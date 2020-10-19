Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович
Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що на функціонування Архіву національної пам'яті другий рік не виділяють фінансування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
В'ятрович зазначив: "Нині всіх обурила заборона поширення книги Вахтанга Кіпіані про Стуса.
Але нинішня влада вдається і до більш вишуканих форм закривання правди з архівів КДБ. Наприклад припинення фінансування Архіву національної пам'яті.
У березні під час формування фонду для боротьби з короновірусом програму, якою передбачено реконструкцію приміщення куди мають бути звезені матеріали чекістів, скоротили до нуля. Тому цього року для створення найбільшого на пострадянському комуністичному просторі архіву документів не зроблено нічого. У проєкті бюджету на 2021 - повторно нуль.
Вони бояться правди, яка робить українців вільними".
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Як би , хоча б 1 десяту разів забороняли усскій, уже б і забули, що такий був! Адже українська мова природна і існує тисячі років, лише змінюється з часом. А усскій штучний, тому там так багато сленгу, бо це недоязік.