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Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович

Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович

Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що на функціонування Архіву національної пам'яті другий рік не виділяють фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Нині всіх обурила заборона поширення книги Вахтанга Кіпіані про Стуса.

Але нинішня влада вдається і до більш вишуканих форм закривання правди з архівів КДБ. Наприклад припинення фінансування Архіву національної пам'яті.

У березні під час формування фонду для боротьби з короновірусом програму, якою передбачено реконструкцію приміщення куди мають бути звезені матеріали чекістів, скоротили до нуля. Тому цього року для створення найбільшого на пострадянському комуністичному просторі архіву документів не зроблено нічого. У проєкті бюджету на 2021 - повторно нуль.

Вони бояться правди, яка робить українців вільними".

Читайте також: В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов

Автор: 

архів (81) пам’ять (1184) В’ятрович Володимир (237)


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Топ коментарі
+15
Это понятно было сразу после "обрання" зеленых грантоедов
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19.10.2020 22:57
+14
Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1069
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19.10.2020 23:01
+12
Народ,який не пам"ятає минулого ,не має майбутнього !!))))
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19.10.2020 23:04
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Это понятно было сразу после "обрання" зеленых грантоедов
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19.10.2020 22:57 Відповісти
Второй год - как раз после прихода к власти зеленых.
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19.10.2020 22:58 Відповісти
Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1069
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19.10.2020 23:01 Відповісти
Это да. Раб, того и гляди, еще взбунтуется - вспомним восстание Спартака.
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19.10.2020 23:03 Відповісти
Народ,який не пам"ятає минулого ,не має майбутнього !!))))
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19.10.2020 23:04 Відповісти
З часів Хмеля , Московія наполеглево та послідовно ,нищила українців та українство-мову,історію,культуру та церкву!! Росія знищила та замордувала більше українців ,ніж решта народів світа ,разом взяті ,це міліони українців !!))
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19.10.2020 23:16 Відповісти
http://nus.in.ua/********/338-**********-movu-zaboronyali-134-razi.html Українську мову Забороняли 134 рази!

Як би , хоча б 1 десяту разів забороняли усскій, уже б і забули, що такий був! Адже українська мова природна і існує тисячі років, лише змінюється з часом. А усскій штучний, тому там так багато сленгу, бо це недоязік.
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 9760
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19.10.2020 23:40 Відповісти
Клованам не потрібна національна пам'ять.
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19.10.2020 23:06 Відповісти
Це не їх память. У них своя. Жидобільшовицька міфологія.
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19.10.2020 23:13 Відповісти
А зачем нарiду память? Пожрать-поржать, пивасиком заправиться --и все!
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19.10.2020 23:06 Відповісти
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7947
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19.10.2020 23:09 Відповісти
ЗЕлені покидьки!
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19.10.2020 23:36 Відповісти
Так сьогодні утискають язік
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2797
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19.10.2020 23:41 Відповісти
А на що зеленим національна пам'ять не своєї нації?
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20.10.2020 01:41 Відповісти
 
 