - ООО "Сивертекс", которое предоставило разрешение на их использование заказчику и участникам торгов. В то же время, то, как они прописаны, не позволяет принимать участие в торгах другим участникам - считают в АО "Прилукская швейная фабрика".
В жалобе, которую подало предприятие, отмечается, что в нарушение требований законодательства, техусловия содержат ссылки на конкретную торговую марку ткани, без всякой альтернативы в качестве эквивалента. По мнению жалобщика, это делает невозможным потенциальным участникам торгов приобрести материалы для изготовления палаток.
Палатки УСБ-56 и УСТ-56 приняты на вооружение в 1956 году. В УСБ-56 можно разместить до 80 человек, если устанавливать двухъярусные кровати, в УСТ-56 - до 40 человек. Для отопления палаток зимой используются чугунные печи (буржуйки).
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Какого-то генерал-закупщика старпера придавила ностальгия по молоденьким медсестрам совецкого образца 🙄
Як і те, що при Порошенкові, була тенденція до покращення. При зеленському не лише відкат у совок, а й свідома руйнація досягнень попередниеків.
То як, з приводу вашої брехні про свинарчуків? Вибачитесь, чи продовжете старі методички ялозити?
По "свинарчукам" було слідство і суд. Суд виніс рішення, Яке, поцікавтель самостійно. Чи ганьбіться далі. Вибір за вами. І зверніться до лікаря, з приводу слухових галюцінацій.
Бо швидше за нього ні хто не встигав ...
Ворам-"буржуям" - палаты с золотыми вонитазами.
ПОЗОР !!!!
Подготовка к наступлению?
Ищи потом ветра в поле...
Особенно учитывая, что на ОЛХ они по 15 тыс - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-vyskova-palatka-usb-56-IDzfmdV.html
а вот по 35 - https://rds.com.ua/p19001-palatka-usb.html
А вот от производителя - 38 т - https://poshiv-grup.com.ua/p824322029-palatka-armejskaya-usb.html
Помнится, они раньше назывались "курятник".
Гепа лавочки в метро продавал по цене Жигулей- и до сих пор здравствует. Сказал что лавочки- произведение искусства
Источник: https://censor.net/ru/n3225655
Совкодрочерьі при власти не собираются ни в какое НАТО.
Язьіком на публике бла-бла-бла про НАТО, а на деле противоположное.
Кто знает что случилось с активистами, которьіе пять лет еженедельно кляли Порошенко и Муженко за каждую лужу на полигонах, а сегодня захлопнулись, ослепли и оглохли, забили на проблемьі в армии?
Прочти угадал, дружище....
Порыв ветра, буржуйка выплевывает сноп искр и палатка полыхает.
Видел как вспыхивали палатки (правда не такие большие) на полигоне. Зимой!
Дай Боже, чтобы они были сделаны КАК НАДО, а не КАК НАПИСАНО.
в 21 веке применять буржуйки и топить дровами - это расточительство. Дикари.
за сім штук можна взяти нормальну Hannah або Terra incognita