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Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступає зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію виступу Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас є критичною цифра 9,5 тис. хворих на добу. Тоді повернемо жорсткий карантин, - Зеленський

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+39
Ежегодное послание президента Зеленского к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4738
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20.10.2020 10:37
+34
Слушаю и смотрю по ТВ этого выродка. И маски были говно и зп медикам 300%, все оно сделало и т.д. и т.п. Более лживой твари, чем вот этот фигляр, я в своей жиэни не встречал.
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20.10.2020 10:44
+31
Сказонув - і чекає на аплодисменти.
Клован !
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20.10.2020 10:42
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ПАПа був. І створив ЗСУ з нуля, не оголосив дефолт при 100тис. на казначейських рахунках.
Мій батько отримував субсидії, землі Донбасу звільняли від погані. У воюючій країні ріс ВВП
Розказати тобі, що зараз, чи сам оченята протреш? Якби неви, 73% дебіли, Україна була б зара на нормальному рівні.
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20.10.2020 17:31 Відповісти
Ну як Мальдівський Барига "створював" армію з "0" не мені, а GlobalFirepower розкажи, за яким в 2014 році ЗСУ були на 21 місці в світі, а після барижної "відбудови" обвалилися на 30, і може нагадаєш, коли ж це від погані звільнили Новоазовськ, Тельманове, Докучаєвськ, Ясинувату, Вуглегірськ, Калинове, Слов'яносербськ? І може ти не знаєш, але тарифи для населення, які московський підрошенівець Вовк збільшив майже в 10 разів це і є головне джерело "зростання" ВВП. А це для прикладу, будні "найпотужнішої" (як її назвав Барига) армії на континенті, 128 бригада, Яворівський полігон...
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 412

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20.10.2020 18:55 Відповісти
У 2014 в нас було боєздатними біля 6000 вояків. Ти зовсім хворий, якщо реально лопочеш про 21 місце)))
Кілька батальйонів миротворчих сил - це не армія, від слова "зовсім".
І отмені цікавао: ти це сказав "па приколу", чи дійсно не розумієш, що армія була повністю розвалена? Доречі, як щодо економіки, коли Петя залишив шмарклявому 130млрд.. У
казначейчтві та більш $32млрд. золотовалютного запасу.?
Ну шо, спробував?
А тепер визнай, що ти - або недосвідчений школяр, або слабоумний.
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20.10.2020 19:56 Відповісти
Слабоумный школьник-недоучка
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20.10.2020 20:12 Відповісти
Отож. Самое поганое, что эти шмарклявые дебилы убивают страну.
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20.10.2020 20:43 Відповісти
Це ти хворий, коли 20 лютого з Меліоративного відправляли 25 бригаду зачищати Майдан, то всі були боєздатні, а потім враз всі 160 тис. ЗСУ, 300 тис. МВС і 30 тис. СБУ розвчилися зброю в руках тримати? Цікаво, а як за 2 тижні з моменту початку мобілізації можна було з аватарів, яких ловили будь-де, зробити "професійних самосівців"? І Барига залишив після себе 2,1 трлн. державних боргів, які за своє президентство збільшив втричі. Бачу що ти взагалі не розумієш, що таке казначейський рахунок... Тому не неси дурні, яку меле Барига і його прихвосні, аби уникнути відповідальності.
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20.10.2020 23:53 Відповісти
А до пороха у ВСУ на вооружении вилы были?
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20.10.2020 20:45 Відповісти
А ты поинтересуйся, что было. Почитай стенограмму СНБО 2014. Может дойдёт, если не полный дебил.
Шо там в Ольгино, снег еще не выпал?
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20.10.2020 21:07 Відповісти
А что, в составе СНБО в 2014 были компетентные люди? И что можно целиком полагаться на данные озвученные человеком, находящимся в роли министра обороны менее суток?? Да, ладно!! А что другие независимые источники это подтверждают?? Нет? Так вот, эта позорная стенограмма полностью подтверждает: Крым был сдан! Сдан без всякого желания и попыток противодействия врагу. Тролль, твои жалкие попытки оправдания этого, твоя грязная работа, как минимум будет на твоей совести.
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21.10.2020 06:55 Відповісти
Ты, Ваня, на всю голову юлеботный, никак не успокоишься. Фиг светит твоей юле, ее поезд давно ушел бесповоротно.
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20.10.2020 12:03 Відповісти
У Києві так це точно. Свіжі дані опитування. Юльчин кандидат в мери Кучеренко набирає 3,1%, а її партія мабуть що в Київраді пролітає. https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
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20.10.2020 20:56 Відповісти
Покусаний Жулькою - то вже діагноз!
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20.10.2020 12:12 Відповісти
А якщо той, що об*ївся соєвими батончиками, начиненими лайном пеці, то що?
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20.10.2020 17:17 Відповісти
А ти не жри все підряд, шмарклявий!)))
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20.10.2020 17:38 Відповісти
Це проблема
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20.10.2020 19:16 Відповісти
Та ні, біленький. Проблема - це дебіли, що вибрали убоге сц&кливе створіння, "аби не Порох!", а тепер скиглять, що все катиться у прірву. Ви зробили це разом. Жуйте, дебіли.
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20.10.2020 20:54 Відповісти
На це йому відповіла Вікторія Сюмар: "Ти боїшся Порошенка до якого тобі, як до неба рачки". https://www.youtube.com/watch?v=GLmHvDfr6wo
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20.10.2020 20:51 Відповісти
Діду! Краще піти в зоопарк.
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20.10.2020 11:49 Відповісти
Зоопарк у нас в Раде.
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20.10.2020 11:59 Відповісти
Не "це" порівнювати з зоопарком, він кращий.
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20.10.2020 12:14 Відповісти
Ну, не скажіть! Сьогодні він майже не гундосив. Текст читав на 5+. Терпеливо чекав на аплодисменти. Диригент в залі трохи тормозив (Чечетовські курси не проходив), ну то таке.
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20.10.2020 14:21 Відповісти
БРАВО ВИСТУПУ ВІКТОРІЇ СЮМАР!!!
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20.10.2020 11:56 Відповісти
Почти все разбежались, кому охота слушать бред сумасшедшего.
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20.10.2020 12:00 Відповісти
Надо было задать этому наркоману вопрос, почему от так боится критики и негодует по поводу публикации материалов по делу террористов ЧВК "Вагнера", что дал указание Баканову, взять в разработку Главного редатора Цензор. Юрия Бутусова.

Юрий вы находитесь в разработке. Заказ поступил из Офиса Президента. Руководит процессом Андрей Наумов - Начальник ГУ ВБ СБУ. За вами ходит наружка СБУ, отрабатывают все ваши связи и источники информации.
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20.10.2020 12:02 Відповісти
немає жодного сенсу слухати зе, його слова нічого не варті. хтосьшось написав, він зачитав. інші зробили вигляд, що послухали. миздобул-2.
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Хрипате нам нічого не винне...
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20.10.2020 12:24 Відповісти
по увиденному:
- ермак в наушник читал быстровато...иногда актёр запинался
- оно хочет ввести "нулевую декларацию" для олигархов, т.е. узаконить все награбленное ими в 90х годах, конечно же за откат себе любимому.
-тоже самое с дерибаном земли-оно наметило уже куда будет отправлять откаты с дерибана и потирает руки
- 120 депутатов СН получат УБД сьездив попарится и поторговать лицом в бани на 3 линию на донбасс
пока всё.
PS кто назовет хоть ОДНО крупное производство построенное при осле- тому конфетка. Кондитер какой ни был, но все же возвел в свою каденцию завод леони по сбору автоелектроники в Львовс. обл, кучу елеваторов, перевалку https://latifundist.com/kompanii/1350-bunge Bunge Ltd. в Николаевском порту, зерновой терминал Cargill, Зерновий термінал Risoil S.A., пришла авиакомпания Ryanair....
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20.10.2020 12:36 Відповісти
А ви шо хотіли ? Я ж казав "Порох і досі сере мені в штани" Ви прослухали світ зеленої цинічної худоби на посту президента України.
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20.10.2020 12:37 Відповісти
по словам реформы идут - правильно
только результат почти везде отрицательный
в селе две вышки мобильных операторов
46 и 85 метров высоты а только 2G
вот и все в электроном виде
есть проводной интернет 200грн /не всем по карману /
при пенсии 2000грн
пенсии остались на месте все подорожало
больше чем рост пенсий
хлеб мясо сахар яйца овощи - все подорожало и
проезд в поездах /должен быть на любую цену/
общий плацкарт купе есть спрос пусть вагон закупают
проехать 30 км /плати плацкарт и верхняя полка
и получается матрас стоя /
поход в аптеку -- это зубы на полку
не дай бог заболеть если нет запаса
бери простынь и ползи на кладбище
и так во всем
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20.10.2020 12:40 Відповісти
Какую скорость дают за 200 грн? У нас было 160 грн за 15 Мб, сейчас оператор сам уменьшил, даже не сообщив потребителям) Пополняю как обычно, а на счету накапливается) Сейчас где то 100-110 за 20 Мб) И у нас(в селе) один оператор, конкуренции нет)
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20.10.2020 14:51 Відповісти
Щорічне послання президента...
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2273
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20.10.2020 12:41 Відповісти
У зелени уже полтора года как предвыборная компания. У них вечная весна 2019. Власть взяли а методички те же. ))
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20.10.2020 12:45 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Источник: https://censor.net/ru/n3225740

Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5245
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20.10.2020 12:48 Відповісти
Вова йди геть!!!!
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20.10.2020 12:52 Відповісти
Яке може бути "послання" вІд недоумка який вирішив "задати 5 питань"? Дивитися як воно в черговий раз гундосхуцпатить чужий текст а-ля "всьо харашо прекрасная маркіза" просто "в падлу". Громадяни! Бережіть нерви -спокійно посилайте ЗЕ та його тупих посіпак "нафіг".
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20.10.2020 12:57 Відповісти
"Властитель слабый и лукавый"(с)
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20.10.2020 13:01 Відповісти
Країна пішла вперед після виборів 2019 р. Вперед? Котиться вниз!!! Тільки блаЗЕнь залишився на трибуні стадіону зі своєю мрією...
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20.10.2020 13:13 Відповісти
отакоє!
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20.10.2020 13:37 Відповісти
22 мая 2019 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью украинскому интернет-изданию «Левый берег» заявил о том, что в основе идеологии партии «Слуга народа» лежит идеология ЛИБЕРТАРИАНТСТВА
Что проповедуют либертарианцы?
Отдельный вопрос идеологии либертарианства - это вопрос собственности.
Так как государству назначена весьма скромная роль, то первый, кто обнаружит природный ресурс, тот и останется его собственником.
Государство же не будет заниматься перераспределением в пользу менее обеспеченных слоёв населения


Либертарианцы выступают за
минимизацию государственных гарантий, например, ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦСТАНДАРТОВ-
Либертарианцы выступают ПРОТИВ ЗАКОНОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

За легализацию практически всех наркотиков
Против призыва в армию
Либертарианцы против государственной регистрации брака
За однополые браки
За эвтаназию (право на прекращение жизни неизлечимо больных людей).
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20.10.2020 13:40 Відповісти
ЄВТОНАЗІЯ цє добре і розпочати потрібно з невиліковних дебілів , а саме з ЗЕБІЛІВ , ну а якщо зебіли закінчаться є ЖОПОбіли.
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20.10.2020 23:03 Відповісти
П@здеть не мешки таскать.
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20.10.2020 13:48 Відповісти
Склалось враження, що "овації" були під "фанеру"!!!!!!!!!!!
І усе для того щоби заглушити голос правди.
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20.10.2020 13:55 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWc8uGCyGr9Q80yr3lw6iUl3QIU-ElkSROehHMbN6NlfXG-***********************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends# 16 мин. ·

Краткая версия послания к Верховной Раде

Я буду палочкой волшебной,

Буду рыбкой золотой,
Я научусь летать по небу,
Лишь бы ты была со мной,
Ты была со мной.

Будет все, как ты захочешь,

Будет мир у ног твоих,
Будут ночи дней короче,
Только б нам хватало их.
Будет все, как ты захочешь:
Солнце, пальмы и цветы.
Будет все, как ты захочешь,
Только так, как хочешь ты.

Я вновь Америку открою,

Я изобрету велосипед,
Если только будешь ты со мною, -
Вот и весь секрет.
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20.10.2020 14:00 Відповісти
---- За часів розбудови комунізму партійні шамани .штучно. створювали ГЕМБЕЛЬ--щоб ми вчилися героїчно його долати ...Пам*ятаєте : ---Солнце светит мудро.--молодеет древний край ... От Байкала . до Амура мьі построим магистраль... БАМ!!! Тепер ми стали "мудрі" і самі собі обрали клопіт. /ЗЕ--шкідника / . витівки якого . по здачі України .нам /без кровопускання / НЕ переварити...
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20.10.2020 14:02 Відповісти
Подскажите, а почему нормальные президенты выступают с обращением, а великие пианисты с посланием
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20.10.2020 14:39 Відповісти
Потому что они посылают всех украинцев на
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20.10.2020 17:35 Відповісти
Опа-ча! Это что, у Зеленского теперь тоже "послание президента федеральному собранию" есть? Когда ждать "прямую" 4-х часовую линию с президентом? Шутки про бабушек и рассказы про "мочим в сортирах"? Двух СБУшников, поехавших смотреть на шпили?
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20.10.2020 15:19 Відповісти
Дичь.
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20.10.2020 16:02 Відповісти
посланіє переросло в пряме посилання народом України на всі вектори недопрезидента зЕ)
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20.10.2020 16:47 Відповісти
«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться». © Фридрих Ницше.
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20.10.2020 17:03 Відповісти
Ницше как в воду смотрел. Завистливые
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20.10.2020 17:39 Відповісти
Зе-вислевьій
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20.10.2020 23:06 Відповісти
22 мая 2019 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью украинскому интернет-изданию «Левый берег» заявил о том, что в основе идеологии партии «Слуга народа» лежит идеология ЛИБЕРТАРИАНТСТВА


Что проповедуют либертарианцы?
Отдельный вопрос идеологии либертарианства - это вопрос собственности.
Так как государству назначена весьма скромная роль, то первый, кто обнаружит природный ресурс, тот и останется его собственником.
Государство же не будет заниматься перераспределением в пользу менее обеспеченных слоёв населения
Либертарианцы выступают за


минимизацию государственных гарантий, например, ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦСТАНДАРТОВ
Военная служба должна быть добровольной. (Никакого призыва в армию)
· Либертарианцы выступают ПРОТИВ ЗАКОНОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Либертарианцы против государственной регистрации брака, они за письменный или устный (клятва) брачный договор.
· За однополые браки
За эвтаназию (право на прекращение жизни неизлечимо больных людей)и т.д. и т.п.
т.е. за развал гос-ва.
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20.10.2020 17:38 Відповісти
я прослушал зеленского от начала до конца --- такое впечатление что я гражданин СИНГАПУРА . ШВЕЙЦАРИИ или ЛЮКСЕМБУРГА ---- ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ПИСЮНОМ НА ПИАНИНО ИГРАЛ --- РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА НЕ В КИНО А НАЯВУ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ
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20.10.2020 17:48 Відповісти
Послание Зеленского - это отчет о виртуальном рае, в котором живет лично он Октябрь 20, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%80.html#comments Комментарии: 1

А у нас за окном невнятный бестолковый карантин при медицине, близкой к коллапсу, экономический кризис с неуклонно растущими ценами, перемирие, которое не ведет ни к миру, ни к возврату территорий.
Нет, это было не послание президента парламенту и стране. Потому что подобное послание на треть является отчетом о сделанном, на треть - анализом текущей ситуации и на треть - планом действий на будущее. Но у президента Зеленского получился лишь часовой рассказ о достижениях, свершениях и победах.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCREVGZs1yk8loqtU2DRVJ2arWsMLGzbdDYjQNaAQaBQ5626iM0Y3u6-qYZNuBOwGYL1AzBkyPlSwqZ&hc_ref=ARTHwLg7UmAdb3tbiGGu-Q9sstyZa02n7OwQId17OUxKPqhVvtFRK5mkh_yew3e03XU&fref=nf выразил примерно час назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Это было бы уместно в выступлении главы державы, который сообщает о своем намерении баллотироваться на второй срок - тогда да, песнопения о том, что я самый лучший. Но сегодня мы ждем от президента точного понимания происходящего и наличия конкретных планов преодоления тех проблем, с которыми мы столкнулись. Но - увы.
О якобы проведенном аудите страны заявлено, но конкретики - ноль. Рассказано, что в диджитализации в виде приложения «Дия» мы впереди планеты всей. А проведите опрос в офисе президента, сколько тамошних людей скачало «Дию» и разобралось в ней? А тогда зачем нам втюхивать то, чем вы не пользуетесь сами?
Президент гордился небывало низкими процентными ставками, чем с радостью пользуется бизнес. Да нет этого в масштабе страны! Зато есть пирамида ОВЗГ с самыми высокими процентами доходности в Европе…
И так практически во всем, о чем говорил президент. То есть, это отчет о его мечте, о виртуальном рае, в котором живет персонально Владимир Зеленский. А у нас за окном невнятный бестолковый карантин при медицине, близкой к коллапсу, экономический кризис с неуклонно растущими ценами, перемирие, которое не ведет ни к миру, ни к возврату территорий.
Что характерно, Зеленский искренне верит в то, что произносит. Уверен, что так же искренне, убежденно, с блеском в глазах он бы рассказал нам о героических буднях украинского поселения на Луне. Или на темной стороне Солнца.
Констатирую, что связка «Андрей Ермак и Михаил Подоляк» явно угадала умонастроения Владимира Александровича. Потому что в выступлениях президента не добавилось информативности, они стали менее яркими и образными, но зато куда более комплиментарными по отношению к самому президенту и его действиям.
Особо показателен в этом смысле финал выступления, где президент провозглашает, что даже если б он знал, как сложно будет спасать страну, он бы все равно пошел в президенты.
Простите, вот это кого он так отчаянно убеждает?
Нас? Так мы уже проголосовали и с этим живем.
Себя? Так зачем делать это публично - мы ж в психотерапевты не нанимались?
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20.10.2020 18:03 Відповісти
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании, в ответ на вражеские обстрелы.
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20.10.2020 18:12 Відповісти
сегодня галабародька играл Хрущёва... жаль... штиблета об суфлер... на хватало!
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2696

...
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20.10.2020 18:40 Відповісти
не могу слушать это гнуснявое чмо,
вкратце что он там опять набрехал?
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20.10.2020 19:46 Відповісти
ссыт народу в очи
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20.10.2020 20:01 Відповісти
Боже! Виплесни в якусь помийну яму цю 73% -ну зелену "бормотуху"!
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20.10.2020 20:06 Відповісти
Вопрос зеленскому, "растёт трава в гору".
Ответ зеленского, "зачем мне холодильник, если я не курю".
неадекват -
1. Наглость и бестактность

2. Подкрепление точки зрения единичными примерами.
3. Попытка привлечения аргументов из области, не являющейся предметом дискуссии.

4. Избирательное применение данных и логических рассуждений.
5. Идиот всегда считает себя победителем.
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20.10.2020 20:12 Відповісти
Промова Зеленського у ВР - клондайк для фактчекера.
Суцільна брехня чи привласнення собі чужих досягнень.
«Можна дурити всіх якийсь час, можна дурити небагатьох весь час,
але всіх весь час дурити неможливо.» (С)Авраам Лінкольн.
Але далі Рейгана він не вчив.
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20.10.2020 20:40 Відповісти
Воно Лінкольна не читало.
Воно каломойського читало.
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20.10.2020 20:48 Відповісти
Попри цинічні присвоювання досягнення попередньої влади на чолі з ПП, Зеленському не вдасться ніколи присвоїти досягнення в питанні євроатлантичної інтеграції України, яку українці в більшості асоціюють з партією "ЄС" та Президентом Порошенком.
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7550
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21.10.2020 00:41 Відповісти
слуги аплодировали с большим пиднэсэнням и радистю --- наверно зельц в конвертики добавил вечно зеленых американских долларов ---- мы стали жить лучще говорят слуги --- А МЫ КОНЦЫ С КОНЦАМИ НЕ МОЖЕМ СВЕСТИ ГОВОРЯТ ПЕНСИОНЕРЫ И БЮДЖЕТНИКИ ---- ГДЕ ТОТ ТЕЛЕФОН ТУЮ МАТЬ ЧТОБЫ ЗЕЛЬЦА ОТБЛАГОДАРИТЬ
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20.10.2020 20:53 Відповісти
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3896
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20.10.2020 21:46 Відповісти
Та ні там ставки вже вищі, без коксу квартальний гундос - членограй вже не заспокоїться
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Интересно,остался хоть один человек в Украине,которого еще не мутит от хриплого осла?
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20.10.2020 21:52 Відповісти
Надо было в зале портрет кадырки поднять...шут бы у трибуны обосрался...
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20.10.2020 22:51 Відповісти
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2706
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21.10.2020 00:34 Відповісти
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZV-_GGGBJcTaLUvTy2I8YhdOWIl4G5RdaBQcJaXCrsyujFNrkWpD1px3T-a5ZWl90M5zIjfXTZOwRnwmQ9vSgy04GD0b7jltuya2YYyqxMu0zxSrZdsBz51L5ku88lqx96ciET42G7Ekc9vBbY2uYLl&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

В своем сегодняшнем обращении с трибуны ВР, Зеленский еще и еще раз подтвердил, что является не просто дичайшим лгуном, присвоившем на свой счет оборонные, геополитические и другие достижения Украины и укранской власти Петра Порошенко, но и глубоко закомплексованным человек, который понимает, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО был, остается и будет в сотни раз эффективнее, лучше, чем Зеленский. Да их и сравнивать, это ровно, как Сравнивать Черчилля и подворотнями Януковича
Поэтому, даже через полтора года после выборов Зеленский остается все еще в избирательной кампании.
Он сравнивает себя с Порошенко в послании, он критикует Порошенко, а не себя. Все эти потуги Зеленского сопоставлять себя Порошенко выглядят откровенно ничтожными.
Ну, вот чтобы совсем у Зеленского башню сорвало, перечислим - ка еще и достижения Петра Алексеевича и Марины Анатольевны в области внутренних инвестиций и благотворительности.
Благотворительная помощь «Roshen» Порошенк в социальной, культурной, медицинской и оборонной сферах, которая исчисляется на сотни миллионов долларов выглядят так:
Построены новые объекты:
- Театр на Подоле
- Фонтан " Рошен»
- «Roshen Winter Village»
- Катки в Киеве, Днепре, Харькове,
- Зоопарк в Черкассах.
Помощь для армии:
- развитие аэроразведки,
- приобретение беспилотников,
- противовоздушной обороны,
- строительство многоквартирных домов для украинских военных,
- подготовка десантников и спецназовцев,
- снайперские комплексы для Сил Специальных Операций.
Помощь для борьбы с коронавирусом:
- строительство больницы в Кременчуге,
- строительство отделения в детской больнице " Охматдет»,
- отделение транспортации костного мозга в Институте рака
- МТ помощь более 200 больницам по всей Украине.
- отремонтировано и закуплено 50 аппаратов ИВЛ.
- купил 157 000 защитных костюмов
- десятки тысяч защитных очков и тестов
- международный инвестиционный банк выделил почти беспроцентный кредит (полтора процента) до 2025года - текстильной фабрике на запуск линии по производству многоразовых защитных костюмов также благодаря Порошенко.
Что для страны сделал ты, Зеленский? Вопрос риторический, потому как ответ на поверхности - нихера.
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21.10.2020 00:44 Відповісти
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ежегодного послания:
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4308
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21.10.2020 01:04 Відповісти
Підсумовуючи коротко всі коменти можемо сказати, що вибрали в прези брехливе, самозакохане, цинічне, сцикливе ЧМО.
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21.10.2020 06:22 Відповісти
Щорічне послання президента Зеленського до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3050
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21.10.2020 08:58 Відповісти
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